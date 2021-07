Boeing pubblica il primo rapporto sulla sostenibilità, tracciando il percorso verso l’aerospazio sostenibile

Boeing ha pubblicato oggi il suo primo Sustainability Report. Nel rapporto, l’azienda condivide la sua visione per il futuro dell’aerospaziale sostenibile, stabilisce ampi obiettivi di sostenibilità e mette in evidenza i progressi ambientali, sociali e di governance (ESG) in linea con gli standard di sostenibilità globali.

“Nel settembre 2020, nel mezzo di una pandemia globale, Boeing ha formato una Sustainability organization dedicata a portare avanti i nostri sforzi ESG in tutta l’azienda. Mentre proseguiamo in questo viaggio, siamo lieti di pubblicare il nostro primo rapporto completo, incentrato sulla reattività degli stakeholder e sulla trasparenza dei dati”, ha dichiarato Chris Raymond, Chief Sustainability Officer di Boeing. “Sappiamo che c’è ancora del lavoro da fare e ci impegniamo a comunicare i nostri progressi e a ritenerci responsabili per garantire che l’industria aerospaziale sia sicura e sostenibile per le generazioni a venire”.

“Gli sforzi di Boeing per la sostenibilità sono organizzati attorno a quattro pilastri chiave: persone, prodotti e servizi, operazioni e comunità. Nel 2020, i punti salienti di questi quattro pilastri includevano:

– Stabilire sei nuovi ampi obiettivi di sostenibilità in linea con le nostre priorità chiave di sostenibilità e gli interessi degli stakeholder.

– Definire la visione dell’azienda per il futuro dell’aerospazio sostenibile attraverso il rinnovo della flotta, l’efficienza operativa della rete, le energie rinnovabili e la tecnologia avanzata.

– Impegnarsi a consegnare aerei commerciali in grado di volare con combustibili sostenibili al 100% entro il 2030.

– Collaborazione con Etihad Airways al programma ecoDemonstrator 2020, che ha testato tecnologie sostenibili su uno dei nuovi 787-10 Dreamliner della compagnia aerea.

– Implementazione di strumenti di ingegneria digitale sul programma T-7A Red Hawk, ottenendo un aumento del 75% della qualità ingegneristica per la prima volta e una riduzione dell’80% delle ore di assemblaggio.

– Prove di volo avanzate per Cora, un all-electric, self-flying air taxi developed sviluppato dalla joint venture Wisk di Boeing e Kitty Hawk.

– Rispondere al COVID-19 eseguendo missioni di trasporto aereo per trasportare forniture, fornendo siti di vaccinazione comunitaria e riducendo al minimo i rischi per la salute dei viaggi aerei attraverso la Confident Travel Initiative.

– Istituzione di una task force per l’equità razziale di 20 membri per rappresentare diversi punti di vista e amplificare tutte le voci in Boeing.

– Fissare obiettivi di performance ambientale al 2030 per ridurre le emissioni, i rifiuti, l’uso di acqua e il consumo di energia.

– Raggiungere net-zero carbon emissions nei work sites, riducendo il consumo di energia del 12%, l’uso di acqua del 23%, i rifiuti solidi del 44% e i rifiuti pericolosi del 34%.

– Conseguimento dell’ENERGY STAR Partner of the Year Award for Sustained Excellence ogni anno dal 2010.

– Contribuire con 234 milioni di dollari in donazioni alla comunità, lavorando con 13.400 partner della comunità e facendo volontariato per 250.000 ore”, afferma Boeing.

Maggiori informazioni su questi e altri risultati in materia di sostenibilità sono disponibili nel rapporto completo: https://www.boeing.com/principles/sustainability/annual-report/index.page.

