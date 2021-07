EASA aggiorna le Safety Directives per la pulizia e la disinfezione degli aeromobili nella pandemia COVID-19

L’European Union Aviation Safety Agency (EASA) ha pubblicato updates a due Safety Directives relative a cleaning and disinfection of aircraft per le operazioni nell’attuale fase della pandemia COVID-19.

I documenti aggiornati (EASA SD 2021-04 e EASA SD 2021-05) si basano sulla valutazione delle prove e dei dati raccolti nell’ultimo anno, nonché sull’attuale situazione epidemiologica.

Le Safety Directives impongono agli operatori di pulire e disinfettare completamente gli aeromobili almeno una volta ogni sette giorni – o più frequentemente se ritenuto necessario sulla base dell’operator’s risk assessment basato sui tassi di incidenza in conformità con i criteri stabiliti nella Council Recommendation 2020/1475, come da ultimo aggiornamento, e la variants of concern (VOCs) circulation nei territori in cui l’aeromobile è utilizzato. La valutazione del rischio dovrebbe tenere conto anche di altre misure di mitigazione in atto (ad esempio test negativi obbligatori prima dell’imbarco, uso di certificati di vaccinazione/guarigione sotto forma di Digital COVID Certificate o equivalente, durata degli effetti disinfettanti delle sostanze utilizzate).

Questo risk-based approach incorpora le prove recenti e consente agli operatori e alle autorità nazionali competenti di personalizzare adeguatamente le attività di pulizia.

Gli operatori hanno inoltre l’obbligo di pulire e disinfettare l’aeromobile dopo aver trasportato un passeggero o un membro dell’equipaggio che presenti sintomi compatibili con COVID-19 una volta ricevuta la conferma di aver avuto un caso positivo a bordo.

Queste SD sostituiscono le EASA SD 2020-03 e EASA SD 2020-04.

(Ufficio Stampa EASA)