Air France si prepara all’arrivo dell’Airbus A220

Air France continua a rinnovare la sua flotta. Alla fine di settembre, la compagnia prenderà in consegna il primo dei 60 Airbus A220-300 che ha ordinato per sostituire i suoi Airbus A318 e A319 sulla rete di corto e medio raggio.

Il primo Airbus A220 progettato per Air France ha recentemente lasciato l’Airbus paint shop a Mirabel, vicino a Montreal. Sfoggia i nuovi colori Air France e presenta in particolare il cavalluccio marino alato, simbolo storico della compagnia aerea che incarna la sua ricca storia, nella parte anteriore della fusoliera.

Essendo realizzato con materiali compositi più leggeri, l’Airbus A220 utilizza il 20% in meno di carburante rispetto ai velivoli della generazione precedente e ha un’impronta acustica ridotta del 34%. Svolgerà un ruolo decisivo nel raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile di Air France, tra cui una riduzione del 50% delle emissioni di CO2 in termini assoluti sul domestic network da Parigi-Orly e sulle inter-regional routes entro il 2024, oltre a una riduzione del 50% nelle emissioni di CO2 per passeggero/km entro il 2030.

Prima di trasportare i clienti di Air France, l’aereo sarà sottoposto a una serie di test a terra e in volo. Al suo arrivo, verrà utilizzato per più di un mese per l’addestramento degli equipaggi di volo della compagnia aerea, alcuni dei quali hanno avviato la procedura di “type rating” la scorsa estate.

Come per ogni nuovo tipo di aeromobile che entra in flotta, la compagnia ha costituito due nuclei principali, uno composto da piloti e l’altro da assistenti di volo. Questi crew members già qualificati saranno quindi responsabili della formazione dei loro colleghi, nell’ambito di programmi interni convalidati dalle autorità.

Lo scorso settembre, otto piloti istruttori hanno frequentato un corso di formazione teorico e pratico di 8 settimane presso l’Airbus training centre in Montreal. Attualmente stanno addestrando i loro colleghi, inclusi altri 28 istruttori che completano il pilot launch team, in particolare utilizzando un Full Flight Simulator (FFS) presso l’Air France flight simulation centre a Paris-Charles de Gaulle. Una volta che Air France prenderà in consegna il primo velivolo, questo addestramento al simulatore sarà integrato da circa 20 voli in condizioni reali, al fine di ottenere l’A220-300 type rating. Quasi 700 piloti Air France saranno alla fine qualificati su questo aereo.

Lo stesso core group system viene utilizzato per i cabin crews, con 14 assistenti di volo formati a Zurigo tra settembre e dicembre 2020. Attualmente stanno ultimando i training manuals e i contenuti che saranno loro stessi responsabili di fornire a partire da settembre 2021. Il core group ha selezionato e formato un gruppo di 37 assistenti di volo per completare il flight training dei cabin crews non appena l’A220 entrerà in servizio. Due A220 door models sono stati installati presso l’Air France Crew Academy a Paray Vieille-Poste, vicino a Parigi-Orly, per formare circa 2.500 assistenti di volo.

Oltre ai piloti e agli assistenti di volo, l’intera compagnia si prepara ad accogliere l’Airbus A220. Dalla manutenzione allo station staff, tutti i settori operativi si preparano all’arrivo di questo velivolo di ultima generazione.

L’Airbus A220 di Air France sarà in grado di accogliere 148 passeggeri in una configurazione di cabina 3-2. Ogni posto sarà dotato di porte USB di tipo A e di tipo C e tutti i passeggeri potranno usufruire dell’accesso Wi-Fi dai propri dispositivi personali.

