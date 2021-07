News Brevi – 16.07.2021

BLUE AIR PROMO: 10.000 POSTI A 9,99 EURO DA/PER MILANO LINATE – Blue Air informa: “Linate – Barcellona, Bucarest, Catania, Parigi Charles de Gaulle: 10.000 posti disponibili ora al prezzo di 9,99 euro/segmento, tasse e cambio gratuito inclusi. L’offerta è valida dal 16 al 18 luglio 2021, per tutti i voli da/per Milano Linate con data di viaggio fino al 30 ottobre 2021. Tutte le prenotazioni prevedono la possibilità di modificare i dati del volo una sola volta, senza pagare la modifica delle date del volo, solo la differenza tariffaria, ove applicabile”.

PROSEGUONO LE PROMOZIONI DI WIZZ AIR – Arriva una nuova offerta di Wizz Air che consentirà ai suoi passeggeri di volare in sicurezza a tariffe convenienti. La promozione di oggi prevede il 30% di sconto su tutti i voli dell’intero network della compagnia aerea. Questa promozione è valida a partire dalle 00.00 di oggi, 16 luglio, fino alle 23.59 offrendo la migliore opportunità per viaggiare entro il 31 luglio, a tariffe convenienti prenotando sul sito wizzair.com o tramite la mobile app della compagnia aerea. La promozione è valida il 16 luglio 2021 dalle 00:00 alle 23:59 CEST. Lo sconto del 30% si applica alla tariffa, costi amministrativi esclusi. Lo sconto del 30% si applica a tutti i voli e a tutte le destinazioni disponibili su wizzair.com e tramite l’app mobile WIZZ durante il periodo promozionale. Il periodo di viaggio è limitato, tutti i viaggi devono essere completati entro il 31 luglio 2021. Le Promozione si applica solo alle prenotazioni effettuate su wizzair.com o tramite l’app mobile WIZZ. La promozione non si applica alle prenotazioni di gruppo.

ANA INTRODUCE L’IMBARCO CON RICONOSCIMENTO FACCIALE SU VOLI INTERNAZIONALI – All Nippon Airways (ANA) inizierà a utilizzare Face Express, un’innovativa tecnologia di riconoscimento facciale, per migliorare l’esperienza del cliente e semplificare il processo di imbarco a partire da 19 luglio. Nell’ambito dell’iniziativa ANA di offrire ulteriori servizi contactless, verrà introdotta la nuova procedura di check-in sui voli internazionali in partenza dal Narita International Airport. Il primo volo che includerà il servizio Face Express sarà da Tokyo Narita (NRT) a Città del Messico (MEX) e ANA cercherà di espandere l’elenco dei voli idonei in futuro, con l’intenzione di introdurlo a Tokyo Haneda Airport. “Nell’ultimo anno, ANA ha adottato una serie di misure per implementare iniziative in materia di salute e sicurezza che aumentano la comodità per i passeggeri”, ha affermato Masaki Yokai, Senior Vice President overseeing the Operations Support Center at ANA. “Mentre continuiamo a cercare nuovi modi per migliorare l’esperienza dei passeggeri, Face Express funge da modello per sfruttare la potenza della più recente tecnologia per aiutare i passeggeri a viaggiare in sicurezza”. Per utilizzare Face Express, i passeggeri possono registrare le foto presso le Narita Airport automatic baggage check-in machines, consentendo loro di passare attraverso i controlli di sicurezza e i gates senza presentare i biglietti. Face Express è l’ultimo esempio di ANA Care Promise, l’impegno di ANA per semplificare i viaggi e migliorare la sicurezza dei passeggeri.

IBERIA: CHARTER PER LE CROCIERE MSC – La riattivazione delle navi da crociera è un altro degli sforzi che il settore turistico sta compiendo per far avanzare la sua ripresa. In questo contesto, Iberia e MSC Crociere hanno unito le forze quest’estate per facilitare il viaggio dei crocieristi verso i porti di origine e destinazione delle navi. Nello specifico, Iberia offre da domani fino a metà settembre, un volo a settimana tra Madrid e le città di Venezia e Amburgo, principali punti di partenza delle navi MSC. Questi voli opereranno da Madrid a Venezia ogni sabato, con partenza da Madrid alle 9:15 e arrivo alle 11:45, per facilitare i migliori collegamenti con la nave da crociera MSC nella città italiana. Da Madrid ad Amburgo, i voli operano anch’essi il sabato, con partenza dalla capitale spagnola alle 10:00 del mattino e arrivo ad Amburgo alle 13:00, l’orario migliore per la coincidenza con la crociera MSC in questo porto tedesco. Questi voli, dedicati esclusivamente ai crocieristi, aggiungono fino a 5.200 posti, un’offerta che Iberia completa con i suoi voli regolari per entrambe le destinazioni: altri due voli giornalieri per Venezia e un altro volo giornaliero per Amburgo. “L’accordo con MSC Crociere e questa operazione charter rappresenta una nuova pietra miliare nella ripresa del turismo dopo la pandemia. Ci auguriamo che sia l’inizio di un lungo rapporto con una delle aziende più prestigiose del settore”, afferma Guillermo González-Vallina, Direttore Vendite per Spagna, Portugal e Nord Africa.

SAS: LINEA DI CREDITO DA 3,0 MILIARDI DI SEK DAI PRINCIPALI AZIONISTI – SAS informa: “La linea di credito precedentemente annunciata dai principali azionisti è ora in vigore a seguito dell’accordo di Scandinavian Airlines System – Denmark – Norway – Sweden per contrarre una linea di credito per un importo totale pari a 3,0 miliardi di corone svedesi con i governi di Svezia e Danimarca come finanziatori. Lo strumento è destinato a supportare la liquidità durante la fase di ripresa successiva alla pandemia di COVID-19″. “Siamo lieti di disporre della linea di credito e siamo grati per il supporto dei nostri principali azionisti. La struttura è progettata per creare un buffer di liquidità e integra le attività in corso presso SAS per ridurre i costi e rafforzare la liquidità”, afferma Magnus Örnberg, CFO di SAS.

CONVEGNO “SPACE ECONOMY” DEL SOLE 24 ORE: “SERVE TAVOLO DI DISCUSSIONE A TRE GAMBE TRA ITALIA, FRANCIA E GERMANIA” – “Serve un tavolo di discussione a tre gambe fra Italia, Francia e Germania” perché adesso “l’Agenzia Spaziale Europea e la Commissione Europea” hanno attività distinte e non più “sovrapponibili”. E’ stato il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega allo Spazio, Bruno Tabacci, a ribadirlo intervenendo all’evento “Space Economy, tecnologie e servizi dell’industria aerospaziale del futuro”, il primo evento del Sole 24 Ore dedicato alla Space Economy. Tabacci ha sottolineato che la “Gran Bretagna partecipa all’Esa ma non è più un paese membro dell’Ue”, quindi, ha argomentato il Sottosegretario, Italia, Germania e Francia “non solo sono i tre principali contributori dell’Esa ma anche i Paesi fondatori dell’Unione Europea”. Tabacci ha anche ricordato, nel giorno della firma dell’accordo tra Thales Alenia Space e la statunitense Axiom, che il governo guidato da Mario Draghi è nato nel solco oltre che della Ue, dell’Alleanza Atlantica. “E’ nostra intenzione rafforzare il nostro posizionamento” nel comparto dello spazio “sia per la rilevanza del settore sia per i ritorni economici e di crescita”, ha sottolineato Bruno Tabacci, precisando come “un euro impegnato in attivita’ spaziali generi fino a 6 euro di ritorno”. Per il Governo, ha proseguito il sottosegretario, “lo spazio e’ uno strumento efficace per una ripresa solida e la costruzione di futuro sostenibile”. L’esecutivo, dunque, sosterra’ lo spazio lungo tre direttrici: le attivita’ nazionali, i programmi europei e “le attivita’ nazionali straordinarie con il Pnrr”. Al G20 di settembre sarà necessario “affrontare anche la dinamica del diritto dello spazio anche a seguito dei detriti spaziali che vengono abbandonati perché lo spazio non diventi un Far West”, ha proseguito Tabacci.

IBERIA E EUROP ASSISTANCE INIZIANO LE VACCINAZIONI PRESSO LE STRUTTURE DELLA COMPAGNIA AEREA – Iberia e Europe Assistance hanno già iniziato con la vaccinazione presso le strutture della compagnia aerea a La Muñoza, dopo che entrambe le società hanno annunciato la scorsa settimana che si sarebbero unite ai centri in cui i cittadini di Madrid possono essere vaccinati contro il COVID-19. I primi vaccini saranno erogati ai dipendenti di entrambe le entità e, a partire da lunedì 19 luglio, la struttura sarà aperta al resto della popolazione generale. In questo modo, Iberia dimostra ancora una volta il suo impegno nei confronti della società durante la crisi COVID. “Le aziende devono mettersi al servizio delle comunità in cui svolgiamo la nostra attività e intervenire nelle nostre possibilità. Questa pandemia ci ha dato l’opportunità di dimostrare la nostra solidarietà e lo abbiamo fatto, prima operando cargo sanitari e voli di rimpatrio, poi siamo stati la prima compagnia aerea a portare i vaccini in Spagna e ora mettiamo questo centro di vaccinazione a disposizione della Comunità di Madrid per razionalizzare ulteriormente il programma di vaccinazione”, ha commentato Javier Sánchez-Prieto, CEO di Iberia.

EASA 2021 ANNUAL SAFETY CONFERENCE – EASA annuncia la data per l’EASA Annual Safety Conference di quest’anno, prevista per il 10 novembre 2021, incentrata su “Safety in Air Traffic Management”. L’evento virtuale di un giorno è organizzato in collaborazione con la Slovenian Presidency of the EU Council e in collaborazione con Eurocontrol. Visitare la pagina dedicata agli eventi per saperne di più su come registrarsi. Non ci sono costi di iscrizione. Ulteriori informazioni sull’agenda saranno pubblicate all’inizio di settembre.

EASA PUBBLICA EASY ACCESS RULES FOR CS-25 (AMENDMENT 26) COME DYNAMIC ONLINE PUBBLICATION – L’EASA ha pubblicato Easy Access Rules for CS-25 (Amendment 26) come dynamic online publication. La pubblicazione online si aggiunge alle Easy Access Rules già disponibili in formato PDF. Questo nuovo formato online è stato progettato per tablet e telefoni cellulari. Per migliorare la navigazione, sono stati mappati tutti i paragrafi al materiale normativo pertinente, consentendo di filtrare il materiale e fornire una visualizzazione su misura. Inoltre è possibile consultare il sommario per accedere rapidamente alle sezioni pertinenti. Nel prossimo futuro, più CS verranno convertiti nel formato online.

ENAC: PUBBLICAZIONE DEL SAFETY RECORD 2021 – ENAC informa: “È disponibile on line il nuovo “Safety Portal” dell’ENAC che contiene il Safety Report 2021. Il Safety report 2021 riassume il risultato dell’analisi dei dati di safety raccolti, con particolare riguardo all’andamento dei Safety Performance Indicators, che misurano il livello di Safety Performance raggiunto dall’aviazione civile italiana. A partire da quest’anno il Safety Report viene reso disponibile sotto forma di sito web per permettere una sua più rapida consultazione sia tramite l’utilizzo di un personal computer sia su qualsiasi altro device portatile. Inoltre, grazie a questa scelta progettuale, il Safety Report può essere integrato tempestivamente ogniqualvolta siano disponibili nuove safety analysis senza dover attendere il ciclo annuale di pubblicazione del documento cartaceo, fornendo un ulteriore impulso alla ricerca del miglioramento delle Safety Perfomance a livello nazionale”.

SAAB EFFETTUA UN BUY-BACKS DI AZIONI – Durante il periodo 9 luglio – 15 luglio 2021, Saab AB ha riacquistato in totale 236.000 azioni proprie di serie B nell’ambito dello share buy-back programme avviato dal Board of Directors al fine di garantire la consegna delle azioni ai partecipanti dei Saab’s long-term Share Matching Plan, Performance Share Plan and Special Projects Incentive. Il programma di riacquisto di azioni proprie, annunciato da Saab l’11 giugno 2021, si svolge in conformità ai Regolamenti UE. Le azioni riacquistate sono destinate a essere trasferite ai partecipanti ai Saab’s long-term Share Matching Plan, Performance Share Plan and Special Projects Incentive nel momento in cui i partecipanti hanno il diritto di acquistare azioni.

SWISS NOMINA IL NUOVO HEAD OF OPERATIONS PLANNING & STEERING – Swiss International Air Lines (SWISS) ha nominato Martin Apsel-von zur Gathen nuovo Head of Operations Planning & Steering. Nella sua nuova veste, che assumerà il 1° agosto, Apsel-von zur Gathen sarà responsabile della pianificazione e della gestione quotidiana di operazioni di volo efficienti e affidabili e riporterà direttamente allo SWISS Head of Operations Oliver Buchhofer. Succede a Marcus Schnabel, che all’inizio di maggio ha assunto nuovi incarichi come Head of Flight/Ground Operations & Security per Lufthansa Group. Martin Apsel-von zur Gathen, 36 anni, è nel settore dell’aviazione dal 2005. Nel 2018 ha assunto la sua attuale funzione di Head of Product Management Customer Service per Lufthansa Group. In questa posizione è stato responsabile dello sviluppo di una strategia a livello di gruppo per ottimizzare il servizio clienti, ha guidato vari progetti per digitalizzare le interazioni con i clienti e si è assunto la responsabilità delle Lufthansa Group customer service operations in tutto il mondo. In precedenza, dal 2016 al 2018, è stato Head of Network Management presso SWISS, dopo aver ricoperto diverse altre posizioni SWISS e Lufthansa. “Martin Apsel-von zur Gathen è uno specialista dell’aviazione altamente qualificato e, con la sua vasta esperienza in varie posizioni dirigenziali all’interno di Lufthansa Group, è l’incaricato ideale per questa posizione impegnativa”, afferma Oliver Buchhofer, SWISS Head of Operations. “Non vedo l’ora di lavorare con lui e gli auguro ogni successo e soddisfazione nella sua nuova veste”. Martin Apsel-von zur Gathen ha conseguito una laurea in aviation management presso la IU International University of Applied Sciences Bad Honnef, vicino a Bonn, Germania. Ha inoltre completato l’Advanced Management Program presso la Columbia University di New York (USA). È sposato e ha due figli.

BRITISH AIRWAYS RICONOSCIUTA PER I SUOI PROGRAMMI DI APPRENDISTATO – British Airways si è classificata al 18° posto tra le 100 migliori aziende del Regno Unito che offrono apprendistato ai rispettati RateMyApprenticeship Awards 2021. È un aumento sbalorditivo dal 75° posto della compagnia aerea nei premi 2020. British Airways offre apprendistati molto ricercati in una serie di suoi dipartimenti, tra cui Ingegneria, Customer Experience e Sede centrale, con oltre 130 apprendisti attualmente inseriti nell’organizzazione. Ricky Leaves, British Airways’ Apprenticeship Manager, ha dichiarato: “Questo è un risultato incredibile e riflette il duro lavoro che abbiamo messo nel rendere i nostri programmi di apprendistato i migliori del settore: siamo l’unica compagnia aerea a entrare nella top 50 e ne siamo molto orgogliosi. Rimaniamo concentrati sul coltivare talenti locali e i nostri apprendisti fanno esperienza di lavoro in più aree del business, tra cui commerciale, operazioni, formazione e ingegneria e questo riconoscimento con un posto così alto nella top 100 dimostra che stanno amando ciò che stanno apprendendo. Non vediamo l’ora di accogliere nuovi Engineering Apprentices entro la fine dell’anno nella famiglia British Airways”. British Airways prevede di aprire le domande per i suoi programmi di apprendistato 2022 entro la fine dell’anno, con i dettagli presto disponibili su careers.ba.com.