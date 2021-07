Air Austral diventa il primo French A220 operator

Il primo dei tre A220 per Air Austral, compagnia aerea francese con base a La Réunion Island, è stato consegnato dall’Airbus A220 Final Assembly Line (FAL) a Mirabel, in Canada. Il secondo e il terzo aereo dovrebbero entrare a far parte della flotta di Air Austral nei prossimi giorni.

“Airbus è lieta di accogliere Air Austral come nuovo cliente e operatore Airbus. Questo A220 sarà il primo del tipo ad essere operato da una compagnia aerea francese nella regione dell’Oceano Indiano.

Air Austral ha selezionato l’Airbus A220-300 come parte del suo piano di ammodernamento della flotta a medio e corto raggio al fine di aumentare la sua efficienza operativa, offrendo una migliore esperienza ai passeggeri in un comodo layout di cabina a due classi con 132 posti: 12 in business class e 120 in classe economica.

Con la livrea distintiva che rappresenta gli splendidi paesaggi dell’isola di La Reunion, Air Austral rafforzerà la sua rete regionale con tre A220-300, volando sulle rotte tra l’isola di La Réunion e Mauritius, Mayotte, Seychelles, Sud Africa, Madagascar e fino in India.

Alimentato da geared turbofan engines Pratt & Whitney PurePower PW1500G, l’A220 è l’aereo più silenzioso ed ecologico della sua categoria. L’aeromobile presenta un’impronta acustica ridotta del 50% rispetto ai velivoli della generazione precedente, un consumo di carburante e emissioni di CO2 per posto inferiori del 25%, nonché emissioni di NOx inferiori del 50% rispetto agli attuali standard di settore”, afferma Airbus.

“Ad oggi sono stati consegnati oltre 160 A220, che operano rotte in Asia, Nord America, Europa e Africa, a dimostrazione della grande versatilità del new generation single-aisle family member di Airbus”, conclude Airbus.

(Ufficio Stampa Airbus – Photo Credits: Patrick Desrochers – Airbus)