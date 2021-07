Dassault Aviation consegna il suo primo Rafale alla Grecia

Eric Trappier, Chairman and CEO of Dassault Aviation, ha ospitato oggi presso il Dassault Aviation Flight Test Center di Istres, la cerimonia di consegna del primo Rafale per l’Hellenic Air Force (HAF), con la presenza di Nikolaos Panagiotopoulos, Greek Minister of National Defense.

Questa prima consegna arriva solo dopo sei mesi dalla firma del contratto per l’acquisizione di 18 Rafale. Questo primo velivolo, così come i prossimi cinque che arriveranno dalla French Space and Air Force, addestreranno i piloti e i tecnici HAF in Francia prima del dispiegamento nella Tanagra Air Force Base.

Un primo gruppo di piloti HAF, già addestrati per diversi mesi dalla French Space and Air Force, e 50 tecnici HAF si uniranno al Dassault Aviation Conversion Training Center (CTC) di Mérignac, Francia, per continuare la loro formazione.

“Il Rafale fornirà alla HAF un multirole fighter di ultima generazione, consentendo alla Repubblica ellenica di garantire la propria posizione geostrategica in piena sovranità. La consegna del primo Rafale è una chiara dimostrazione della determinazione della Francia a soddisfare le aspettative del governo della Repubblica ellenica e a partecipare attivamente alla sovranità del paese.

Illustra anche l’eccezionale qualità della cooperazione di Dassault Aviation con l’aeronautica ellenica, attraverso oltre 45 anni di partnership ininterrotta e forte”, afferma Dassault Aviation.

“Dopo il Mirage F1 nel 1974, il Mirage 2000 nel 1985 e il Mirage 2000-5 nel 2000, il Rafale ora vola con orgoglio con i colori dell’aeronautica ellenica. Il Rafale è un punto di svolta strategico per l’HAF. Svolgerà un ruolo attivo assicurando la leadership della Grecia come grande potenza regionale. Vorrei riaffermare il nostro totale impegno per il successo del Rafale in Grecia”, ha affermato Eric Trappier, Chairman and CEO of Dassault Aviation.

(Ufficio Stampa Dassault Aviation)