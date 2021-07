ACI World e Duty Free World Council stringono una nuova partnership formativa

Airports Council International (ACI) World e Duty Free World Council (DFWC) hanno firmato oggi un Memorandum of Understanding che promuove una più stretta partnership strategica per la formazione del front-line and management staff.

La cooperazione strategica includerà l’hosting di DFWC Academy online training courses nell’ACI Online Learning Centre, per fornire nuova formazione al personale e formazione avanzata per i professionisti nel settore dell’aviazione e anche nel settore marittimo, attraverso l’ampia gamma di brands nel travel retail, tutti accessibili attraverso la stessa piattaforma.

ACI Global Training e DFWC Academy applicheranno metodi e moduli di formazione avanzati per sviluppare altri futuri programmi di formazione congiunti, che andranno a beneficio dei membri di entrambe le organizzazioni.

La partnership offrirà maggiori opportunità ai dipendenti del settore di accedere allo sviluppo professionale e all’istruzione, alla leadership esecutiva, all’accreditamento professionale, alla competenza in materia e ai corsi di formazione.

“Circa il 60% dei posti di lavoro nel settore dell’aviazione è negli aeroporti e gli aeroporti riconoscono l’importanza delle attività commerciali come generatori di posti di lavoro, come la vendita al dettaglio e il duty free”, ha affermato Luis Felipe de Oliveira, ACI World Director General. “La comunità aeroportuale riconosce che l’apprendimento e lo sviluppo è un fattore chiave per il successo e questa partnership contribuirà ad arricchire questo lavoro. Lavorare insieme ad altre organizzazioni del nostro ecosistema migliorerà la cooperazione tra le parti interessate e aiuterà non solo la ripresa del settore, ma anche la strada verso il futuro”.

Sarah Branquinho, DFWC President , ha affermato che l’apprendimento e lo sviluppo saranno più importanti che mai nel prossimo futuro, poiché il settore si riprenderà dalle chiusure forzate e dalle interruzioni degli ultimi dodici mesi e più: “Sfortunatamente, molta esperienza e competenza nella vendita al dettaglio sono andate perse e il nostro settore accoglierà molti nuovi membri, mentre i negozi riapriranno in tutti i settori dei viaggi, aereo e marittimo”.

“La fornitura di programmi di formazione di alta qualità che consentiranno al personale di vendita al dettaglio di offrire la migliore esperienza possibile in negozio per i viaggiatori e ottimizzare i ricavi per i nostri settori sarà di fondamentale importanza. La nostra partnership con ACI sulla formazione online riconosce il ruolo chiave che l’industria del duty free e del travel retail svolge nel più ampio settore dell’aviazione e rafforza una cooperazione già forte e preziosa”.

(Ufficio Stampa ACI World)