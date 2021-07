News Brevi – 23.07.2021

Il 26 LUGLIO PRENDE Il VOLO “IN VIAGGIO VERSO”: RASSEGNA DI INCONTRI CON SCRITTORI E ARTISTI, ORGANIZZATA DALLA CAGLIARI AIRPORT LIBRARY ALL’INTERNO DEGLI SPAZI DELLA BIBLIOTECA AEROPORTUALE – “IN VIAGGIO VERSO”, la prima delle iniziative culturali, in programma presso la biblioteca recentemente inaugurata all’Aeroporto di Cagliari, nasce con lo scopo di promuovere la lettura e la musica direttamente insieme agli autori e artisti, che condurranno il pubblico attraverso le storie, i personaggi, i luoghi dei romanzi o, ancora, attraverso le sonorità dei brani, in un viaggio verso le emozioni e l’approfondimento che i libri e la musica regalano. Letteratura e arte, saranno quindi gli indiscussi protagonisti della serie di incontri organizzati dalla SOGAER nella convinzione che nessun luogo, meglio che un aeroporto – e la sua biblioteca – possano aprire le porte al viaggio, non solo reale, ma anche dell’immaginazione o semplicemente interiore. Il “primo viaggio” prende il via lunedì 26 luglio alle 21.00. Lo scrittore Francesco Abate, conversando con l’attrice e regista Laura Fortuna, a partire dal suo ultimo romanzo “I delitti della salina”, guiderà il pubblico nel passato, attraverso storie, misteri, personaggi e curiosità, verso la scoperta di una Cagliari magica e favolosa dei primi del 900. Gli incontri sono gratuiti e per partecipare è necessario solo prenotarsi, scrivendo all’indirizzo e-mail: library@cagliariairport.it indicando nome, cognome, numero di telefono e totale posti richiesti.

ETHIOPIAN MIGLIORA IL SUO CHAT BOT PER SERVIZI NAZIONALI E INTERNAZIONALI – Ethiopian Airlines presenta un Chat bot aggiornato per i voli nazionali e internazionali. Il chat bot di Ethiopian, soprannominato “Lucy”, è dotato di varie funzioni self-service che consentiranno ai passeggeri di elaborare facilmente le proprie esigenze di viaggio. I passeggeri possono semplicemente utilizzare il proprio cellulare per prenotare, pagare, effettuare il check-in, controllare lo stato del volo, ottenere informazioni sul bagaglio gratuito e in eccesso e utilizzare la Live Chat attraverso il chat bot. Attualmente il chat bot è disponibile sia in amarico con il calendario etiope installato, sia in inglese. Oltre alle funzionalità precedenti che erano limitate solo per i servizi di volo nazionali, il nuovo chat bot di Ethiopian è stato ampliato con più funzionalità per fornire servizi sia agli utenti dei voli nazionali che internazionali con opzioni di pagamento. Tra le nuove funzionalità incluse nel chat bot c’è un’opzione in cui i passeggeri possono inviare i loro feedback. Per quanto riguarda il chat bot aggiornato, l’Ethiopian Director Integrated Marketing Communications, Mr. Mesfin Biru ha dichiarato: “Stiamo lavorando costantemente su modi per migliorare la nostra accessibilità ai nostri clienti. Il nostro obiettivo principale è quello di garantire semplicità e convenienza nei servizi che forniamo. Con il chat bot aggiornato, i passeggeri avranno un ulteriore opzione per elaborare il loro viaggio ovunque nel mondo a loro piacimento”. Facilmente accessibile su Telegram e Messenger, il chat bot dovrebbe avere un ruolo fondamentale nel semplificare l’esperienza dei viaggiatori. “Lucy”, il chat bot di Ethiopian è un’ulteriore piattaforma online della compagnia aerea insieme al sito web e all’app mobile.

EASA AGGIORNA IL SAFETY INFORMATION BULLETIN EASA RELATIVO AD AIRCRAFT STORED – EASA ha aggiornato il Safety Information Bulletin SIB 2020-14, che è indirizzato a airworthiness management organisations (CAMOs), maintenance organisations (MOs) e alle competent national airworthiness authorities (NAAs), in relazione agli stored aircraft a causa della pandemia COVID-19. Il SIB fornisce raccomandazioni riguardo cleaning and inspecting del pitot static system durante il ritorno in servizio dell’aeromobile, insieme a raccomandazioni per la supervisione. Dovrebbe essere letto insieme alle EASA Guidance on ‘Return to service of aircraft from storage in relation to the COVID-19 pandemic’. Per ulteriori informazioni, consultare il Safety Information Bulletin SIB 2020-14.

AIRGEST: “FELICI PER LA SOSPENSIONE DELL’ADDIZIONALE COMUNALE” – Airgest, società di gestione dell’aeroporto Vincenzo Florio di Trapani Birgi, commenta con estremo favore la notizia appresa da autorevoli fonti di stampa della sospensione dell’addizionale comunale. “Anche se – commenta il presidente Salvatore Ombra – la sua applicazione solo fino alla fine dell’anno in corso è insufficiente a rendere il provvedimento l’auspicato volano per gli aeroporti sotto il milione di passeggeri, come era nella ratio della norma che abbiamo chiesto di introdurre da anni, anche come Aira, l’Associazione degli Aeroporti regionali e con il supporto del presidente della Regione, Nello Musumeci e del senatore Davide Faraone. Il fatto che oggi sia stata finalmente presa in considerazione dalla politica, con un emendamento nel decreto Sostegni bis, è per noi motivo di speranza e gratitudine per la sensibilità e lungimiranza dimostrate. È, in atto, un buon risparmio ma per essere un incentivo nella programmazione e nei relativi investimenti delle compagnie aeree sui nostri aeroporti – conclude Ombra – dovrebbe essere definitiva o almeno programmata per un biennio”.

EASYJET: DECOLLANO LE VACANZE ESTIVE IN UK – Con l’arrivo delle vacanze scolastiche estive in tutto il Regno Unito, easyJet si sta preparando per il fine settimana più impegnativo dell’anno mentre le famiglie si preparano a partire per una meritata vacanza o a riunirsi con amici e persone care. La compagnia aerea si sta preparando a trasportare oltre 135.000 passeggeri questo fine settimana dal Regno Unito su oltre 80 rotte verso destinazioni Green e Amber in tutta Europa. In totale, ci saranno 251 voli easyJet che prenderanno il volo, collegando i passeggeri del Regno Unito ad alcuni dei principali hotspot estivi d’Europa. Destinazioni di volo popolari includono Malta, Madeira, Malaga, Faro e Lisbona in Portogallo, Corfù e Atene in Grecia. Ali Gayward, Country Manager UK di easyJet, ha commentato: “Con le scuole che si interrompono per l’estate, questo è il fine settimana più affollato finora quest’anno e non vediamo l’ora di portare quante più persone possibile in quel tanto atteso e meritato viaggio, o di riunirle con i loro cari”. Tutti i clienti che prenotano voli con easyJet beneficiano delle politiche di prenotazione flessibili leader nell’ambito della ‘Protection Promise’, il che significa che i clienti possono prenotare ora con la certezza che, se i loro piani cambiano, anche la loro prenotazione può cambiare.

L’AMERICAN AIRLINES EDUCATION FOUNDATION INVESTE NEI FIGLI DEI DIPENDENTI – L’American Airlines Education Foundation ha assegnato quest’anno $1.161.500 in borse di studio a 425 figli dei membri del team, la cifra più grande mai distribuita. A ciascun destinatario è stata assegnata una borsa di studio di $2.500, con 99 first-generation college students che hanno ricevuto ciascuno un ulteriore premio una tantum di $1.000. Negli anni precedenti, gli studenti venivano riconosciuti in occasione di un evento celebrativo di persona. Quest’anno, tuttavia, a causa della pandemia di COVID-19, gli studenti hanno ricevuto un congratulatory packages, con un messaggio del presidente e CEO di American, Doug Parker. “Il gruppo di studenti di quest’anno ha sopportato molto nell’ultimo anno, con le numerose sfide poste dalla pandemia. In tutto questo, tuttavia, hanno continuato a eccellere sia dentro che fuori dalla classe”, ha affermato Ron DeFeo, President of the American Airlines Education Foundation Board and Senior Vice President of Global Engagement for American. “La classe di destinatari di quest’anno rappresenta il meglio della nostra comunità globale. Non potremmo essere più orgogliosi di sostenerli, mentre continuano i loro viaggi accademici”. Quest’anno, per la prima volta, i discendenti dei membri del team Trans World Airlines (TWA) hanno potuto beneficiare di una borsa di studio aggiuntiva fornita dal TWA Hotel presso il New York John F. Kennedy International Airport, in partnership con Education Foundation. Un gruppo di 16 studenti provenienti da tutto il paese ha ricevuto un totale di $40.000. L’American Airlines Education Foundation è dedicata al sostegno di iniziative educative per le persone a carico dei dipendenti della compagnia aerea. Gli studenti delle scuole superiori e gli studenti universitari possono richiedere le borse di studio e possono ricevere il premio per un massimo di quattro anni.

SAAB SVOLGE LO SHARE BUY-BACK PROGRAMME PRECEDENTEMENTE ANNUNCIATO – Durante il periodo dal 16 luglio al 22 luglio 2021, Saab AB ha riacquistato in totale 320.000 azioni proprie di serie B nell’ambito dello share buy-back programme avviato dal Board of Directors al fine di garantire la consegna delle azioni ai partecipanti nei Saab’s long-term Share Matching Plan, Performance Share Plan and Special Projects Incentive. Lo share buy-back programme, annunciato da Saab l’11 giugno 2021, si svolge in conformità ai Regolamenti EU. Le azioni riacquistate sono destinate a essere trasferite ai partecipanti nei Saab’s long-term Share Matching Plan, Performance Share Plan and Special Projects Incentive, nel momento in cui i partecipanti hanno il diritto di acquistare azioni.