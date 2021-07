News Brevi – 20.07.2021

NUOVE OPZIONI DI BAGAGLIO PER IBERIA – Iberia si sta adattando sempre più alle esigenze dei suoi clienti e ha appena lanciato nuove opzioni per i clienti che effettuano il check-in dei bagagli sui loro voli in Europa. Ogni cliente e ogni viaggio hanno caratteristiche diverse e una diversa esigenza di bagaglio. Alla tradizionale franchigia bagaglio di 23 kg, Iberia aggiunge altre due possibilità: un pezzo di 15 Kg per chi viaggia più leggero e vuole contribuire a rendere il proprio volo più sostenibile, visto il minor peso, con minor consumo di carburante e anche minori emissioni; un pezzo di 32 Kg, con un prezzo più basso di quello che fino ad ora si sarebbe dovuto pagare per il peso in eccesso sui 23 Kg. In questo modo ogni cliente sceglie ciò che vuole portare e paga in base a ciò: da 13 euro per la valigia da 15 kg (a seconda della tariffa e della destinazione), da 18 euro per la normale valigia da 23 kg, da 35 euro per i 32 Kg. Iberia ha anche cambiato il concetto di sovrappeso e ora viene pagato esattamente in base ai chili in eccesso; cioè per Kg che eccede la franchigia contrattata (15, 23 o 32 Kg), invece di una tariffa fissa per il sovrappeso, come veniva applicata fino ad ora. Nello specifico, d’ora in poi il prezzo per Kg in più sarà da 12 euro (a patto che sia stata preventivamente contratta una delle tre possibilità di 15, 23 o 32 Kg), quando la precedente politica eccedenza bagaglio prevedeva un minimo di 60 euro per questo concetto. Queste nuove opzioni per il bagaglio registrato sono disponibili sulle rotte domestiche ed europee di Iberia, Iberia Express e Iberia Regional / Air Nostrum. Per il momento i clienti possono acquistarle su www.iberia.com e sull’APP Iberia e, a breve, saranno incorporate anche per le agenzie collegate al sistema di distribuzione NDC.

IATA ACCOGLIE POSITIVAMENTE L’ALLENTAMENTO DELLE RESTRIZIONI IN CANADA – L’International Air Transport Association (IATA) accoglie con favore la decisione del governo del Canada di allentare ulteriormente le restrizioni alle frontiere per i passeggeri completamente vaccinati (secondo le regole stabilite dalla Public Health Agency of Canada). I cittadini statunitensi idonei e i residenti permanenti negli Stati Uniti in arrivo dagli Stati Uniti potranno entrare in Canada a partire dal 9 agosto e i cittadini stranieri in arrivo da tutti gli altri paesi saranno ammessi a partire dal 7 settembre. I cittadini e i residenti canadesi completamente vaccinati possono entrare in Canada senza la necessità della quarantena in hotel dal 5 luglio 2021. “La decisione odierna del governo del Canada di consentire gradualmente ai viaggiatori stranieri completamente vaccinati di entrare nel Paese è una buona notizia su vari fronti. Innanzitutto, ripristina la libertà di viaggio, che sarà particolarmente apprezzata da coloro ai quali è stato impedito di vedere amici e familiari. Inoltre, le compagnie aeree possono ora iniziare a ripristinare la connettività internazionale. Questa sarà una spinta per ricostruire l’economia canadese, soprattutto attraverso il contributo degli affari internazionali e del turismo. Tuttavia, chiediamo alle autorità di prendere in considerazione le ultime raccomandazioni dell’Organizzazione mondiale della sanità in merito agli alleviamenti per coloro che non sono in grado di vaccinarsi”, ha affermato Willie Walsh, IATA’s Director General. Secondo gli ultimi calcoli di IATA Economics, la riapertura dei confini del Canada ai viaggiatori internazionali consentirà alle compagnie aeree di iniziare a ripristinare le 682 rotte stimate (nazionali e internazionali) perse a causa della pandemia, sostenendo 432.000 posti di lavoro locali e fornendo un contributo annuo di 14 miliardi di CAD al PIL canadese.

AIR CANADA PRONTA A RICONNETTERE IL CANADA E GLI STATI UNITI – Air Canada ha annunciato il suo attuale programma transfrontaliero estivo che include 55 rotte e 34 destinazioni negli Stati Uniti, con un massimo di 220 voli giornalieri tra Stati Uniti e Canada. Il nuovo programma coincide con l’allentamento delle restrizioni sui viaggi tra i due paesi a partire dal 9 agosto 2021, consentendo agli americani completamente vaccinati di entrare in Canada per viaggi non essenziali e la rimozione di alcune restrizioni. I posti sono disponibili per la prenotazione su aircanada.com, tramite l’app Air Canada, i Contact Center di Air Canada e le agenzie di viaggio. “L’allentamento delle restrizioni ai viaggi annunciato oggi dal governo federale è un passo importante basato sulla scienza e siamo molto lieti di ricostruire la nostra rete Canada-USA. Canada e Stati Uniti condividono stretti legami e il ripristino della connettività aerea contribuirà a entrambi i paesi. L’orgogliosa tradizione di Air Canada di essere il più grande vettore straniero negli Stati Uniti si riflette nel nostro programma che è stato sviluppato per fornire un’ampia gamma di scelte per i clienti in entrambi i paesi. Il nostro programma consente inoltre di viaggiare comodamente attraverso i nostri hub di Toronto, Vancouver e Montreal da e per le nostre destinazioni globali. Stiamo pianificando di ripristinare i servizi verso tutte le 57 destinazioni statunitensi in precedenza servite quando le condizioni lo consentono. Non vediamo l’ora di accogliere i nostri clienti a bordo”, ha affermato Mark Galardo, Senior Vice President, Network Planning and Revenue Management, Air Canada. “Siamo entusiasti di questo annuncio e non vediamo l’ora di accogliere nuovamente i viaggiatori dagli Stati Uniti”, ha affermato Marsha Walden, Presidente e CEO di Destination Canada. “Dalle nostre vivaci città immerse nella natura alle spettacolari terre selvagge e coste, ogni giorno il Canada offre una nuova avventura e la possibilità di riconnettersi con ciò che è importante. Il Team Canada è pronto ad ospitare i nostri amici americani”.

AMERICAN AIRLINES E JETBLUE RENDONO PIU’ FACILE VOLARE NEL NORTHEAST – JetBlue e American Airlines offrono ai clienti la scelta più ampia nel Northeast. Come parte della loro Northeast Alliance (NEA), JetBlue e American opereranno più di 700 voli giornalieri da New York e Boston questo inverno, offrendo ai clienti una scelta più ampia rispetto a qualsiasi altra compagnia aerea. “La nostra Northeast Alliance con JetBlue offre ai clienti più scelte e vantaggi e alza il livello dell’offerta”, ha affermato Vasu Raja, Chief Revenue Officer di American. “Con la forza domestica di JetBlue e la crescente rete internazionale di American, stiamo sbloccando più destinazioni per i viaggiatori, più voli per entrambi i nostri team, una migliore suite di prodotti e un’esperienza premium nel nord-est”. JetBlue, principale vettore low cost e più grande compagnia aerea di Boston, ha annunciato che i clienti possono acquistare i biglietti per diversi nuovi mercati a partire da questo autunno, tra cui quattro nuove destinazioni che la compagnia aerea sta aggiungendo alla sua mappa delle rotte. “Con il ritorno della domanda di viaggi, il volo a tariffa ridotta di JetBlue – insieme alla più ampia crescita resa possibile con American attraverso i vantaggi del NEA – è il momento giusto per noi per soddisfare al meglio le esigenze di più viaggiatori nel nord-est e introdurre più concorrenza con nuovi voli”, ha affermato Dave Fintzen, vice president, Northeast Alliance, JetBlue. “NEA renderà il tutto il più semplice possibile per i viaggiatori nel Nordest, per tornare a volare”. Come risultato della partnership, finora quest’anno i clienti hanno ottenuto l’accesso a 57 nuovi mercati e più di 110 rotte in codeshare da Boston e New York, collegando il Nordest a quasi 150 destinazioni in tutto il mondo, incluse 10 nuove rotte internazionali di American precedentemente annunciate. Queste rotte, rese possibili dalla Northeast Alliance, includono il nuovo servizio dall’aeroporto internazionale John F. Kennedy di New York (JFK) a Tel Aviv, Israele (TLV), lanciato a maggio; il servizio da JFK per Atene, Grecia (ATH), lanciato a giugno e il servizio JFK per Delhi, India (DEL), che sarà lanciato il 31 ottobre 2021. Nel 2022, i viaggi tra tutti i mercati transcontinentali gestiti dalla Northeast Alliance offriranno sedili reclinabili con JetBlue Mint® e la flotta American di A321T all’avanguardia.

EASYJET CHIEDE LA RIMOZIONE DEI TEST IN UK PER I BRITANNICI COMPLETAMENTE VACCINATI – Una nuova ricerca rivela che oltre quattro britannici su cinque (83%) credono che dovrebbero essere in grado di viaggiare liberamente in Green and Amber list countries senza dover fare test Covid per tornare in UK se sono stati vaccinati due volte. Nonostante la rimozione della quarantena per le destinazioni Amber list, vi è ancora l’obbligo per tutti i viaggiatori, compresi i britannici completamente vaccinati, di sottoporsi a un lateral flow test prima della partenza per tornare nel Regno Unito, seguito da un test PCR due giorni dopo il ritorno nel Regno Unito, con notevoli costi per le famiglie. Lo studio ha anche rivelato che l’88% trova confuse le politiche di viaggio e i consigli del governo quando si tratta di viaggiare all’estero quest’anno, con un ulteriore 83% di britannici che pensa che ci sia stata una mancanza di trasparenza sul processo decisionale del governo intorno le liste di viaggio del paese. Johan Lundgren, CEO di easyJet, ha commentato: “Il lancio del vaccino è stata una vera storia di successo per il Regno Unito e la possibilità di viaggiare è stato un grande fattore che ha spinto molti a decidere di vaccinarsi. Il governo ha spostato la sua attenzione sulla convivenza con il Covid e ha aperto l’economia domestica. Ora dobbiamo fare lo stesso passo successivo per i viaggi e riconoscere che i completamente vaccinati non hanno bisogno di essere testati quando viaggiano da paesi che non sono sulla Red list. Questo studio mostra che la stragrande maggioranza delle persone non vede alcuna giustificazione per il fatto di dover eseguire test ai completamente vaccinati quando si recano in paesi approvati. I dati del governo mostrano che non è necessario testare i viaggiatori provenienti dall’Europa. Non vogliamo vedere un ritorno al volo come riserva dei ricchi, quindi esortiamo il governo a rimuovere rapidamente questi test non necessari per i paesi a basso rischio e per i completamente vaccinati, altrimenti rischiano di tornare indietro nel tempo. easyJet non vede l’ora di portare quante più persone possibile in quel viaggio tanto atteso e meritato, o di riunirle con i loro cari”.

KLM: INIZIATIVA PER I VOLI DEL TeamNL – Gli atleti del TeamNL discuteranno in dettaglio le loro esperienze a Tokyo con giornalisti di spicco sulla via del ritorno dai Giochi Olimpici in volo. I velivoli KLM, con i quali i partecipanti verranno portati a casa, sono dotati di posti speciali per l’iniziativa ‘Oranje Boven’. ‘Oranje Boven’ è un’iniziativa di NOC*NSF in collaborazione con la lotteria olandese e l’AD ed è resa possibile in parte da KLM. È l’alternativa al popolare ‘Medal Taxi’, con cui i vincitori di medaglie ai Giochi di Rio de Janeiro (2016) e PyeongChang (2018) sono stati portati all’Holland Heineken House per un tributo dopo la loro competizione e intervistati lungo il percorso. Inoltre, a causa della pandemia, il governo giapponese ha deciso che tutti i partecipanti olimpici lasceranno il Giappone entro 48 ore dall’ultima competizione. NOC*NSF, insieme ai suoi partner e in collaborazione con KLM, darà un contributo sostenibile a Tokyo 2020. Ad esempio, tutti i 44 voli TeamNL saranno compensati in termini di CO2 attraverso il programma CO2ZERO di KLM. Ciò significa che ogni volo di ritorno del TeamNL è reso CO2 neutrale attraverso un investimento nel progetto di riforestazione certificato a Panama. Inoltre, NOC*NSF e i suoi partner hanno acquistato 60.000 litri di Sustainable Aviation Fuel, che equivale al 25% di SAF per un volo di andata e ritorno da Amsterdam a Tokyo. Questo contributo è in linea e ispirato dalla decisione del CIO riguardo il clima nei prossimi anni, anche creando la foresta olimpica di 355.000 alberi nella regione africana del Sahel.

PRATT & WHITNEY: F135 ENGINE HEAVY MAINTENANCE FACILITY IN AUSTRALIA – TAE Aerospace ha annunciato oggi di aver soddisfatto con successo gli Initial Depot Capability (IDC) requirements per la riparazione di Pratt & Whitney F135 engine fan and power modules, che alimentano tutte e tre le varianti dell’F-35 Lightning II. Con questo risultato, la TAE Aerospace F135 Maintenance, Repair, Overhaul and Upgrade (MRO&U) facility diventa il first operational F135 engine depot in the Asia-Pacific region e ha iniziato a supportare la riparazione di fan and power modules. Il traguardo è stato raggiunto con il completamento della ricostruzione completa di un F135 power module presso la facility di TAE Aerospace nel Queensland. Questo risultato segue la fan module repair qualification dell’azienda nel 2020. In qualità di operational F135 engine depot al di fuori degli Stati Uniti, TAE Aerospace supporterà i motori per tutti gli operatori F-35 nella regione Asia-Pacifico, nell’ambito dell’F-35 Global Support System. “Ci congratuliamo con il team di TAE Aerospace per aver raggiunto questo importante traguardo per il supporto del motore F135”, ha affermato O Sung Kwon, Vice President, Pratt & Whitney Military Engines Sustainment Operations. “L’attivazione porterà una maggiore capacità al global F135 MRO&U network a supporto della flotta in crescita. Mantenere in piedi i regional MRO&U depots è parte integrante della strategia aziendale per accelerare la crescita della capacità attraverso il F135 MRO&U network per superare i requisiti del programma”. “Pratt & Whitney ha una relazione di lunga data con TAE Aerospace che risale agli anni ’90 con il programma F-111 Aardvark, dove TAE era engineering authority per il nostro motore TF30 e maintenance provider per la RAAF”, ha aggiunto Kwon. “Siamo entusiasti di sviluppare questa partnership con il motore F135 per l’F-35, che sarà il fulcro dell’allied air power in Asia-Pacific per gli anni a venire”.