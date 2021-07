Emirates ha lanciato un nuovo servizio passeggeri per Miami

Emi rates collega i viaggiatori business e leisure globali con il suo primo servizio passeggeri tra Dubai e Miami. La compagnia aerea ha celebrato il volo inaugurale del suo servizio quattro volte a settimana, atterrato a Miami alle 11:00 ora locale di ieri (leggi anche qui).

Il volo Emirates EK213 è stato accolto al Miami International Airport con il classico water cannon e ha attirato un pubblico di passeggeri, appassionati di aviazione e ospiti. Per il primo volo, la compagnia aerea ha utilizzato il suo Boeing 777 Gamechanger e, a terra, ha mostrato agli ospiti gli interni dell’aeromobile, con le sue First Class private suites. Con porte scorrevoli dal pavimento al soffitto ed eleganti caratteristiche di design ispirate alla Mercedes-Benz Classe S, le suite First Class di Emirates sul Gamechanger offrono fino a 40 piedi quadrati di spazio personale ciascuna e caratteristiche di design moderne.

La compagnia aerea opererà successivamente il suo Boeing 777-300ER a tre classi sulla rotta, con otto suite private in First Class, 42 posti in Business Class e 304 ampi posti in Economy Class, per il servizio quattro volte a settimana.

Insieme a Orlando, il nuovo servizio per Miami fornisce un ulteriore punto di accesso da e per la Florida ed espande la rete statunitense di Emirates a 12 destinazioni su oltre 70 voli settimanali, offrendo una scelta più ampia e collegamenti convenienti dalla rete Emirates al sud della Florida. Collega anche i viaggiatori da Miami, così come dalla Florida meridionale, dal Sud America e dai Caraibi a oltre 50 punti in tutto il Medio Oriente, l’Asia occidentale, l’Africa, l’Estremo Oriente e le isole dell’Oceano Indiano via Dubai.

“Siamo entusiasti di dare il benvenuto a nuovi voli Emirates a MIA mentre espandiamo le business and leisure traveling options per i residenti e i visitatori di Miami-Dade, collegandoli con nuove culture ed economie in crescita”, afferma il sindaco di Miami-Dade, Daniella Levine Cava. “L’apertura delle nostre porte ai nuovi visitatori di Dubai e l’aggiunta al nostro crescente elenco di destinazioni in tutto il mondo continua a consolidare MIA come hub di viaggio globale”.

Essa Sulaiman Ahmed, Emirates’ Divisional Vice President, USA and Canada, ha dichiarato: “Siamo entusiasti di iniziare il nostro servizio tanto atteso tra Dubai e Miami per i viaggiatori. Prevediamo che il servizio sarà apprezzato dai nostri clienti che cercano nuove esperienze, mentre paesi come gli Emirati Arabi Uniti e gli Stati Uniti avanzano nelle loro campagne di vaccinazione e il mondo si apre in sicurezza ai viaggi internazionali”.

“Con il maggiore accesso offerto dal nuovo servizio a Miami, ci aspettiamo che generi una domanda elevata, migliorando il business, cruising and leisure traffic e creando più legami economici e turistici tra le due città e oltre. Ci impegniamo a far crescere le nostre operazioni negli Stati Uniti in linea con l’aumento della domanda di viaggi aerei e vorremmo ringraziare le autorità e i nostri partner a Miami per il loro supporto e non vediamo l’ora di fornire il nostro prodotto unico e il servizio pluripremiato ai viaggiatori”.

“Diamo il benvenuto con orgoglio a Emirates a MIA e non vediamo l’ora di accogliere i loro passeggeri da Dubai, dal Medio Oriente e da punti in tutto il mondo”, afferma Ralph Cutié, Miami International Airport Interim Director. “Emirates è senza dubbio una delle compagnie aeree leader nel nostro settore e Dubai è diventata una delle città più famose al mondo per i viaggi di piacere e d’affari. Poiché i nostri passeggeri locali e in coincidenza continuano a tornare ai viaggi aerei, siamo lieti di offrire loro il servizio di prima classe di Emirates per Dubai”.

“Il primo volo Emirates da Dubai a Miami è una vera testimonianza del posizionamento di Greater Miami come gateway globale e destinazione di livello mondiale. Mentre riapriamo in sicurezza ai visitatori internazionali, siamo entusiasti di accogliere i clienti Emirates, che sicuramente apprezzeranno la nostra variegata metropoli cosmopolita, le acque circostanti e le spiagge incontaminate e il clima perfetto tutto l’anno”, ha affermato William D. Talbert III, CDME, President & CEO Greater Miami Convention & Visitors Bureau.

Il nuovo servizio si aggiungerà anche ai collegamenti esistenti forniti da Emirates SkyCargo, la divisione cargo di Emirates, che opera passenger freighter services per Miami dall’ottobre 2020. Emirates offre capacità cargo da e verso Miami facilitando le esportazioni. Emirates SkyCargo ha anche operato in passato diversi voli charter con Boeing 777 Freighter per trasportare cavalli da Miami agli eventi equestri in tutto il mondo. Dal 2019 Emirates SkyCargo ha spostato più di 7.700 tonnellate di merci dentro e fuori Miami.

Con l’aggiunta di Miami, Emirates ora serve 12 gateway negli Stati Uniti, tra cui Boston, Chicago, New York (JFK e Newark), Houston, Dallas, Los Angeles, San Francisco, Seattle, Washington DC e Orlando.

I voli da/per Miami opereranno quattro volte alla settimana con il Boeing 777-300ER a tre classi di Emirates. Il volo Emirates EK213 parte da Dubai (DXB) alle 03:10 e arriva a Miami (MIA) alle 11:00, mentre il volo di ritorno EK214 parte da Miami alle 21:10 e arriva a Dubai alle 19:25 del giorno successivo.

(Ufficio Stampa Emirates – Photo Credits: Emirates)