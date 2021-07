Pratt & Whitney apre una nuova struttura dedicata ai Ceramic Matrix Composites

Pratt & Whitney ha annunciato l’apertura di una ceramic matrix composites (CMC) engineering & development facility a Carlsbad, California.

La nuova struttura di 60.000 piedi quadrati è una integrated engineering, development and low-rate production facility dedicata esclusivamente ai CMC per applicazioni aerospaziali.

“Pratt & Whitney è leader del settore con i motori più silenziosi, ecologici, efficienti e dalle performance più elevate al mondo. Abbiamo raggiunto questo obiettivo sperimentando nuovi materiali, aerodinamica e architetture del motore”, ha affermato Frank Preli, vice president of Propulsion & Materials Technology at Pratt & Whitney. “Alcune delle nostre menti migliori e più brillanti stanno innovando all’interno di questa struttura e garantiranno che continueremo a operare all’avanguardia della tecnologia aeronautica per i decenni a venire”.

I ceramic matrix composites sono una classe di materiali costituiti da ceramic fibers incorporate in una ceramic matrix. I materiali CMC sono leggeri e possono essere utilizzati per produrre parti del motore che pesano un terzo rispetto alle parti metalliche tradizionali. La temperature capability delle parti CMC è di diverse centinaia di gradi superiore rispetto alle state-of-the-art superalloy parts. Ciò si traduce in un significativo miglioramento della fuel efficiency e in un risparmio di peso, con l’ulteriore vantaggio della riduzione delle emissioni e della carbon footprint.

“I nostri rivoluzionari motori Pratt & Whitney GTF offrono già fino al 20% in più di fuel efficiency, il 50% in meno di emissioni regolamentate e una riduzione del 75% dell’impronta acustica per i nostri clienti. Le parti CMC ci consentiranno di fare ancora di più, sfruttando i vantaggi leader del settore in termini di efficienza e sostenibilità che il motore GTF già offre”, afferma Preli.

Pratt & Whitney ha una lunga storia di innovazione ed eccellenza ingegneristica, a partire dal primo motore Wasp raffreddato ad aria nel 1925.

“Siamo entusiasti di portare la nostra eredità di innovazione e più di 60 nuovi posti di lavoro nel sud della California”, ha aggiunto Preli.

Sono in corso assunzioni per vari ruoli di ingegneria, gestione e tecnici. Le posizioni aperte possono essere visualizzate sulla pagina LinkedIn della struttura o su RTX Careers.

(Ufficio Stampa Pratt & Whitney)