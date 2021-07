La Francia e l’ICAO rinnovano il loro training agreement

La Francia e l’ICAO hanno rinnovato un accordo sui training programmes per il personale dell’aviazione dei paesi in via di sviluppo, al fine di rafforzare le capacità del personale dell’aviazione civile selezionato da questi Stati attraverso il French national training programme.

Resi possibili da un investimento di un milione di euro da parte della Francia, i training saranno erogati dall’Ecole Nationale de l’Aviation Civile (ENAC), ICAO Regional Training Centre of Excellence.

Attraverso il suo Technical Cooperation Bureau, l’ICAO fornirà consulenza sui programmi di formazione da erogare nell’ambito di questo accordo, che sosterranno gli obiettivi e le iniziative di formazione dell’ICAO.

Questa collaborazione si aggiunge alla già esistente collaborazione dell’ICAO con ENAC, compresa la consegna di un advance Masters Programme in Aviation Safety Management, che è stato sviluppato per migliorare l’effettiva implementazione dei Safety Management Systems (SMS) a service provider level, e dello State Safety Programme (SSP) a livello statale.

Questo nuovo accordo supporta direttamente l’iniziativa “No Country Left Behind” dell’ICAO. Questa iniziativa mira ad assistere tutti gli Stati nell’attuazione efficace delle ICAO Standards and Recommended Practices (SARPs), di policies, plans and programmes.

(Ufficio Stampa ICAO)