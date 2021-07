Etihad inaugura il volo per Vienna, 65° destinazione della compagnia

Etihad Airways ha lanciato ieri il suo volo inaugurale per Vienna, il primo di un nuovo servizio bisettimanale tra Abu Dhabi e la capitale austriaca.

Il volo EY147 è partito dall’Abu Dhabi International Airport alle 7:30 ed è atterrato a Vienna Airport intorno alle 11:20, accolto da un tradizionale water cannon.

Il nuovo servizio sarà operato il giovedì e la domenica utilizzando un Boeing 787-9 Dreamliner all’avanguardia, che offre 28 posti in Business e 262 posti in Economy, entertainment systems, in-seat power, in-flight Wi-Fi.

Tony Douglas, Group Chief Executive Officer at Etihad, ha dichiarato: “Dopo aver lanciato con successo Mykonos, Santorini e Malaga all’inizio di luglio, siamo lieti di introdurre ora i voli per Vienna. E’ la 65° destinazione passeggeri aggiunta alla rete in crescita di Etihad, siamo fiduciosi che la sua grandezza senza tempo e la vibrante scena culturale attireranno molti viaggiatori”.

Julian Jäger, Joint CEO e COO of Vienna Airport, ha dichiarato: “Diamo il benvenuto a Etihad come nuova compagnia aerea all’aeroporto di Vienna. Etihad è un vettore forte con una rete di rotte di vasta portata e siamo lieti della sua decisione di lanciare voli di linea regolari per Vienna. Gli Emirati Arabi Uniti in particolare sono un mercato importante per il turismo austriaco e il nuovo collegamento aereo è un buon segno che le cose stanno lentamente riprendendo”.

Vienna è a cinque ore e 50 minuti di volo da Abu Dhabi.

I viaggiatori degli Emirati Arabi Uniti che hanno ricevuto tutte le dosi di vaccinazione per l’immunizzazione completa almeno 14 giorni prima dell’arrivo, attualmente non devono mettersi in quarantena in Austria o ad Abu Dhabi, dove l’Austria è nella green list.

Tutti i piloti e l’equipaggio di cabina del volo per Vienna sono vaccinati contro il COVID-19. Etihad è stata la prima compagnia aerea al mondo ad avere il 100% di tutto l’equipaggio di volo operativo vaccinato contro il coronavirus e la prima a richiedere al 100% dei passeggeri di presentare un test PCR negativo prima della partenza.

Come ogni volo Etihad, il servizio verso Vienna ha a bordo Wellness Ambassadors appositamente formati nell’ambito di un programma completo di iniziative pensate per garantire il benessere dei passeggeri in ogni fase del viaggio.

(Ufficio Stampa Etihad Airways)