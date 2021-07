British Airways supporta quattro progetti innovativi per decarbonizzare l’aviazione

Quattro progetti di decarbonizzazione dell’aviazione supportati da British Airways e progettati per aiutare l’industria a raggiungere i suoi obiettivi riguardo net zero carbon emissions entro il 2050, sono stati selezionati per il finanziamento da parte del governo.

La Department of Transport’s Green Fuels, Green Skies (GFGS) competition ha assegnato il finanziamento per sviluppare la UK’s first sustainable aviation fuel (SAF) production facility. In totale, il governo ha selezionato otto progetti per ricevere potenzialmente una quota di 15 milioni di sterline nella sua competizione, tutti con un chiaro potenziale di produrre SAF in grado di ridurre le emissioni di oltre il 70% su lifecycle basis se utilizzati al posto dei conventional fossil jet fuel.

British Airways è direttamente coinvolta in quattro di questi progetti che, in attesa del completamento degli accordi di sovvenzione, possono tutti andare avanti con lo sviluppo dei loro piani di fattibilità e ingegneria.

La compagnia aerea sta collaborando con la società tecnologica Velocys nel progetto Altato per costruire un commercial waste-to-SAF plant in Immingham, Lincolnshire. Altato impiegherà più di mezzo milione di tonnellate all’anno di rifiuti domestici e commerciali e produrrà fino a 80 milioni di litri di SAF e nafta a combustione pulita. Il progetto ha già ricevuto l’autorizzazione alla pianificazione dal North East Lincolnshire Council ed è nelle fasi finali della preparazione per la progettazione ingegneristica del front-end.

Project Speedbird è una collaborazione tra British Airways, LanzaJet e Nova Pangaea, con l’obiettivo di produrre 100 milioni di litri di carburante sostenibile all’anno a partire dal 2025, sufficienti per alimentare 2.000 voli da Londra a New York operati da un A350. La tecnologia si basa sul processo REFNOVA® di Nova Pangaea di conversione del legno di scarto in alcol. La tecnologia alcol-jet (ATJ) di LanzaJet, sviluppata da LanzaTech e dal Pacific Northwest National Lab, converte quindi l’alcol per produrre carburante per aviazione sostenibile e diesel rinnovabile.

British Airways sta inoltre lavorando a due ulteriori progetti di decarbonizzazione con LanzaTech e LanzaJet che, in caso di successo, potrebbero produrre ciascuno più di 100 milioni di litri all’anno di SAF. Il primo implicherebbe la cattura dell’anidride carbonica (CO2) dall’atmosfera e la sua conversione in SAF. Il secondo sosterrebbe lo sviluppo di un impianto SAF a Port Talbot, nel Galles meridionale, che produrrebbe SAF da rifiuti e gas industriali, con il potenziale per sostenere posti di lavoro significativi nell’area.

Il segretario ai trasporti Grant Shapps ha dichiarato: “L’aviazione sarà al centro della nostra crescita futura e dei piani per tornare più ecologici dalla pandemia, motivo per cui abbiamo investito oltre 20 milioni di sterline nell’ultimo anno per decarbonizzare il settore in linea con i nostri world-leading net zero targets. A meno di 100 giorni dalla COP26, stiamo intensificando ulteriormente i nostri sforzi per aiutare le aziende ad aprire la strada e mettere il Regno Unito in prima linea nella produzione internazionale di SAF”.

Sean Doyle, presidente e CEO di British Airways, ha dichiarato: “Ci impegniamo per un futuro sostenibile e per raggiungere zero emissioni nette di carbonio entro il 2050 e abbiamo costruito una chiara tabella di marcia per arrivarci. A breve termine ciò significa migliorare la nostra efficienza operativa e utilizzare progetti di compensazione e rimozione del carbonio mentre a medio e lungo termine stiamo investendo nello sviluppo di carburante per l’aviazione sostenibile e stiamo studiando come possiamo aiutare con la crescita di velivoli a idrogeno a emissioni zero e la tecnologia di cattura del carbonio.

Siamo lieti di ricevere questo supporto cruciale dalla Government’s Green Fuels, Green Skies competition per tutti questi progetti, che è fondamentale per aiutarci a portare avanti lo sviluppo del carburante per l’aviazione sostenibile nel Regno Unito. Questi impianti rappresenterebbero un punto di svolta per il nostro settore, non solo fornendo SAF, ma creando anche molte centinaia di posti di lavoro altamente qualificati aumentando la crescita economica in tutto il Regno Unito. La nostra società madre, IAG, è stata il primo gruppo aereo europeo a impegnarsi ad alimentare il 10% dei nostri voli con sustainable aviation fuel (SAF) entro il 2030, acquistando un milione di tonnellate di SAF ogni anno, equivalente a togliere un milione di auto dalle strade europee ogni anno. Questi progetti fanno parte del nostro viaggio verso l’obiettivo SAF e non vediamo l’ora di portarli avanti”.

Henrik Wareborn, CEO di Velocys, ha dichiarato: “Velocys ha una relazione di lunga data con British Airways e insieme abbiamo ottenuto il consenso alla pianificazione per Altato Immingham, il primo impianto SAF nel Regno Unito progettato attorno alla soluzione tecnologica di Velocys. Accogliamo con favore questo nuovo finanziamento da parte del governo del Regno Unito, che fa seguito alla competizione F4C, poiché contribuirà ad avvicinare Altato alla produzione di carburante per aviazione sostenibile”.

Jimmy Samartzis, CEO di LanzaJet, ha dichiarato: “Questi progetti sono vitali per espandere i SAF su base globale per aiutare a decarbonizzare l’industria aeronautica e progredire verso net-zero. In LanzaJet, siamo in una posizione unica con una tecnologia pronta e scalabile per produrre combustibili sostenibili a basse emissioni di carbonio. La nostra partnership con British Airways, Nova Pangea e altri fornisce soluzioni integrate innovative e importanti per il Regno Unito”.

Sarah Ellerby, CEO di Nova Pangea Technologies, ha dichiarato: “Per realizzare il piano di decarbonizzazione dei trasporti abbiamo bisogno di aumentare e accelerare gli investimenti in tecnologie che forniranno il net zero mandate. Vogliamo che il Regno Unito sia un leader mondiale in SAF e per farlo dobbiamo essere ambiziosi e abbracciare l’innovazione”.

