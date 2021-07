Quattro motori Pratt & Whitney portano il WhiteKnightTwo di Virgin Galactic nello spazio sopra il New Mexico

Domenica 11 luglio, il fondatore di Virgin Group, Sir Richard Branson, è volato al limite dello spazio, a circa 53 miglia nei cieli sopra il New Mexico. La prima tappa di questo straordinario viaggio – i primi 45.000 piedi circa – è stata a bordo di un carrier aircraft chiamato WhiteKnightTwo (WK2) alimentato da quattro motori Pratt & Whitney Canada PW308.

Il volo di domenica, il primo di una nuova era di turismo spaziale, ha seguito numerosi voli di test e massicci investimenti da parte del miliardario per realizzare il suo sogno d’infanzia. Il volo ha coinvolto due velivoli: il WK2 carrier e lo SpaceShipTwo, molto più piccolo, che si è staccato dal carrier a circa 45.000 piedi e poi, sotto la spinta del proprio motore a razzo, è volato verticalmente nell’atmosfera, stabilizzandosi a circa 300.000 piedi.

Entrambi i velivoli sono poi tornati sulla Terra e sono atterrati a Spaceport America, New Mexico.

“Congratulazioni a Virgin Galactic e Sir Richard Branson, e congratulazioni al nostro team per il successo del volo di #Unity22 alimentato in parte dai nostri motori Pratt & Whitney Canada PW308”, ha affermato Maria Della Posta, presidente, Pratt & Whitney Canada. “Siamo entusiasti di aiutare a scrivere questo nuovo capitolo nella storia dell’aviazione e dimostrare la versatilità di missione dei nostri motori per il volo spaziale commerciale”.

“Quando Pratt & Whitney Canada ha presentato il motore PW300 nel 1985 all’evento annuale della National Business Aviation Association, c’erano molte speculazioni su come avrebbe cambiato per sempre la business aviation, e lo ha fatto. Pochi, tuttavia, immaginavano il giorno in cui sarebbe stato utilizzato per lanciare nello spazio intrepidi viaggiatori.

Uno dei maggiori punti di forza dei nostri motori è la versatilità e la capacità di servire diverse missioni. Il motore PW308, il più potente della PW300 turbofan family, equipaggia i business jet Hawker 4000 e Dassault Falcon 2000. Il team di Branson ha scelto il motore PW308 “come la soluzione migliore e più affidabile oggi disponibile per contribuire a rendere la nostra avventura aerospaziale un vero successo”. La famiglia di motori PW300 ha volato per circa 23 milioni di ore con un eccellente record di performance.

Mentre il team Virgin Galactic si è lanciato verso lo spazio domenica, il nostro team Pratt & Whitney, dedicato a questa impresa per molti anni, è stato incollato al global livestream event di questo volo. Per più di 10 anni, il nostro team ha lavorato a stretto contatto con l’equipaggio di Branson in Virgin Galactic per occuparsi di ogni dettaglio. Il volo di domenica è stato anche la loro vittoria e, come tanti altri dipendenti prima di loro, hanno contribuito a scrivere un altro entusiasmante capitolo per l’aviazione e per Pratt & Whitney”, afferma Pratt & Whitney.

Con questo primo volo alle spalle, Virgin Galactic prevede di iniziare a vendere posti su SpaceShipTwo nel 2022.

(Ufficio Stampa Pratt & Whitney – Photo Credits: Virgin Galactic – Pratt & Whitney)