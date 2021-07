EASA: l’European Commission pubblica il pacchetto ‘Fit for 55’

EASA informa: “Il 14 luglio 2021, la Commissione europea ha pubblicato il tanto atteso pacchetto legislativo “Fit for 55” (leggi anche qui e qui). Nell’ambito di questo pacchetto legislativo, la Commissione europea ha proposto una normativa a sostegno dell’adozione di Sustainable Aviation Fuel (SAF): ReFuelEU Aviation.

Se questa proposta legislativa sarà adottata, l’European Union Aviation Safety Agency (EASA) sarà incaricata di diversi compiti di monitoraggio e comunicazione, per garantire che gli operatori aerei e i fornitori di carburante rispettino le ReFuelEU Aviation reporting obligations. Le relazioni annuali fornite dall’EASA forniranno una panoramica dello stato del mercato, comprese le informazioni sui prezzi e le tendenze nella sustainable aviation fuel production nell’Unione europea e nel consumo a livello dell’UE.

Gli operatori aerei potrebbero riferire direttamente all’EASA sulle difficoltà di accesso al SAF in un determinato aeroporto dell’Unione europea per mancanza di infrastrutture aeroportuali adeguate, il che consentirà a EASA di valutare la situazione e informare la Commissione europea sugli aeroporti dell’UE che non rispettano i propri obblighi.

L’obiettivo generale dell’iniziativa ReFuelEU Aviation è definire regole armonizzate a livello dell’Unione, mantenere condizioni di concorrenza eque, aumentare l’adozione di SAF da parte degli operatori e aumentarne la distribuzione negli aeroporti dell’Unione.

Con la visione di rendere l’Europa il primo climate-neutral continent entro il 2050 e di ridurre le emissioni del 55% nel 2030, il pacchetto completo copre una serie di iniziative legate alle European Green Deal’s climate actions”.

(Ufficio Stampa EASA)