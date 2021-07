easyJet: le performance del terzo trimestre, terminato il 30 giugno, sono in linea con le aspettative

easyJet ha mantenuto il suo approccio disciplinato alla capacità e alla gestione della liquidità durante il terzo trimestre, terminato il 30 giugno e, di conseguenza, il consumo totale di cassa durante il trimestre si è ridotto a £55 milioni. I costi fissi più gli investimenti sono stati in media di £34 milioni a settimana, superando la previsione di £40 milioni a settimana fornita nel primo trimestre. Questa disciplinata gestione dei costi e della liquidità ha consentito a easyJet di mantenere un debito netto sostanzialmente stabile a circa £2,0 miliardi e una perdita prima delle imposte di £318 milioni, in linea con le aspettative.

La capacità di easyJet nel quarto trimestre raggiungerà il 60% dei livelli del 2019, rispetto al 17% nel terzo trimestre del 2021. Al fine di capitalizzare l’apertura dei viaggi nell’Europa continentale e l’allentamento delle restrizioni per i vaccinati nel Regno Unito, easyJet continua a orientare la capacità verso rotte popolari dove vede un aumento della domanda dei clienti.

Johan Lundgren, CEO di easyJet, ha dichiarato: “Durante questo trimestre siamo riusciti a superare con successo le continue sfide della pandemia, utilizzando la nostra reattività operativa per catturare la domanda, concentrandoci sul controllo dei costi e riducendo al minimo il consumo di denaro. Abbiamo utilizzato i nostri punti di forza esistenti come la nostra rete con uno scopo rinnovato: portare la capacità in Europa, dove abbiamo visto la domanda più forte. Il modo stesso in cui abbiamo affrontato le sfide significa che ci siamo adattati e ricostruiti più forti per il futuro. Di conseguenza, usciremo dalla pandemia con vittorie a lungo termine insieme a riduzioni dei costi sostenibili, rispondendo in modo efficace. Tutto questo è sottolineato dal nostro modello di business collaudato, dalle tariffe basse, dalla rete senza rivali e dalla fiducia del brand che sarà cruciale in futuro. Quindi, mentre sappiamo che la strada per la ripresa dalla pandemia non sarà una linea retta, siamo pronti a competere utilizzando questi nuovi punti di forza, con tutto ciò che abbiamo imparato, lasciando un’impronta positiva a lungo termine sulla compagnia aerea, trasformata e pronta per l’era post-pandemia”.

Il numero di passeggeri per il trimestre conclusosi il 30 giugno 2021 è aumentato a 3,0 milioni, in linea con un aumento della capacità a 4,5 milioni di posti, pari al 17% dei livelli di capacità del terzo trimestre 2019. A causa della pandemia, la flotta di easyJet è stata completamente a terra, tranne due settimane, nel terzo trimestre 2020, con solo 117.000 posti. Ciò ha portato a un aumento delle entrate totali del gruppo per il trimestre terminato il 30 giugno 2021 a £212,9 milioni (2020: £7,2 milioni), con passenger revenue in aumento a £151,9 milioni (2020: £3,6 milioni) e ancillary revenue in aumento a £61,0 milioni (2020: £3,6 milioni). Le ancillary revenue per passenger continuano ad aumentare come percentuale delle entrate totali. La seconda fase del cabin bags product è prevista per la consegna entro la fine dell’anno.

I costi principali del gruppo per il trimestre terminato il 30 giugno 2021 sono stati di £531,2 milioni (2020: £354,0 milioni), trainati da un basso livello di capacità volata e dai risparmi sui materiali ottenuti in molte aree dell’attività dal principale programma di riduzione dei costi di easyJet.

easyJet ha mantenuto un approccio disciplinato alla capacità e alla gestione della liquidità e, di conseguenza, il consumo totale di cassa durante il trimestre è stato ridotto a £55 milioni. easyJet ha pagato ulteriori £122 milioni di rimborsi ai clienti durante il trimestre e il valore totale dei voucher in emissione è attualmente di circa £230 milioni. easyJet ha pagato un totale cumulativo di £1,2 miliardi di rimborsi ai clienti durante la pandemia.

Come annunciato in precedenza, il programma strutturale di riduzione dei costi di easyJet mira a realizzare risparmi di circa £500 milioni di sterline nel FY21, di cui quasi la metà sarà sostenibile su base continuativa. Sono in corso le azioni sui costi per il FY22.

L’headline loss before tax per il trimestre è diminuita dell’8,2% a £318,3 milioni (2020: £346,8 milioni).

Durante il terzo trimestre easyJet ha volato il 17% della capacità del terzo trimestre 2019, leggermente al di sopra delle aspettative. Le previsioni sulla capacità sono state accurate e disciplinate durante tutta la pandemia, il che ha contribuito a fornire risultati forti.

“La dimensione della flotta di easyJet è stata ridotta di circa il 10% in risposta alla pandemia Covid-19. I nostri piani di flotta consentono la flessibilità di adattare le dimensioni della flotta in base alle condizioni di mercato. Nel 2022 prevediamo di raggiungere 317 velivoli, consentendo a easyJet di soddisfare gli elevati livelli di domanda repressa previsti nell’estate del 2022 e anche di sfruttare le opportunità post-pandemia per far crescere e rafforzare la nostra rete.

Le consegne dei nuovi velivoli della famiglia A320neo riprenderanno da questo autunno. easyJet prenderà in consegna otto nuovi aeromobili nel FY22, sette nel FY23 e 18 nel FY24. In totale abbiamo 101 velivoli neo ordinati, 20 opzioni di acquisto e 58 diritti di acquisto non esercitati. Manteniamo una notevole flessibilità per quanto riguarda le dimensioni della nostra flotta in leasing. Ci sono 38 aeromobili in leasing che verranno riconsegnati ai locatori nei prossimi 15 mesi. Ci siamo già impegnati ad estendere alcuni di questi velivoli a condizioni di leasing operativo molto favorevoli disponibili nel mercato attuale. Possiamo anche mantenere l’uso di ulteriori velivoli a condizioni vantaggiose poiché vediamo un ritorno della domanda”, prosegue easyJet.

easyJet ha intrapreso un’azione rapida raccogliendo con successo oltre £5,5 miliardi di liquidità dall’inizio della pandemia, da una gamma diversificata di fonti di finanziamento. Al 30 giugno 2021 easyJet ha accesso illimitato a circa £2,9 miliardi di liquidità, comprendenti contanti ed equivalenti più la parte non utilizzata della struttura UKEF.

“easyJet continua a essere all’avanguardia in Europa come prima grande compagnia aerea al mondo a compensare tutte le emissioni di carbonio dei suoi voli per conto dei suoi clienti e continuiamo a lavorare instancabilmente per ridurre al minimo le emissioni di carbonio durante le nostre operazioni, oltre a supportare lo sviluppo di nuove tecnologie per reinventare l’aviazione il più rapidamente possibile. La compensazione è una soluzione provvisoria, mentre viene sviluppata la tecnologia a emissioni zero. A luglio lanceremo la nostra campagna di marketing “Travel Better” sui social media, in tutti i messaggi del nostro servizio clienti e a bordo dei nostri aerei, al fine di migliorare la comprensione da parte dei clienti degli importanti passi che stiamo intraprendendo in materia di sostenibilità”.

“In base alle attuali restrizioni di viaggio nei mercati in cui operiamo, nel quarto trimestre easyJet prevede di volare fino al 60% della capacità del quarto trimestre 2019. I piani di capacità sono flessibili, a seconda dello stato delle restrizioni di viaggio. I voli intra-UE rappresentano il 60% della capacità attualmente programmata. In questa fase, dato il livello continuo di incertezza a breve termine, non sarebbe opportuno fornire altri orientamenti finanziari per il resto dell’esercizio 2021. I clienti prenotano più vicino alla partenza e la visibilità rimane limitata”, conclude easyJet.

(Ufficio Stampa easyJet)