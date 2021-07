News Brevi – 15.07.2021

SWISS: CAMBIAMENTI NEL BOARD OF DIRECTORS – Remco Steenbergen, Chief Financial Officer of the Lufthansa Group, è stato eletto nello SWISS Board of Directors in occasione di un Extraordinary General Meeting il 15 luglio. Succede a Detlef Kayser, che ha rinunciato al suo posto nello SWISS Board. “Vorrei ringraziare Detlef Kayser per tutte le sue energie e sforzi a favore della nostra compagnia in questi tempi difficili”, afferma lo SWISS Board Chairman, Reto Francioni. “Ho molto apprezzato le nostre collaborazioni estremamente costruttive, competenti e impegnate, e gli auguro tutto il meglio per il futuro”. Remco Steenbergen è membro dell’Executive Board di Deutsche Lufthansa AG e Chief Financial Officer di Lufthansa Group dall’inizio di quest’anno. È arrivato nel Gruppo dal produttore di cioccolato Barry Callebaut AG, dove aveva anche ricoperto il ruolo di Group Chief Financial Officer. In precedenza aveva ricoperto varie posizioni presso il produttore di elettronica olandese Philips, culminato nella sua nomina a Executive Vice President and Chief Financial Officer HealthTech Businesses, Innovation & Group Functions. Ha ricoperto incarichi dirigenziali ad Amsterdam, Boston e Dublino durante i suoi anni in Philips. Steenbergen ha iniziato la sua carriera professionale con KPMG, con la quale ha lavorato ad Amsterdam, Londra e Taipei. Nativo dei Paesi Bassi, vive in Svizzera, è sposato e ha tre figli. “Remco Steenbergen è ampiamente riconosciuto e rispettato per la sua professionalità, competenza e conoscenza dei mercati globali”, continua Reto Francioni. “Sarà una grande risorsa per la nostra compagnia, non da ultimo come un forte sostenitore del nostro allineamento strategico”. Lo SWISS Board of Directors ora comprende Reto Francioni (presidente), Christina Foerster, Doris Russi Schurter, André Blattmann e il nuovo membro Remco Steenbergen.

EMIRATES CELEBRA TRE DECENNI DI SERVIZIO IN LIBANO – Emirates celebra il suo 30° anniversario di servizio a Beirut. La compagnia aerea ha lanciato il suo primo volo nel 1991 e da allora Emirates ha trasportato oltre 6 milioni di passeggeri su oltre 35.000 voli tra Dubai e Beirut, supportando l’industria del turismo del paese, ampliando le rotte commerciali e portando la cultura e le tradizioni libanesi nel mondo. Per commemorare questo momento significativo, l’Emirates Regional Manager in the Levant, Tamador Dallal Kouatly, che è stato con la compagnia aerea in Libano dall’inizio delle operazioni, riflette sul viaggio della compagnia aerea nel paese negli ultimi 30 anni: “Attraverso i 30 anni di Emirates a Beirut, il nostro impegno nei confronti dei nostri clienti si è solo rafforzato. Rimaniamo concentrati sulla fornitura del miglior comfort e ospitalità a bordo, con una tecnologia innovativa che rende il viaggio più facile e con connessioni senza precedenti con Dubai e oltre, per collegare il Libano al mondo. Siamo entusiasti che i nostri clienti continuino a premiarci con la loro fedeltà, permettendoci di celebrare tre decenni di servizio in un mercato chiave come il Libano. Non vediamo l’ora di continuare a servire il Paese, le sue comunità e la sua gente negli anni a venire”. Nel marzo 2018, l’A380 di Emirates è diventato il primo aereo di questo tipo in assoluto ad arrivare al Rafic Al Hariri International Airport, segnando un momento storico sia per la compagnia aerea che per l’aeroporto. In risposta alla devastante esplosione del porto di Beirut nell’agosto 2020, Emirates si è mobilitata per sostenere il popolo libanese insieme alla Emirates Airline Foundation, per donazioni in contanti o miglia Skywards, per fornire cargo space per spedire oggetti essenziali alle persone colpite dall’esplosione. Per facilitare il commercio e collegare gli imprenditori libanesi a Dubai e nel mondo, Emirates trasporta merci da e per Beirut utilizzando la bellyhold cargo capacity dei suoi aerei passeggeri. Dal 2016, Emirates SkyCargo ha trasportato 67.000 tonnellate di merci da e per Beirut. Emirates ha inizialmente avviato le operazioni con tre voli settimanali, che sono cresciuti a 21 entro marzo 2020, supportando la domanda passeggeri. Utilizzando il Boeing 777, la compagnia aerea opera attualmente 16 voli settimanali da/per Beirut, fornendo una migliore connettività e facilità di viaggio per i turisti e i viaggiatori d’affari verso destinazioni in Africa, Estremo Oriente, Americhe e Medio Oriente attraverso il suo hub di Dubai.

BRITISH AIRWAYS: NUOVE FAST BAG DROP A LONDON HEATHROW – British Airways ha collaborato con AirPortr per creare nuove comode fast bag drop areas prima di dirigersi verso l’atrio delle partenze del Terminal 5, il terminal londinese di British Airways, a Heathrow Airport. Con il primo drop-off point presso le Heathrow Express train platforms, i clienti potranno depositare i bagagli in modo rapido e sicuro nelle ore di punta, prima di recarsi senza bagagli direttamente ai controlli di sicurezza. Il team di AirPortr sigilla, protegge e registra i bagagli per i voli dei clienti. I clienti possono anche scegliere di prenotare il ritiro dei bagagli dal proprio indirizzo di casa, a partire da £19. Questo servizio consente ai viaggiatori di effettuare il check-in dei bagagli comodamente da casa, con un autista controllato. AirPortr garantisce che, una volta raccolti, i bagagli vengano sigillati e monitorati durante tutto il processo di consegna. I passeggeri possono tracciare il proprio bagaglio online dal momento in cui lascia la porta di casa, o nelle T5 key access areas, fino al caricamento del bagaglio sull’aeromobile. I clienti che utilizzano i servizi ricevono anche le ricevute digitali delle etichette dei bagagli. Tom Stevens, British Airways’ Director of Customer Experience, ha dichiarato: “Prima del 19 luglio, siamo stati impegnati a indagare e sperimentare modi per assicurarci di poter offrire ai nostri clienti il viaggio più agevole possibile attraverso l’aeroporto. Riteniamo che questa iniziativa contactless con AirPortr consenta ai nostri clienti di evitare le code per il check-in dei bagagli e di spostarsi in aeroporto senza il fastidio di portare i bagagli, oltre a offrire la rassicurazione che stiamo facendo tutto il possibile per garantire la consegna sicura dei loro bagagli dalla porta alla destinazione”. Oltre al servizio bagagli di AirPortr, British Airways offre anche uno speciale twilight baggage drop service la sera prima del viaggio da Heathrow Terminal 5, quando i clienti possono consegnare i bagagli al terminal dell’aeroporto tra le 16:00 e le 21:00 del giorno prima del viaggio.

IBERIA PORTA A TOKYO I PRIMI ATLETI SPAGNOLI – Iberia porterà oggi a Tokyo i primi atleti spagnoli che tra pochi giorni rappresenteranno il paese ai Giochi. Oggi viaggiano 130 persone, tra atleti e altre persone della delegazione spagnola. Il volo è IB6081, operato da un A330-200, che decollerà alle 16:25 e arriverà a Tokyo alle 12:50. Sabato prossimo, 17 luglio, Iberia opererà un altro volo con Airbus A330-200 per trasportare più atleti e membri della delegazione. Il ritorno a casa sarà fatto anch’esso con Iberia, in quanto compagnia aerea ufficiale ed esclusiva del Comitato olimpico spagnolo e della squadra olimpica e paralimpica. Il ritorno è previsto per il 9 agosto con l’aereo più grande e moderno della compagnia, l’A350, con una capacità di 348 persone. E, in linea di principio, sarà sull’aereo che porta il suo nome, Comité Olímpico Español. La squadra e la delegazione paralimpica voleranno a Tokyo con Iberia alla fine di agosto.

LUFTHANSA TECHNIK: COMPONENT SUPPORT PER GLI ULTIMI AEROMOBILI DELLA FLOTTA SMARTAVIA – La compagnia aerea russa Smartavia continua la sua partnership con Lufthansa Technik attraverso un multi-year agreement che copre extensive component services (Total Component Support – TCS®). Questo nuovo contratto riguarda la fornitura per l’ultima flotta di aeromobili Airbus A320neo di Smartavia per un periodo di sei anni. Il servizio è iniziato a maggio 2021, il contratto include fino a dieci velivoli che Smartavia attualmente prevede di operare. Sergey Savostin, General Director of Smartavia, afferma: “Siamo felici di assicurarci il supporto di Lufthansa Technik per la manutenzione dei componenti della nostra ultima flotta di aeromobili Airbus A320neo. In particolare, la cooperazione di Lufthansa Technik con Woodward e FADEC come principali produttori di componenti relativi ai motori LEAP ci ha convinto che questo contratto garantirà la stabilità operativa del nuovo velivolo”. Stanislav Mitin, Corporate Key Account Manager Russia & CIS of Lufthansa Technik, afferma: “Siamo orgogliosi di continuare la nostra partnership con Smartavia estendendo il nostro supporto ai componenti alla loro ultima flotta di aeromobili. Lufthansa Technik ha acquisito esperienza nella manutenzione degli aeromobili Airbus A320neo fin da l’inizio delle operazioni e siamo felici di condividere le nostre conoscenze con il nostro partner russo”. Con questo Total Component Support (TCS®) agreement, il vettore beneficia di un concetto di fornitura individuale che consente percorsi di trasporto brevi e veloci. I servizi oggetto del contratto sono personalizzati per soddisfare i requisiti di Smartavia. Un pool di stock di base per la flotta Airbus A320neo è stato istituito presso l’aeroporto Pulkovo (LED) di San Pietroburgo. Il supporto logistico completo di Lufthansa Technik offre a Smartavia diverse opzioni flessibili che sono particolarmente utili finché la pandemia di coronavirus colpisce ancora il trasporto aereo. Lufthansa Technik fornisce già component support alla flotta di aeromobili Boeing 737NG di Smartavia. Nel 2020, Lufthansa Technik ha anche concluso un accordo per engine services con il vettore russo.

PRATT & WHITNEY: IL WEST PALM BEACH ENGINE CENTER E’ ORA UN FULLY CAPABLE GTF MRO SHOP – Pratt & Whitney ha completato la trasformazione del suo West Palm Beach Engine Center in un fully-capable GTF MRO shop. Questo investimento a West Palm Beach è solo l’ultimo esempio che mostra la continua crescita del global GTF MRO network di Pratt & Whitney per offrire più capacità ed essere più vicini ai propri clienti. “Questo è più di un semplice shop, è un investimento nel futuro della nostra azienda per essere ancora più incentrati sul cliente”, ha affermato Mary Anne Cannon, vice president, West Palm Beach Site Development and Operations, Pratt & Whitney. “Abbiamo mantenuto ciò che abbiamo appreso quando eravamo OEM shop e apportato miglioramenti per garantire risparmi sui costi, efficienza, tempi ridotti, nonché capacità e miglioramenti lungo il percorso”. L’engine center è la prima Pratt & Whitney MRO facility ad adottare un sistema automatizzato che assembla l’high pressure compressor rotor assembly con una variazione minima e una resa maggiore, con conseguente tempi ottimizzati e migliore affidabilità. La struttura dispone anche di un raffinato overhead engine handling system, che si traduce in processi più efficienti ed economici. “È fondamentale fornire ai nostri dipendenti le tecnologie e i processi più recenti, per mantenere nel modo più efficace i nostri impegni nei confronti dei nostri clienti”, ha affermato Rob Griffiths, vice president, MRO Engine Centers – North American & Turkey, Global Operational Readiness, Pratt & Whitney. La trasformazione non sarebbe stata possibile senza il duro lavoro, la determinazione e l’impegno dei dipendenti Pratt & Whitney di West Palm Beach. “Guardare la cerimonia del taglio del nastro per il nostro fully-capable GTF MRO engine center è stato un momento straordinario”, ha affermato Anthony Brodeur, general manager, West Palm Beach MRO, Pratt & Whitney. “Siamo orgogliosi di essere una full, heavy maintenance capable MRO facility, in una posizione ideale per servire meglio i nostri clienti negli anni a venire”.