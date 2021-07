Embraer consegna 14 Commercial Aircraft e 20 Executive Jets nel 2Q21

Embraer ha consegnato un totale di 34 jets nel secondo trimestre 2021, di cui 14 erano commercial aircraft e 20 erano executive jets (12 light e otto large). Al 30 giugno, il firm order backlog ammontava a USD 15,9 miliardi, in aumento del 12% rispetto al portafoglio ordini alla fine del primo trimestre, rappresentando un ritorno ai livelli pre-pandemia.

L’attuale backlog include l’ordine fermo per 30 aeromobili E195-E2 dalla canadese Porter Airlines, che inizialmente era stato segnalato come un “undisclosed” order il 29 aprile. Il cliente è stato rivelato al mercato il 12 luglio.

Durante il 2Q21, Helvetic Airways, Svizzera, ha ricevuto il primo di quattro nuovi aeromobili E195-E2. Helvetic ha ordinato 12 E-Jet E2 per supportare la sua iniziativa di rinnovamento della flotta: otto E190-E2 (già in servizio) e quattro E195-E2 (convertiti dall’ordine originale E190-E2). La compagnia aerea detiene inoltre diritti di acquisto per ulteriori 12 aeromobili.

Nell’executive aviation segment, durante il secondo trimestre 2021 Embraer ha consegnato il 600° Phenom 300 series business jet a Superior Capital Holdings, LLC, con sede a Fayetteville, Arkansas. Inoltre, Embraer ha consegnato il primo limited-edition Phenom 300E aircraft, parte della collaborazione Duet con Porsche, a un cliente sconosciuto a Fort Lauderdale, Florida.

Embraer ha completato la prima conversione di un Legacy 450 in un jet Praetor 500 in Brasile, che è stato consegnato a un cliente sconosciuto. La conversione è stata eseguita presso l’Embraer’s Service Center in Sorocaba, Brasile. Con questa consegna, Embraer ha già convertito un totale di 20 Legacy 450 in Praetor 500 in Europa, Nord America e ora in Brasile. L’intero processo di conversione può essere eseguito presso gli Embraer Owned Service Centers.

(Ufficio Stampa Embraer)