Dassault Aviation riporta i risultati del primo semestre 2021

Il Board of Directors di Dassault Aviation si è riunito sotto la presidenza di Mr. Éric Trappier e ha approvato il bilancio del primo semestre 2021. “La prima metà del 2021 ha visto contratti per Rafale Export e Rafale France, il volo inaugurale del Falcon 6X, la ripresa degli ordini Falcon, la rivelazione del Falcon 10X e i suoi primi ordini. Nel segmento dei velivoli militari, l’anno è iniziato con la vendita alla Grecia di 18 Rafale (6 nuovi e 12 usati attualmente in servizio con le forze armate francesi), seguita dalla vendita alla Francia di 12 Rafale aggiuntivi per sostituire i 12 precedenti aerei di proprietà venduti alla Grecia, portando il totale ordinato di Rafale France fino a 192.

L’Egitto ha inoltre firmato un contratto per l’acquisto di ulteriori 30 Rafale, portando a 54 il numero di Rafale in servizio nell’aeronautica militare egiziana. Il contratto entrerà in vigore al ricevimento del 1° acconto e pertanto non è incluso nel portafoglio ordini al 30 giugno 2021.

La Croazia ha annunciato di aver selezionato il Rafale al fine di acquisire 12 velivoli usati dalla Francia.

Le discussioni e le negoziazioni attive per FCAS sono proseguite durante la prima metà del 2021. È stato negoziato il contratto per l’Eurodrone, un medium-altitude, long-endurance drone, tra OCCAR (Organisation for Joint Armament Cooperation) e Airbus Defence and Space (il Prime Contractor). La notifica è prevista nella seconda metà del 2021. I contratti tra Airbus Defence and Space e i suoi principali partner, Leonardo e Dassault Aviation, sono in fase di negoziazione. Dassault Aviation sarà responsabile in particolare di flight controls and mission communications.

Durante la prima metà dell’anno, abbiamo consegnato 13 Rafale Export (India e Qatar) e abbiamo continuato a supportare le flotte francese ed Export.

Nel segmento degli aerei civili, i nostri sforzi di sviluppo hanno iniziato a mostrare risultati con il successo del volo inaugurale del Falcon 6X il 10 marzo 2021 (questo volo è stato dedicato a Olivier Dassault, tragicamente morto nel marzo 2021) a dimostrazione della maturità del programma e aprendo la strada ai test di pre-certificazione. Il 6 maggio 2021 abbiamo presentato il Falcon 10X, il nostro nuovo business jet a lungo raggio con la cabina più spaziosa sul mercato.

Il business aviation market ha mostrato incoraggianti segnali di miglioramento nel primo semestre del 2021, in particolare con la ripresa dell’air travel negli Stati Uniti. Tuttavia, notiamo che le pressioni sui prezzi rimangono. Il mercato dei business jet usati è vivace.

Abbiamo consegnato 6 Falcon durante la prima metà dell’anno e prenotato 25 nuovi ordini di aeromobili (rispetto a 16 consegne e 5 ordini nella prima metà del 2020). La guidance per il 2021 rimane invariata: consegna di 25 nuovi Rafale e 25 nuovi Falcon; aumento delle vendite nette”.

L’order intake per la prima metà del 2021 è stato di 3,913 miliardi di euro, rispetto a 984 milioni di euro per la prima metà del 2020. La raccolta ordini per l’esportazione si è attestata all’82%. Adjusted net sales nel 1° semestre 2021 pari a 3,107 miliardi di euro, rispetto a 2,641 miliardi di euro per il 1° semestre 2020. L’export si è attestato all’87%.

Il consolidated backlog al 30 giugno 2021 è pari a 16,703 miliardi di euro, rispetto a 15,895 miliardi di euro al 31 dicembre 2020.

L’adjusted operating income del 1° semestre 2021 si attesta a 175 milioni di euro, rispetto a 55 milioni di euro nella prima metà del 2020. Le spese di ricerca e sviluppo nel primo semestre del 2021 sono state pari a 250 milioni di euro, pari all’8,0% delle vendite nette, rispetto a 262 milioni di euro e il 9,9% delle vendite nette nel 1° semestre 2020.

Il margine operativo si attesta al 5,6%, rispetto al 2,1% del 1° semestre 2020.

L’adjusted financial income del primo semestre 2021 è stato di -11 milioni di euro, contro i -19 milioni di euro dello stesso periodo dell’anno precedente. L’adjusted net income del 1° semestre 2021 è stato di 265 milioni di euro, rispetto a 87 milioni di euro nel primo semestre 2020. Il contributo di Thales all’utile netto di Gruppo è stato di 146 milioni di euro, rispetto a 58 milioni di euro nel primo semestre 2020.

L’adjusted net margin si è quindi attestato all’8,5% per il 1° semestre 2021, rispetto al 3,3% per il 1° semestre 2020.

(Ufficio Stampa Dassault Aviation)