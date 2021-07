News Brevi – 21.07.2021

BRITISH AIRWAYS: NUOVA DIGITAL MAP PER CONTROLLARE I REQUISITI DI INGRESSO DELLE DESTINAZIONI – I clienti di British Airways possono ora controllare le restrizioni di viaggio e i requisiti di ingresso di qualsiasi destinazione verso la quale vola la compagnia aerea su una nuova mappa interattiva su ba.com. La nuova pagina è in collaborazione con la società tecnologica globale Sherpa, che ha sviluppato uno strumento online che fornisce ai viaggiatori le ultime regole di viaggio per le destinazioni in entrata e in uscita. Questo strumento riunisce le informazioni più recenti per oltre 100 paesi, utilizzando migliaia di fonti e milioni di punti dati per rimanere aggiornati. La mappa, che la compagnia aerea prevede di integrare ulteriormente in ba.com, aiuterà anche i clienti a capire cosa è necessario per il loro ritorno nel Regno Unito. I visitatori della pagina potranno esplorare il mondo per vedere quali restrizioni di viaggio sono in vigore in ciascun paese prima di prenotare un viaggio, effettuando una ricerca visiva in base al colore del semaforo o digitando la destinazione scelta. C’è anche una scheda che consente ai clienti di indicare se sono vaccinati o meno, il che regolerà i risultati. Jack Smith, Head of Digital di British Airways, ha dichiarato: “Sappiamo che viaggiare in questa nuova era di Covid può sembrare travolgente per i nostri clienti e il nostro compito è rendere la loro vita il più semplice possibile. Questo nuovo strumento, che è stato testato e ha guadagnato la fiducia del nostro joint business partner, American Airlines, aiuterà le persone a navigare tra i diversi requisiti di ingresso, per consentire una prenotazione e un’esperienza di viaggio fluide”. Max Tremaine, CEO Sherpa, ha dichiarato: “A sostegno del ritorno al viaggio, siamo onorati di lavorare con il team di British Airways. Insieme, stiamo fornendo ai loro clienti le informazioni di cui hanno bisogno per prendere decisioni informate sulle prenotazioni e viaggiare di nuovo con fiducia”.

AMERICAN AIRLINES TRASPORTA ALTRI TRE MILIONI DI DOSI DI VACCINI PER CONTO DELLA WHITE HOUSE COVID-19 TASK FORCE – In seguito all’impegno della Casa Bianca di condividere almeno 80 milioni di dosi di vaccino statunitensi a livello globale quest’estate, American Airlines ha ora trasportato 4,5 milioni di dosi di vaccino contro il coronavirus (COVID-19) in Guatemala. American ha consegnato 3 milioni di dosi di vaccini su un cargo-only nonstop flight da Chicago O’Hare International Airport (ORD) a La Aurora International Airport (GUA) in Guatemala City. La spedizione segue 1,5 milioni di dosi di vaccino COVID-19 che American ha trasportato in Guatemala all’inizio di questo mese. Il team Cargo di American ha lavorato in stretta consultazione con la task force COVID-19 della Casa Bianca, con i partner farmaceutici e gli specialisti della logistica per trasportare la spedizione da un sito di distribuzione in Kentucky al terminal cargo di American presso ORD. Le spedizioni sono state caricate su un Boeing 777-300 e sono volate a GUA. “Condividiamo l’impegno del presidente Biden e della Casa Bianca per porre fine alla pandemia di COVID-19”, ha affermato il presidente di American Airlines, Robert Isom. “Che si tratti di mantenere l’economia in movimento aggiungendo cargo-only flights durante l’apice della pandemia o fornendo viaggi aerei essenziali per coloro che ne avevano bisogno, il nostro team è rimasto pronto ad affrontare qualsiasi sfida. Siamo orgogliosi di far parte di questo sforzo salvavita per portare il vaccino al popolo guatemalteco”. American ha trasportato la sua prima spedizione di vaccini COVID-19 nel dicembre 2020.

IBERIA: LIVREA SPECIALE SU UN A321 PER PROMUOVERE IL TURISMO IN CANTABRIA – Iberia ha dipinto uno dei suoi Airbus A321, con una capacità di 217 passeggeri, con immagini del Cabárceno Park. Questa azione fa parte dell’accordo di marketing tra il Ministero del turismo, dell’industria, dell’innovazione, dei trasporti e del commercio della Cantabria, attraverso CANTUR, e Iberia, mirando a promuovere il turismo cantabrico nelle 90 destinazioni in Spagna, Europa e Nord Africa che la compagnia aerea ha programmato per questa estate, poiché questo modello di aereo opera su rotte a corto e medio raggio. L’A321, con marche di registrazione EC-IXD, è decollato questa mattina dal T4 dell’aeroporto di Madrid e all’arrivo all’aeroporto Seve Ballesteros-Santander è stato ricevuto da una delegazione, guidata dal presidente della Cantabria, Miguel Ángel Revilla e dal ministro dell’Industria, Turismo, Innovazione, Trasporti e Commercio, Javier López Marcano, tra gli altri. È la seconda volta che Iberia dipinge uno dei suoi aerei con le immagini di alcuni degli esemplari che si trovano nel Parco di Cabárceno. In questa occasione, il lavoro è stato eseguito dal team di professionisti di Iberia Maintenance, esperti nella verniciatura degli aerei, negli hangar situati a La Muñoza. Parallelamente a questa azione, Iberia continua a promuovere la Cantabria attraverso tutti i suoi canali e a rafforzare la presenza internazionale della Comunità in tutti i mercati in cui opera, in particolare in Nord America e America Latina, dove è leader nelle rotte verso l’Europa.

AIR CANADA SUPPORTA IL TEAM CANADA ALLE OLIMPIADI DI TOKYO – Air Canada ha presentato oggi il suo programma a sostegno del viaggio del Team Canada verso i Giochi Olimpici e Paralimpici di Tokyo 2020, che include il lancio odierno di “Rise Higher”, un nuovo brand spot. La compagnia aerea ha iniziato a far volare atleti, allenatori e personale di supporto del Team Canada da Toronto e Vancouver al Giappone il 1° luglio a bordo di un 787 Dreamliner in livrea speciale. “Come orgoglioso sostenitore del Team Canada che va ai Giochi Olimpici e Paralimpici di Tokyo 2020, stiamo trasportando più di 740 olimpionici e paralimpici, allenatori e personale di supporto. Le squadre olimpiche e paraolimpiche canadesi rappresentano il meglio del Canada alla competizione sportiva più importante del mondo e, a sostegno e celebrazione degli atleti del nostro Paese, abbiamo creato una speciale livrea “Fly the Flag” per onorarli”, ha affermato Andrew Shibata, Vice President – Brand, Air Canada. “Gli atleti del nostro paese ispirano tanti di noi con la loro spinta, concentrazione e determinazione a essere i migliori in quello che fanno. La loro resilienza nel continuare a lavorare per i loro obiettivi nonostante le sfide poste dalla pandemia è motivante. Siamo orgogliosi di omaggiarli con il lancio di un nuovo brand spot intitolato “Rise Higher” che sarà presentato durante la cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici di Tokyo 2020. Siamo anche entusiasti di coinvolgere i fan canadesi con iniziative che sono state sviluppate per consentirgli di vivere i Giochi del 2020 come se fossero lì”, ha concluso Shibata. Air Canada è sponsor della squadra olimpica canadese dal 1988 e sponsor della squadra paralimpica canadese dal 2007.

SAAB PRESENTA I RISULTATI DEL PERIODO GENNAIO – GIUGNO 2021 – Saab presenta i risultati per il periodo gennaio-giugno 2021. Gli ordini sono aumentati del 7% e il portafoglio ordini è stato di SEK 96.7bn. Crescita organica delle vendite del 15% guidata da un’elevata attività di progetto e consegne. L’EBITDA è aumentato del 19% a SEK 1,196m (1,004), con un margine dell’11,8% (11,4). L’utile operativo è migliorato del 10% e si è attestato a SEK 715m (652), corrispondente a un margine del 7,1% (7,4). L’operational cash flow è stato pari a SEK 3,152m (1,817). Una nuova struttura organizzativa, inclusa la funzione Operational Excellence, è in vigore dal 1 luglio 2021. Variato l’outlook: crescita organica delle vendite per l’intero anno 2021 intorno al 10% (la previsione precedente era una crescita organica delle vendite in linea con l’obiettivo a lungo termine del 5%). Micael Johansson, Presidente e CEO, Saab, dichiara: “L’attività nel defence market ha continuato ad essere favorevole nel secondo trimestre e la domanda nei nostri principali mercati è rimasta buona. Ciò avvantaggia la crescita di Saab sia a livello internazionale che in Svezia, supportando la nostra multi-domestic strategy. Nel trimestre gli ordini hanno continuato a crescere e sono aumentati del 7%, raggiungendo 9,9 miliardi di corone svedesi. Ci siamo assicurati un Future Development and Support contract per lo Swedish Gripen C/D e ordini per Training solutions per i Paesi Bassi e per il Corpo dei Marines degli Stati Uniti. Abbiamo anche ricevuto ordini per componenti radar per il sistema G/ATOR negli Stati Uniti, un Helicopter 15 support contract con la Svezia e un contratto per radar warning equipment per i German Tornado aircraft. Il nostro solido portafoglio ordini ammonta ora a 97 miliardi di corone svedesi, un buon contributo alla crescita futura delle vendite. Le vendite organiche sono aumentate del 15% nel trimestre, trainate dall’elevato livello di attività e dalle consegne nei nostri progetti di difesa. Il business dell’aviazione civile ha registrato ancora un calo delle vendite. Cinque delle sei aree di business hanno mostrato volumi in miglioramento. In combinazione con il nostro forte portafoglio ordini per quest’anno, ora aumentiamo le nostre prospettive sulla crescita organica delle vendite nel 2021 a circa il 10%. Dal 1° luglio è entrata in vigore la nostra nuova organizzazione, dove sei aree di business diventano quattro e prende il via la nuova Operational Excellence function. L’obiettivo è migliorare l’efficienza della nostra attività rimuovendo le interfacce interne, favorendo le sinergie nelle operazioni e migliorando l’interazione con i clienti. L’incertezza della pandemia continua a incidere sulla prevedibilità. Ciò ha un impatto anche su alcune aree della supply chain, tuttavia continuiamo ad avere uno stretto dialogo con i nostri fornitori per mitigare gli effetti”.

ROLLS-ROYCE POWER SYSTEMS DEFINISCE LA ROAD MAP PER LA NEUTRALITA’ CLIMATICA – Rolls-Royce Power Systems sta compiendo il prossimo passo verso un futuro a impatto climatico zero. Entro il 2030, la business unit Rolls-Royce ridurrà le emissioni di gas serra del 35% rispetto al livello del 2019 attraverso l’uso di nuove tecnologie. Questo obiettivo a breve termine svolge un ruolo significativo nell’ambizione di Rolls-Royce Group di raggiungere net zero entro il 2050 al più tardi. “Con ‘Net Zero at Power Systems’, non stiamo solo agendo per proteggere l’ambiente. Stiamo riallineando la nostra strategia verso sistemi energetici e di propulsione ecologici, che vediamo come opportunità di crescita per la nostra attività nei prossimi anni”, afferma Andreas Schell, CEO di Rolls-Royce Power Systems. Dal 2023 la key mtu engine series sarà pronta per i combustibili sostenibili. Dal 2025 la produzione di energia sarà con celle a combustibile prive di CO2. Un elemento chiave per raggiungere questi obiettivi è la certificazione dei più importanti mtu engine products, che funzioneranno con combustibili sostenibili già dal 2023 per poi essere successivamente utilizzati in servizio. “La certificazione significa che la nuova generazione di motori Serie 2000 e 4000, che attualmente rappresentano l’85% dei nostri ricavi di vendita, sarà qualificata per funzionare con biocarburanti di seconda generazione ed E-fuel”, ha spiegato Otto Preiss, Chief Technology Officer e COO di Rolls-Royce Power Systems. I motori sono utilizzati in un’ampia varietà di applicazioni, ad esempio nella fornitura di energia, nelle spedizioni commerciali, nei veicoli terrestri pesanti, nei treni passeggeri e negli yacht. Power Systems sta adottando un approccio multi-pilastro per ridurre le emissioni: oltre a utilizzare combustibili sostenibili, la business unit Rolls-Royce si sta anche basando su nuove tecnologie come i sistemi di celle a combustibile senza CO2. Dal 2025, questi verranno utilizzati nelle soluzioni di generazione di energia.