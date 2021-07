News Brevi – 19.07.2021

SKYGATE: GLI STUDENTI DELLO IAAD DISEGNANO VELIVOLI EVTOL – SkyGate crede nel futuro e nei giovani talenti: l’ambizioso progetto che vede protagonista Torino nello sviluppo della prima rete italiana di Urban Air Mobility (UAM), ha da poco concluso una collaborazione con IAAD, l’Istituto d’Arte Applicata e Design, che dal 1978 rappresenta uno dei principali poli dell’alta formazione in Europa. La finalità di questa collaborazione, nata dall’accordo tra DigiSky – società promotrice dell’iniziativa SkyGate insieme ad Always – e IAAD, è quella di offrire ai giovani designer l’opportunità di familiarizzare con un settore della mobilità innovativo e attento alla sostenibilità del nostro pianeta. Il progetto ha coinvolto 60 studenti che, divisi in 18 gruppi, si sono cimentati nella progettazione di design di velivoli eVTOL. Ad affiancare i giovani della scuola di design, alcuni studenti del corso di Ingegneria Aerospaziale del Politecnico di Torino, partner del progetto SkyGate, che hanno contribuito definendo i requisiti tecnici di progetto. SkyGate ha siglato da tempo accordi con produttori di velivoli, italiani e internazionali, oltre che con importanti player del settore, ma l’iniziativa congiunta con lo IAAD assume una rilevanza strategica nel costruire sul territorio competenze e talenti in grado di coprire i bisogni futuri del mercato del lavoro in questo segmento così attrattivo. Al momento, infatti, ci sono più di 200 società nel mondo che stanno lavorando a concept e prototipi di velivoli dedicati alla Advanced Air Mobility, incluse alcune società italiane tra cui uno dei partner di SkyGate, Manta Aircraft, e i primi voli sono previsti tra il 2024 e il 2026, in occasione delle Olimpiadi di Parigi e di Cortina. In questo contesto, SkyGate auspica che il territorio torinese, e italiano in generale, possa giocare un ruolo di assoluto rilievo nello sviluppo di questo mercato, preparando professionisti competenti e motivati. A conclusione dell’iniziativa, durante un evento in streaming, i 18 progetti sono stati ufficialmente presentati a una giuria ad hoc composta dai docenti IAAD e da Paolo Pari di SkyGate, che ha poi decretato il vincitore. Primo classificato il progetto “FLY-TO”, realizzato dagli studenti Davide Bianco Francesetti, Nicola Gadolini, Matteo Ramello ed Emanuele Angioni che si è distinto per completezza ed accuratezza; secondo classificato il progetto “AIRTO”, degli studenti Ettore Calzoni, Niccolò Casagrande, Matteo Rossetti e Andrea Zavattini, e 3° classificato, il progetto “E-VTON” di Fabio Allegri, Gabriele Combi e Pierangelo Fanizzi. Tutte le proposte presentate sono state caratterizzate da un alto livello qualitativo in termini di esecuzione e creatività.

IBERIA HA PORTATO LA SQUADRA OLIMPICA SPAGNOLA A TOKYO – Iberia, compagnia aerea ufficiale ed esclusiva del Comitato Olimpico spagnolo e della squadra olimpica e paralimpica, è tornata sabato Tokyo per portare gran parte degli atleti spagnoli che rappresenteranno il paese ai Giochi tra pochi giorni. Hanno viaggiato altre 221 persone, tra atleti e altri partecipanti della delegazione spagnola. Il volo è IB6801 è stato operato da un A330-200. È il secondo volo operato da Iberia per portare gli atleti a Tokyo; il primo giovedì scorso, con altri 130 membri della delegazione. Il ritorno a casa avverrà con Iberia il 9 agosto. A fine agosto sarà la volta della squadra e delegazione paralimpica, che volerà anch’essa a Tokyo con Iberia. In coordinamento con il COE, Iberia ha deciso di ritardare la partenza del volo alle 23:00 (era prevista alle 16:25), a causa dell’elevato peso e della combinazione con le alte temperature di Madrid, sopra i 40°, che si aggiungono all’altitudine dell’aeroporto, situato a 2.000 piedi. Il fattore più determinante in questa decisione è stato il grande peso delle squadre sportive, circa 27.000 chili, cosa finora insolita per l’aereo con cui Iberia copre la rotta. In effetti, il peso medio per passeggero + bagaglio per il volo in questione era superiore del 25% rispetto ai voli che Iberia ha operato a Tokyo. Mentre le temperature scendevano, la delegazione spagnola ha riposato nella Velázquez Premium Lounge al T4S, dove Iberia ha rafforzato il suo servizio riaprendo le aree fino ad ora chiuse a causa del minor afflusso di clienti.

IL CEO DI IBERIA SOTTOLINEA L’IMPORTANZA DELL’HUB DI MADRID – Durante il programma della CNN “Quest Means Business”, il CEO di Iberia, Javier Sánchez-Prieto, in un servizio dedicato alla ripresa della Spagna, ha sottolineato che “il turismo è l’essenza di questo Paese, il primo contribuente al PIL e il secondo all’occupazione e, quindi, il governo spagnolo è stato più proattivo nella riapertura delle frontiere”. Sánchez-Prieto ha riconosciuto alcuni segnali di ripresa, anche se con capacità molto ridotta. A luglio, Iberia opera il 60% della capacità offerta nel 2019 e molti dei paesi in cui vola sono ancora molto colpiti. “La riapertura delle frontiere sta rilasciando una domanda latente: quando i paesi aprono, vediamo che la domanda scorre, ma in questo momento l’evoluzione dei mercati è legata ai programmi di vaccinazione e questo sta danneggiando l’America Latina”, ha riconosciuto Sánchez. Alla domanda sul contributo di IAG alla Spagna, Sánchez-Prieto ha evidenziato “lo sviluppo dell’hub di Madrid, in modo che possa competere con altri hub del nord Europa e possa guardare a est e anche a ovest”, in riferimento ai collegamenti con l’Asia. Sánchez-Prieto ha parlato della necessità di gestire il contesto attuale in modo che Iberia possa adattare la sua capacità molto rapidamente, ridurre i costi, gestire le sue risorse, coprire le esigenze, ma con una visione a lungo termine con cui la compagnia sta gestendo l’acquisto di Air Europa, lo sviluppo dell’Hub di Madrid e gli investimenti per migliorare la customer experience. In questo senso, il CEO di Iberia ha affermato che “entro cinque anni vediamo Iberia come una compagnia ancora più efficiente, che offre ai propri clienti un servizio agile e flessibile”.

DELTA IN CIMA AL THE POINTS GUY RANKING – Uno studio di The Points Guy rileva che Delta offre la best overall experience for fliers per il terzo anno consecutivo. Il Points Guy’s airline ranking valuta affidabilità, esperienza, loyality, costi e copertura. La piattaforma online di viaggi e lifestyle ha affermato che Delta è in cima alle classifiche in termini di affidabilità ed esperienza di viaggio e ha notato i suoi punteggi coerenti in tutte le categorie. “I dati hanno mostrato che il vettore offre performance costanti e di alta qualità, dalla sua affidabilità, all’esperienza in volo, al suo programma fedeltà SkyMiles”, ha dichiarato Nick Ewen, Senior Editor di Points Guy, in un comunicato stampa. “Mentre l’industria dei viaggi continua a riprendersi dalla pandemia coronavirus, Delta è ben posizionata per capitalizzare il rimbalzo”. “Questo è un altro riconoscimento della professionalità, della cura e dell’umanità che le persone Delta continuano a offrire mentre ci riprendiamo da un periodo tremendamente impegnativo per i viaggi”, ha affermato Allison Ausband, E.V.P. Delta and Chief Customer Experience Officer. “Le persone di Delta – in ogni divisione, in ogni città della nostra rete – stanno alimentando il nostro rimbalzo mettendo i nostri clienti al primo posto in ogni fase del viaggio e gestendo operazioni che guidano il settore in tutte le metriche chiave”. La classifica di Points Guys segue il primo posto di Delta nel J.D. Power 2021 North America Airline Satisfaction Survey, che ha evidenziato la capacità delle persone di Delta di fornire esperienze significative ai viaggiatori.

AIR CANADA ANNUNCIA IL LANCIO DELLA SYNDICATION DI NUOVE CREDIT FACILITIES – Air Canada ha annunciato di aver lanciato la syndication di un nuovo senior secured term loan B la cui scadenza è prevista nel 2028, e ha completato la syndication in relazione a una nuova senior secured revolving facility la cui scadenza è prevista nel 2025. In base alle condizioni di mercato e ad altre condizioni, Air Canada intende completare le operazioni di rifinanziamento per ottenere un ricavo totale lordo di circa 5,35 miliardi di dollari USA, che includerà la sottoscrizione delle Senior Secured Credit Facilities.

SAAB: ORDINE DALL’ESERCITO DEGLI STATI UNITI – Saab ha ricevuto un ordine per il sistema Carl-Gustaf dall’U.S. Army. Il valore dell’ordine è di circa 75 milioni di dollari e le consegne avverranno nel 2022. L’ordine è inserito nell’ambito di un Indefinite Delivery, Indefinite Quantity (IDIQ) framework agreement firmato nel 2019 tra Saab e l’esercito degli Stati Uniti, che consente al cliente di effettuare ordini per Carl-Gustaf ammunition e disposable AT4 shoulder-fired weapon systems durante un quinquennio. Il Carl-Gustaf system di Saab (designato MAAWS negli Stati Uniti) ha una lunga e comprovata esperienza con le forze armate statunitensi.