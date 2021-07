Qatar Airways e Visit Maldives lanciano una partnership strategica

Qatar Airways e Visit Maldives hanno concordato una partnership strategica per far crescere ulteriormente il turismo internazionale verso la destinazione. L’accordo riunisce una compagnia aerea e una destinazione che sono state leader durante la pandemia nel fornire esperienze di viaggio sicure, affidabili e lussuose nonostante le numerose sfide.

La partnership strategica vedrà le due organizzazioni collaborare alle attività di marketing in diversi mercati in tutto il mondo per aumentare ulteriormente il numero di visitatori internazionali alle Maldive, massimizzando le opportunità fornite dall’ampia rete globale di Qatar Airways di oltre 140 destinazioni.

Meno di un anno dopo essere stata la prima compagnia aerea internazionale a riprendere i servizi per le Maldive nel luglio 2020 con voli giornalieri, Qatar Airways ha ampliato le operazioni a quattro voli al giorno il 1° luglio 2021. I passeggeri che viaggiano alle Maldive possono usufruire del rinomato servizio a 5 stelle della compagnia aerea a bordo di un mix di aeromobili Airbus A320 e Boeing 777.

L’amministratore delegato di Qatar Airways Group, Akbar Al Baker, ha dichiarato: “Le Maldive sono sempre state una destinazione strategicamente importante nel nostro network, come dimostrato dalla nostra compagnia aerea che è stata la prima a riprendere i servizi internazionali e dalla nostra rapida espansione dei voli da giornalieri a quattro giornalmente in meno di 12 mesi. Questa partnership con Visit Maldives è un naturale passo successivo nel raggiungimento di entrambi gli obiettivi a lungo termine delle nostre organizzazioni per questa rotta e non vediamo l’ora di lavorare a stretto contatto con Visit Maldives per aiutare a far crescere ulteriormente il turismo internazionale alle Maldive”.

L’amministratore delegato di Visit Maldives, Thoyyib Mohamed, ha dichiarato: “Sono lieto che Qatar Airways abbia aumentato i voli per le Maldive. Questo aumento è un’indicazione della continua fiducia e supporto di Qatar Airways nel futuro del turismo maldiviano. Qatar Airways ha sempre supportato Visit Maldives, l’ente di marketing turistico delle Maldive, con le nostre campagne di marketing globali. Apprezziamo l’immenso supporto fornito da Qatar Airways durante questo difficile periodo storico. L’aumento della frequenza dei voli da Qatar Airways dà fiducia ai viaggiatori di tutto il mondo che le Maldive sono una delle destinazioni più sicure in cui viaggiare in questo periodo.

Con regolari webinar congiunti condotti per i mercati chiave, il lancio di pacchetti speciali come il “safe travel bubble package” lo scorso anno e con un’entusiasmante campagna congiunta mirata a 14 mercati in cantiere, Qatar Airways è determinante nelle campagne di marketing intraprese da Visit Maldive per promuovere le Maldive come un porto sicuro. Siamo estremamente entusiasti di questa decisione di Qatar Airways e non vediamo l’ora di vedere il successo di questo nuovo sviluppo”.

In aggiunta a ciò, il Maldives Minister of Tourism, Hon. Dr. Abdulla Mausoom, ha dichiarato: “Il touchdown del volo Qatar Airways QR672 da Doha a Male il 15 luglio 2020, con 129 passeggeri, è stato un nuovo inizio per la compagnia aerea e per le Maldive. Da allora la presenza e la frequenza dei voli è andata aumentando. Essendo tra i primi tre vettori passeggeri per le Maldive, apprezziamo il supporto e l’impegno di Qatar Airways nella ripresa del turismo delle Maldive. Con l’aggiunta di queste nuove frequenze alle Maldive, Qatar Airways sta inviando un messaggio forte al mondo. Siamo contenti che siano qui alle Maldive. Grazie Qatar Airways per essere un partner importante della Tourism Success Story delle Maldive”.

