IATA aggiunge la sostenibilità ambientale al suo Training Curriculum

L’International Air Transport Association (IATA) ha lanciato un environmental sustainability training program insieme all’University of Geneva (UNIGE). Sebbene la sostenibilità abbia svolto un ruolo importante nel settore per molti anni, è una priorità chiave mentre il settore si sta riprendendo dagli effetti della pandemia COVID-19. In una recente indagine su oltre 800 professionisti della formazione del settore, la sostenibilità è stata identificata come un’esigenza formativa di prim’ordine, al fine di garantire che i dipendenti possano acquisire le competenze tecniche e operative fondamentali necessarie, ma anche le competenze trasversali richieste.

Il Certificate of Advanced Studies (CAS) IATA – UNIGE in Environmental Sustainability in Aviation è composto da sei moduli che coprono i seguenti argomenti: Design a Sustainability Strategy; Environmental Management Systems in Aviation; Responsible Leadership; Sustainable Aviation Fuels; Corporate Social Responsibility and Organizational Ethics; Carbon Markets and Aviation.

I vari moduli sono stati progettati per illustrare come sia le singole azioni sia le politiche aziendali complessive influiscono sulla sostenibilità. I partecipanti impareranno a identificare una serie di misure che possono essere implementate per migliorare la sostenibilità a breve, medio e lungo termine. Il programma unisce anche i corsi specifici sull’ambiente con la responsabilità sociale delle imprese, l’etica organizzativa e la leadership responsabile, con l’obiettivo di consentire ai partecipanti di trovare le proprie risposte a cosa significa ‘leading responsibly’ sul proprio posto di lavoro e come impegnarsi in un processo decisionale responsabile e evitare la cecità etica.

“La forza lavoro dell’aviazione è altamente qualificata in quanto deve lavorare e conformarsi a molti standard globali e di settore. Nel corso degli anni abbiamo adattato la nostra offerta formativa per soddisfare le mutevoli esigenze del settore. Quindi non dovrebbe sorprendere che ora stiamo aggiungendo la formazione sulla sostenibilità ambientale al nostro curriculum. Garantire che tutti coloro che lavorano in questo settore abbiano l’opportunità di acquisire queste nuove competenze è essenziale, poiché poniamo sempre più enfasi sul rendere le nostre operazioni più sostenibili, mentre ricostruiamo dagli effetti della pandemia COVID-19″, ha affermato Willie Walsh, IATA’s Director General.

IATA ha selezionato il suo partner accademico di lunga data UNIGE per creare il corso, in quanto ciò consente una miscela unica delle competenze accademiche di UNIGE e della conoscenza del settore di IATA. La componente sociale del programma educherà e preparerà i futuri leader della responsabilità, che contribuiranno al benessere dell’industria aeronautica e della società in generale.

La formazione è offerta come moduli individuali o un pacchetto completo di tutti e sei i moduli. I corsi vengono erogati attraverso live virtual classrooms, fornendo un apprendimento online interattivo con istruttore in tempo reale in cui i partecipanti possono comunicare, visualizzare e discutere le presentazioni. Durante le sessioni, i partecipanti si impegneranno anche con le risorse di apprendimento mentre lavorano in gruppo, il tutto in un ambiente online.

IATA offre formazione per l’industria aeronautica dal 1972. Il suo curriculum copre più di 350 corsi seguiti da oltre 100.000 partecipanti all’anno. I corsi sono offerti in una varietà di formati come in aula (faccia a faccia e virtuale), online, ecc.., in collaborazione con più di 470 partner di formazione.

(Ufficio Stampa IATA)