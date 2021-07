Air Dolomiti: nascono i “Notes from Puglia”

Un nuovo prodotto editoriale ideato da Air Dolomiti, compagnia aerea di Lufthansa Group, per l’Agenzia regionale del turismo Pugliapromozione, segna la ripartenza verso una stagione turistica attraverso la creatività e le illustrazioni d’autore.

Si chiamano “Notes from Puglia” e non sono dei semplici gadget in omaggio per i viaggiatori: le agende di viaggio realizzate con un design d’eccellenza sono un progetto di comunicazione dedicato alla brand identity della Regione Puglia, frutto della creatività di 22 giovani designer dello IED di Roma.

“Air Dolomiti da sempre sostiene progetti creativi coinvolgendo i suoi passeggeri in un viaggio verso le tradizioni e la cultura dei territori che unisce”, commenta Paolo Sgaramella, Vice Presidente commerciale di Air Dolomiti. “Grazie alla collaborazione con Puglia Promozione e IED – Istituto Europeo di Design di Roma, Air Dolomiti ha realizzato un piccolo oggetto di grande valore dove i nostri passeggeri potranno custodire i momenti più indimenticabili del loro viaggio in Puglia”.

“Nel cuore del Mediterraneo, la Puglia è una destinazione da scoprire ed esplorare lentamente. Accogliente, creativa e dinamica, la Puglia vuole investire in innovazione e nuovi canali di comunicazione”, afferma Massimo Bray, Assessore al Turismo e alla Cultura della Regione Puglia.

Con una tiratura di 10.000 copie, le agende di viaggio saranno distribuite gratuitamente a bordo dal 19 luglio sulla tratta Monaco di Baviera/Bari di Air Dolomiti. Un omaggio simbolico che custodisce all’interno circa 40 artwork inediti, identità visive rappresentative delle peculiarità appartenenti al meraviglioso patrimonio culturale, enogastronomico e naturalistico pugliese.

Un’idea nata dalla cooperazione tra Pugliapromozione, The Trip Agency, Air Dolomiti e IED – Istituto Europeo di Design di Roma per promuovere la destinazione attraverso delle illustrazioni d’autore: un incontro di forme, colori e tecniche innovative che raccontano un fantastico viaggio illustrato attraverso il tacco d’Italia.

“Gli artwork realizzati dagli studenti di Graphic Design, all’interno della Unit Progetti Speciali di IED, accompagneranno il viaggiatore durante tutta l’esperienza di viaggio”, afferma Luigi Vernieri, Direttore Progetti Speciali e Coordinatore del corso in Graphic Design IED Roma. “Una grande sfida creativa che ha portato gli studenti coinvolti a raccontare, ognuno secondo la propria visione progettuale e grafica, gli straordinari tesori della regione Puglia”.

Un’operazione sinergica e promozionale, in linea con la filosofia dell’Istituto Europeo di Design che si propone sempre come spazio di mediazione e ricerca sul campo tra aziende e giovani diplomandi, e la vision della compagnia aerea Air Dolomiti, che già nel 2018 ha sostenuto progetti creativi per la valorizzazione turistica, realizzando Alternative Guide: una collana di guide turistiche in italiano, inglese e tedesco, sia digitali che cartacee con testi, illustrazioni e fotografie inediti, realizzati anche da guide locali.

Un progetto, quello di Notes from Puglia, che è diventato anche parte integrante della mostra Puglia Frames of Mind, con l’esposizione degli artwork realizzati in una sezione dedicata. La mostra, inaugurata in occasione del G20, a cura di Pugliapromozione e Phest e organizzata dal Teatro Pubblico Pugliese resterà aperta fino al 31 agosto.

(Ufficio Stampa Air Dolomiti – Photo Credits: Air Dolomiti)