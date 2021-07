IATA: le tasse non sono la risposta alla sostenibilità dell’aviazione

L’International Air Transport Association (IATA) ha avvertito che il ricorso alla tassazione come soluzione per ridurre le emissioni del trasporto aereo nella proposta dell’UE “Fit for 55” (leggi anche qui) è controproducente per l’obiettivo di un’aviazione sostenibile. La politica dell’UE deve sostenere misure pratiche di riduzione delle emissioni come gli incentivi per i sustainable aviation fuel (SAF) e la modernizzazione della gestione del traffico aereo.

“L’aviazione è impegnata nella decarbonizzazione come industria globale. Non abbiamo bisogno di misure persuasive o punitive come le tasse per motivare il cambiamento. In effetti, le tasse sottraggono denaro all’industria che potrebbe sostenere gli investimenti per la riduzione delle emissioni nel rinnovamento della flotta e nelle tecnologie pulite. Per ridurre le emissioni, abbiamo bisogno che i governi attuino un quadro politico costruttivo che, più immediatamente, si concentri sugli incentivi alla produzione per SAF e sulla realizzazione del Single European Sky”, ha affermato Willie Walsh, IATA’s Director General.

“Raggiungere la decarbonizzazione dell’aviazione richiede una combinazione di misure. Queste includono:

– Sustainable Aviation Fuels che riducono le emissioni fino all’80% rispetto ai tradizionali carburanti per aviogetti. L’offerta insufficiente e i prezzi elevati hanno limitato l’assorbimento delle compagnie aeree a 120 milioni di litri nel 2021, una piccola frazione dei 350 miliardi di litri che le compagnie aeree consumerebbero in un anno “normale”.

– Misure basate sul mercato per gestire le emissioni fino al completo sviluppo delle soluzioni tecnologiche. L’industria sostiene il Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation (CORSIA) come misura globale per tutta l’aviazione internazionale. Evita di creare un mosaico di misure nazionali o regionali non coordinate come l’EU Emissions Trading Scheme, che può minare la cooperazione internazionale. Schemi sovrapposti possono comportare il pagamento delle stesse emissioni più di una volta. IATA è estremamente preoccupata per la proposta della Commissione secondo cui gli Stati europei non applicherebbero più CORSIA su tutti i voli internazionali.

– Single European Sky (SES) per ridurre le emissioni non necessarie derivanti dalla gestione frammentata del traffico aereo (ATM) e dalle conseguenti inefficienze. La modernizzazione dell’ATM europeo attraverso l’iniziativa SES ridurrebbe le emissioni dell’aviazione europea tra il 6 e il 10%, ma i governi nazionali continuano a ritardare l’attuazione.

– Nuove tecnologie pulite radicali. Sebbene sia improbabile che la propulsione elettrica o a idrogeno possa avere un impatto significativo sulle emissioni del trasporto aereo nell’ambito del periodo UE “Fit for 55″ del 2030, lo sviluppo di queste tecnologie è in corso e deve essere sostenuto”, afferma IATA.

“La visione a breve termine dell’aviazione è quella di fornire un trasporto aereo sostenibile e conveniente per tutti i cittadini europei con flotte alimentate da SAF, operando con una gestione efficiente del traffico aereo. Dovremmo essere tutti preoccupati che la grande idea dell’UE di decarbonizzare l’aviazione stia rendendo il jet fuel più costoso attraverso le tasse. Questo non ci porterà dove dobbiamo essere. La tassazione distruggerà posti di lavoro. Incentivare i SAF migliorerà l’indipendenza energetica e creerà posti di lavoro sostenibili. L’obiettivo deve essere quello di incoraggiare la produzione di SAF e di realizzare il Single European Sky”, ha affermato Walsh.

“La soluzione più pratica a breve termine per ridurre le emissioni è il SAF. Le transizioni energetiche hanno successo quando gli incentivi alla produzione abbassano il prezzo dei combustibili alternativi mentre aumentano le scorte. La proposta dell’UE “Fit for 55″ non include misure dirette per raggiungere questo obiettivo. Senza misure specifiche per ridurre i costi dei SAF, tuttavia, propone un mandato per aumentare l’utilizzo di SAF al 2% del consumo di carburante per aerei entro il 2025 e almeno al 5% entro il 2030”, prosegue IATA.

“Rendere il SAF più economico accelererà la transizione energetica dell’aviazione e migliorerà la competitività dell’Europa come economia verde. Ma rendere il jet fuel più costoso attraverso la tassazione segna un “autogol” sulla competitività che fa ben poco per accelerare la commercializzazione del SAF”, ha affermato Walsh.

“Imporre una transizione graduale ai SAF è una politica meno efficiente rispetto agli incentivi alla produzione globali, ma può contribuire a rendere il SAF più accessibile e ampiamente disponibile in Europa, ma solo alle seguenti condizioni chiave:

– È accompagnato da misure politiche per garantire un mercato competitivo e adeguati incentivi alla produzione. L’uso obbligatorio di SAF non deve consentire alle compagnie energetiche di impegnarsi in pratiche non competitive con i conseguenti costi elevati a carico delle compagnie aeree e dei passeggeri.

– È mirato a località che hanno importanti operazioni aeree e sono vicine alle raffinerie SAF.

Il SES è in fase di progettazione da 20 anni, ma ha fatto pochi progressi nonostante la promessa di un miglioramento del 6-10% delle performance ambientali, operazioni più sicure e ritardi ridotti”, conclude IATA.

“La costante assenza di sostegno politico da parte degli Stati sulle proposte SES mina la credibilità della proposta “Fit for 55″ e la credibilità della determinazione dell’Europa a guidare soluzioni reali per la sostenibilità”, ha affermato Walsh.

(Ufficio Stampa IATA)