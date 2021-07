Boeing e SkyNRG collaborano per aumentare l’utilizzo di Sustainable Aviation Fuels a livello globale

Boeing, SkyNRG e SkyNRG Americas hanno annunciato oggi una partnership incentrata sull’aumento della disponibilità e dell’uso di sustainable aviation fuels (SAF) a livello globale. Boeing investirà anche nel progetto di produzione SAF di SkyNRG Americas, per il quale Alaska Airlines è un partner precedentemente annunciato.

“I sustainable aviation fuels sono sicuri, comprovati e offrono il maggior potenziale per ridurre le emissioni di carbonio del nostro settore nel breve, medio e lungo termine”, ha affermato Chris Raymond, Chief Sustainability Officer, Boeing. “Questa partnership è una pietra miliare importante nel nostro viaggio per decarbonizzare l’aerospazio, garantendo al contempo che i suoi benefici sociali ed economici siano disponibili per le persone ovunque”.

Boeing, SkyNRG e SkyNRG Americas lavoreranno insieme per accelerare lo sviluppo di SAF a livello globale, concentrandosi sull’aumento della capacità di produzione, sulla creazione di consapevolezza e sul coinvolgimento delle parti interessate lungo tutta la catena del valore, comprese le compagnie aeree, i governi e le organizzazioni ambientali.

“Siamo estremamente orgogliosi di portare la lunga relazione Boeing-SkyNRG a questo nuovo livello. Siamo sempre stati forti collaboratori e attraverso questo sforzo di squadra, stiamo rafforzando ulteriormente la nostra relazione”, ha affermato Maarten van Dijk, Managing Director of SkyNRG.

In qualità di leader nel settore, SkyNRG fornisce SAF, sviluppa la capacità di produzione, fornisce consulenza sulle decisioni politiche, gestisce i corporate SAF programs e intraprende la strada della sostenibilità. SkyNRG Americas è una nuova società focalizzata sulla crescita della produzione di SAF in Nord America. Il suo primo impianto di produzione statunitense dedicato ai SAF fornirà aeroporti e compagnie aeree sulla costa occidentale. L’investimento di Boeing nel progetto include l’acquisto anticipato di SAF da questa struttura per l’utilizzo in test di volo aziendali e altre operazioni.

“Siamo entusiasti di essere in questa partnership con Boeing e grati per la loro leadership fornendo un advance payment per SAF dalla nostra prima struttura. Con questo accordo, SkyNRG Americas sarà in grado di accelerare i nostri sforzi per espandere l’industria SAF in tutto il Nord America”, ha affermato John Plaza, CEO di SkyNRG Americas.

La partnership si basa sulla leadership industriale a lungo termine di Boeing e sugli investimenti nei SAF. La società ha iniziato i SAF test flights nel 2008 e ha contribuito a ottenere l’approvazione per l’uso commerciale nel 2011. Il Boeing ecoDemonstrator utilizza SAF per tutti i flight test programs e ha completato il primo volo commerciale al mondo utilizzando SAF al 100% nel 2018. All’inizio di quest’anno, Boeing si è impegnata affinchè i suoi aerei commerciali siano certificati per volare con SAF al 100% entro il 2030.

“La nostra industria avrà bisogno di una fornitura forte e affidabile di SAF per affrontare il cambiamento climatico e promuoverne l’adozione”, ha affermato Raymond. “Aspiriamo a collaborare e contribuire a creare tale fornitura”.

(Ufficio Stampa Boeing)