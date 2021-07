News Brevi – 13.07.2021

WIZZ AIR ESORTA I PASSEGGERI A PRESENTARSI CON CONGRUO ANTICIPO AL DESK PER EFFETTUARE LE PRATICHE DI CHECK-IN AL FINE DI EVITARE RITARDI – Wizz Air incoraggia i passeggeri a effettuare il check-in in aeroporto almeno due ore prima della partenza e a recarsi al desk del check-in, anche se è già stato effettuato il check-in online. A causa delle più severe normative sui viaggi internazionali, i passeggeri dovrebbero arrivare in aeroporto in anticipo in modo che il personale di assistenza a terra della compagnia aerea possa controllare rapidamente tutti i documenti di viaggio e i certificati necessari richiesti dal paese di destinazione, al fine di convalidare la carta d’imbarco del passeggero. All’arrivo in aeroporto, i passeggeri devono recarsi direttamente al desk del check-in Wizz Air, dove il personale di assistenza a terra della compagnia aerea verificherà se il passeggero è in possesso del/i certificato/i necessario/i, del/i permesso/i e del risultato negativo del test COVID, nonché il rispettivo modulo di registrazione online richiesto dal paese di destinazione. Se i documenti risultano validi, Wizz Air emetterà una nuova carta d’imbarco, che consentirà ai passeggeri di salire a bordo del volo. Se il passeggero non sarà in grado di presentare tutti i documenti richiesti, la compagnia aerea sarà costretta ad impedire l’imbarco, poiché il passeggero potrebbe non essere accettato nel paese ospitante. Con i requisiti di ingresso che cambiano da paese a paese, Wizz Air ha reso più semplice, per i passeggeri, controllare le regole di viaggio pertinenti del paese di destinazione grazie alla WIZZ interactive travel planning map. La mappa con codice colore, ora disponibile per l’uso su dispositivi mobili, viene aggiornata automaticamente ogni giorno e include un elenco di controllo dei requisiti di test, quarantena e certificati di test specifici per paese. Wizz Air incoraggia inoltre i passeggeri a controllare il sito web ufficiale del governo del paese di destinazione per trovare ulteriori informazioni, verificare i pass di immunità accettati e confermare tutti i requisiti di viaggio applicabili.

IL PRESIDENTE DI ASSAEROPORTI SI CONGRATULA CON IL DIRETTORE GENERALE ENAC ALESSIO QARANTA PER LA NOMINA A PRESIDENTE ECAC – Il Presidente di Assaeroporti Carlo Borgomeo, a nome dei vertici associativi e del Consiglio Direttivo, esprime le sue più vive congratulazioni e augura buon lavoro al Direttore Generale dell’ENAC Alessio Quaranta per il prestigioso incarico a Presidente dell’ECAC, l’European Civil Aviation Conference. La nuova nomina è un importante riconoscimento al Direttore Generale Alessio Quaranta e al ruolo dell’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile nel promuovere la sicurezza, l’efficienza e la sostenibilità del trasporto aereo a livello europeo e internazionale.

AMERICAN AIRLINES RICEVE IL PUNTEGGIO PIU’ ALTO NEL 2021 DISABILITY EQUALITY INDEX – Per il sesto anno consecutivo, American Airlines ha ricevuto un punteggio massimo di 100 nel Disability Equality Index® (DEI) ed è stata nominata uno dei migliori posti di lavoro per l’inclusione della disabilità nel 2021. Il DEI è stato lanciato nel 2015 da Disability:IN e The American Association of People with Disabilities (AAPD). Oggi, il DEI è riconosciuto come lo strumento di valutazione dell’inclusione della disabilità più solido nel mondo degli affari. “In American Airlines, abbiamo la missione di prenderci cura di tutte le persone nel viaggio della vita e questo inizia con i membri del nostro team”, ha affermato Cedric Rockamore, Vice President of Global People Operations and Diversity & Inclusion. “Ci impegniamo a creare un ambiente di lavoro inclusivo in cui le persone si sentano accolte e rispettate in tutta la nostra organizzazione globale. American è incredibilmente orgogliosa di questo risultato perché il riconoscimento ribadisce il continuo lavoro della compagnia aerea per costruire un ambiente di lavoro inclusivo per tutti i dipendenti”. Giunto al suo settimo anno, il DEI continua ad aiutare le imprese ad avere un impatto positivo sulla disoccupazione/sottooccupazione delle persone con disabilità.

DELTA NOMINATA “BEST PLACES TO WORLK FOR DISABILITY INCLUSION” PER IL SESTO ANNO CONSECUTIVO – Per il sesto anno consecutivo, Delta Air Lines è stata nominata uno dei “Best Places to Work for Disability Inclusion”. Annunciato oggi da Disability:IN e dall’American Association of People with Disabilities (AAPD), l’azienda ha ottenuto un punteggio massimo del 100 percento sul Disability Equality Index® 2021, lo strumento di benchmarking più completo al mondo per misurare l’inclusione della disabilità sul posto di lavoro. “Quando cerchiamo di creare una forza lavoro che rifletta il mondo, significa che dobbiamo creare un luogo di lavoro che sia inclusivo e supporti i bisogni di tutte le nostre persone”, ha affermato Keyra Lynn Johnson, Chief Diversity, Equity and Inclusion Officer, Delta. “Siamo onorati di ricevere un riconoscimento per il sesto anno consecutivo, ma sappiamo che il nostro lavoro non si ferma a questo risultato. Valutiamo continuamente come possiamo servire meglio le nostre persone e assicurarci che ogni dipendente si senta apprezzato e visto per il lavoro che svolge per rendere Delta la migliore compagnia aerea del mondo”. Il Disability Equality Index è stato creato dall’Advisory Committee, un gruppo eterogeneo di leader aziendali, esperti di politiche e sostenitori della disabilità. Giunto al suo settimo anno, l’indice esiste per aiutare le imprese ad avere un impatto positivo sulla disoccupazione/sottooccupazione delle persone con disabilità.

KLM LANCIA IL SERVIZIO DI CONTROLLO IN ANTICIPO DEI DOCUMENTI RELATIVI AL COVID-19 – I clienti KLM che viaggiano verso un numero selezionato di destinazioni possono ora far controllare in anticipo i documenti di viaggio relativi al coronavirus necessari. COVID-19 check | Upload@Home è un nuovo servizio con cui il cliente può viaggiare ben preparato e senza intoppi. KLM comprende che viaggiare con tutti i requisiti può essere una sfida al momento, soprattutto perché le regole differiscono per paese e possono cambiare. Pre-convalidare i documenti richiesti dalla destinazione tramite Upload@Home significa che i clienti hanno la certezza in anticipo che la loro documentazione è in ordine. Il controllo anticipato dei documenti può anche accelerare il processo di check-in in aeroporto. La partecipazione a Upload@Home è gratuita e volontaria. Con questo servizio, KLM vuole aiutare i propri clienti nel miglior modo possibile con le complesse regole di ingresso del paese di destinazione. Il controllo online dei documenti è ora disponibile per i voli KLM verso cinque destinazioni: Curaçao, Dubai, Lima, Sint Maarten e Istanbul. Questo numero dovrebbe essere ampliato nel prossimo futuro. I clienti che hanno prenotato un volo per una di queste destinazioni riceveranno un invito a partecipare. Raccolti i documenti richiesti e caricati fino a 5 ore prima della partenza, i clienti riceveranno il risultato via e-mail, di solito entro un’ora. Il personale KLM che effettua il controllo è disponibile dalle ore 06.00 alle ore 22.00 CET. I clienti che hanno fatto controllare i documenti online in anticipo tramite Upload@Home devono solo mostrare il passaporto o la carta d’identità e l’eventuale visto. Tuttavia, KLM consiglia di portare sempre con sé in aeroporto copie cartacee dei documenti relativi al coronavirus richiesti, poiché i clienti potrebbero doverle esibire all’arrivo a destinazione. “Il viaggio è attualmente complicato, perché i paesi hanno requisiti di ingresso diversi che possono anche cambiare rapidamente. Per KLM è importante alleggerire il più possibile i nostri clienti. Ecco perché COVID-19 check | Upload@Home è stato creato. Questo servizio innovativo significa che i clienti KLM possono recarsi in aeroporto in tutta tranquillità, perché sanno per certo di avere i documenti di viaggio necessari in ordine”, afferma Boet Kreiken, Executive Vice President Customer Experience KLM.

ETIHAD AIRWAYS SI PREPARA AL PICCO DELLE VACANZE – Con le nuove destinazioni di Etihad – Mykonos e Santorini nelle isole greche e Malaga in Spagna – che hanno aperto la scorsa settimana e le restrizioni ai viaggi in tutto il mondo che continuano ad allentarsi, Etihad Airways e Abu Dhabi International Airport sono pronti ad accogliere un grande volume di passeggeri. La compagnia aerea ha fornito consigli di viaggio per rendere il viaggio il più comodo e agevole possibile, tra cui controllare i requisiti di destinazione. Con le restrizioni di viaggio che cambiano frequentemente, Etihad consiglia di visitare etihad.com/destinationguide per controllare gli ultimi aggiornamenti prima dell’inizio del viaggio. Visitando ‘Manage my booking’ su etihad.com si possono condividere i documenti di viaggio relativi al covid. L’approvazione sarà condivisa via e-mail, dando ai passeggeri la certezza che tutti i documenti richiesti sono a posto, consentendo il check-in aeroportuale rapido presso i banchi “Verified to Fly”. La compagnia consiglia inoltre di effettuare il check-in online e arrivare in anticipo. Per viaggi negli Stati Uniti, si può beneficiare della struttura US Customs and Border Protection (USCBP), il che significa che tutte le formalità doganali e di immigrazione saranno completate ad Abu Dhabi prima della partenza. Gli ospiti devono presentarsi presso la struttura USCBP entro e non oltre 90 minuti prima della partenza.

EUROWINGS: SORPRESE PER I PICCOLI OSPITI A BORDO – È la stagione delle vacanze estive in Germania e molte famiglie stanno partendo per le tanto attese vacanze. Giusto in tempo per l’inizio dell’alta stagione turistica, la più grande compagnia aerea tedesca per le vacanze, Eurowings, ha in serbo una sorpresa molto speciale per i bambini a bordo: 15.000 palloni da spiaggia e 100.000 animali Schleich saranno distribuiti ai passeggeri più piccoli su molti voli Eurowings dalla Germania. “I palloni da spiaggia ricordano le giornate spensierate ed esuberanti in spiaggia in famose destinazioni al sole come Maiorca, le isole greche o l’Italia, verso le quali voliamo di nuovo sempre più spesso. Le figure di animali di Schleich sono da generazioni tra i giocattoli per bambini più popolari. Dopo il lungo periodo di lockdown, siamo lieti di accogliere le famiglie a bordo dei voli Eurowings quest’estate e di offrire loro questi regali come gesto di apprezzamento”, afferma Lorenza Maggio, VP Product, Customer Experience & Marketing di Eurowings. I piccoli ospiti di Eurowings possono godersi i palloni da spiaggia e le figure degli animali Schleich a bordo fino ad esaurimento scorte. Tuttavia, non sono solo i giocattoli a garantire un tempo spensierato a bordo dei voli Eurowings, ma anche ampie misure di protezione e igiene lungo l’intera catena di viaggio, che Eurowings ha stabilito con fermezza. Su tutti i voli, i passeggeri Eurowings beneficiano di un concetto di salute e igiene leader del settore. Resta obbligatorio indossare la mascherina a bordo. Eurowings vuole supportare al meglio i suoi passeggeri nella pianificazione del viaggio. L’Eurowings Travel Advisor informa i passeggeri quotidianamente e con pochi clic su ciò che è necessario osservare nella rispettiva destinazione. I passeggeri possono anche prenotare in anticipo il free middle seat su tutti i voli Eurowings a partire da dieci euro, online su www.eurowings.com. Il free middle seat può essere prenotato anche successivamente tramite il call center o anche poco prima della partenza al banco check-in. La prenotazione è possibile purché ci siano ancora posti disponibili sufficienti sul volo prenotato. Se un passeggero decide di usufruire dell’offerta, il free middle seat è assegnato alla prenotazione e quindi non assegnato altrove.

SICILIA, CAMPAGNA ANTINCENDIO BOSCHIVO 2021: NUOVO INTERVENTO OER UN HH139B DELL’82° CENTRO C/SAR – Nel pomeriggio di lunedì 12 luglio un equipaggio dell’82° Centro C.S.A.R. (Combat Search And Rescue) del 15° Stormo di Trapani dell’Aeronautica Militare è intervenuto per spegnere le fiamme di un vasto incendio sviluppatosi in località Caltabellotta, nella provincia di Agrigento. Una sortita di poco più di due ore di volo, dieci lanci e circa 7500 litri di acqua sganciati: questo il bilancio della missione antincendio effettuata da un HH-139B dell’82° CSAR. L’ordine di decollo è giunto dal Comando Operazioni Aerospaziali di Poggio Renatico (FE), in coordinamento con la Sala Operativa Unificata Permanente (S.O.U.P.) della Regione Sicilia. L’elicottero HH-139B fa parte degli assetti delle Forze Armate che il Ministero della Difesa ha messo a disposizione per la campagna antincendi boschivi di quest’anno in Sicilia, iniziata lo scorso 15 giugno, che consolida la collaborazione tra Forze Armate, Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e Protezione Civile per rendere più efficace ed incisiva la lotta agli incendi boschivi. L’impegno delle Forze Armate rientra nell’accordo stipulato tra Ministero della Difesa e Dipartimento della Protezione Civile nell’ambito della campagna antincendi boschivi, che prevede la costituzione del Centro Operativo Aereo Unificato (COAU), come ente coordinatore degli interventi in caso di emergenza. L’82° Centro è uno dei Reparti del 15° Stormo dell’Aeronautica Militare che garantisce, 24 ore su 24, 365 giorni l’anno, senza soluzione di continuità, la ricerca ed il soccorso degli equipaggi di volo in difficoltà, concorrendo, inoltre, ad attività di pubblica utilità quali la ricerca di dispersi in mare o in montagna, il trasporto sanitario d’urgenza di ammalati in pericolo di vita ed il soccorso di traumatizzati gravi, operando anche in condizioni meteorologiche estreme. Dalla sua costituzione ad oggi, gli equipaggi del 15° Stormo hanno salvato più di 7.300 persone in pericolo di vita. Dal 2018 il Reparto ha acquisito la capacità AIB (Antincendio Boschivo) contribuendo alla prevenzione e la lotta agli incendi in Sicilia (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

IBERIA E IL COMUNE DI MADRID SPONSORIZZANO L’INIZIATIVA “STOPOVER HOLA MADRID” – Madrid continua a scommettere che lo scalo nella capitale diventi la migliore meta turistica. Il Comune di Madrid, attraverso l’Area del Delegato al Turismo, e Iberia lanceranno un’ampia campagna promozionale e di comunicazione per mostrare le attrazioni turistiche della capitale e pubblicizzare i vantaggi del progetto Stopover Hola Madrid. Questa iniziativa migliora l’esperienza dei passeggeri con scalo a Madrid offrendo da una a sei notti in hotel e altri vantaggi e sconti esclusivi. Il sindaco della capitale, José Luis Martínez-Almeida, e l’amministratore delegato di Iberia, Javier Sánchez Prieto, accompagnati dall’assessore delegato al Turismo del Consiglio comunale, Almudena Maíllo, e dal direttore degli aeroporti AENA, Javier Marín, hanno annunciato le chiavi principali di questa collaborazione, che favorirà un aumento del numero di visitatori a Madrid, il suo posizionamento come hub di ingresso internazionale per passeggeri con destinazione o collegamento con l’Europa e promuoverà le rotte a lungo raggio con l’America e l’Asia. Attraverso questa azione congiunta, il Comune di Madrid intende continuare a rafforzare la leadership turistica internazionale della capitale, pubblicizzando questa proposta a valore aggiunto che posiziona Madrid come destinazione di qualità e aumenta anche indicatori come soggiorno medio e spesa turistica. Si stima che, fino a giugno 2022, circa 50.000 visitatori potranno godere dell’offerta turistica di Madrid grazie a questo programma, con un pernottamento minimo di una notte e una permanenza media di 2,5 giorni, incoraggiando i viaggiatori di diversa provenienza a fare una sosta di più giorni nella capitale in relazione alla destinazione finale. “Le collaborazioni pubblico-privato sono fondamentali nella strategia turistica che il Comune sta sviluppando e uno degli assi principali contemplati nel nuovo Piano strategico del turismo della capitale”, ha evidenziato Martínez-Almeida. Tra le principali iniziative previste a seguito della collaborazione tra Iberia e il Comune di Madrid, che partirà nel 2021 e proseguirà nel 2022, si evidenzia il lancio di una campagna di marketing digitale in quei paesi dell’America Latina considerati i principali emettitori di turismo alla capitale. Le azioni di promozione e comunicazione includeranno anche varie azioni che renderanno visibile la destinazione di Madrid nei media di Iberia. In tal senso verranno realizzate iniziative come la nomina di uno degli aeromobili della sua flotta, che verrà ribattezzato “Hello Madrid”. La capitale sarà la protagonista del sistema di intrattenimento di bordo, in modo che qualsiasi utente potrà vedere un video di Madrid prima del film o della serie scelti. In ambito ricettivo, i passeggeri che vorranno prolungare il soggiorno nella capitale avranno a disposizione le proposte della catena alberghiera Meliá o del centro prenotazioni Booking. A ciò si aggiungono le promozioni nei trasporti (voli Iberia per la Penisola e le Isole Baleari e società di autotrasporto ALSA e AVIS), acquisti, ristoranti, tempo libero, attività culturali (Museo del Prado, Museo Thyssen-Bornemisza e Palazzo Reale) e servizi complementari.

DISCOVER QATAR IN PARTNERSHIP CON QATAR HOLIDAYS LANCIA “FAMILY AND FRIENDS” PACKAGES – Con il Qatar ora aperto al turismo per i viaggiatori completamente vaccinati, Discover Qatar, destination management division di Qatar Airways, ha stretto una partnership con Qatar Airways Holidays e ha lanciato pacchetti appositamente curati per accogliere i viaggiatori internazionali che visitano amici e familiari in Qatar. Come parte delle condizioni di ingresso, lo Stato del Qatar ha imposto che tutti gli arrivi di turisti debbano avere una prenotazione alberghiera confermata. Per soddisfare questo requisito, Discover Qatar in collaborazione con Qatar Airways Holidays offre offerte esclusive con risparmi significativi su una gamma di hotel che miglioreranno l’esperienza della famiglia e degli amici del cliente, aiutandoli a creare nuovi ricordi mentre si riuniscono in Qatar. Akbar Al Baker, Qatar Airways Group Chief Executive, ha dichiarato: “Siamo molto orgogliosi di svolgere la nostra parte nella riapertura del nostro paese ai visitatori nel modo più sicuro possibile e supportare il prossimo passo nello sviluppo del turismo del Qatar. Circondato da acque cristalline e un ecosistema di biodiversità unico, il Qatar ha molto da offrire quando si tratta di riscoprire la natura, l’architettura e offrire un mondo che si ispira allo stesso modo al modernismo e alle tradizioni. I tour della città e del deserto consentiranno ai nostri passeggeri di godersi ogni fase del loro viaggio con noi e speriamo che molti possano sperimentare la rinomata ospitalità, la cultura e il patrimonio del Qatar e la vibrante città di Doha attraverso i pacchetti esclusivi di Discover Qatar”. Discover Qatar offre inoltre agli ospiti offerte speciali sui suoi rinomati tour ed escursioni della città. I clienti che desiderano usufruire dei pacchetti “Family and Friends” di Discover Qatar possono prenotare direttamente sul sito Web di Qatar Airways Holidays: https://www.qatarairwaysholidays.com/qa-en/offers/family-and-friends/.