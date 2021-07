SKY prende in consegna il suo primo Airbus A321neo

SKY, vettore low cost con base in Cile, ha preso in consegna il suo primo A321neo in leasing da Air Lease Corporation, diventando la prima compagnia aerea in Cile ad operare l’A321neo.

Gli aerei A321neo di SKY sono dotati di motori CFM Leap-1A e possono ospitare fino a 238 passeggeri in un layout a due classi. SKY è la prima compagnia aerea in Sud America ad operare l’A321neo con una high density cabin configuration.

“L’A321neo ha una airframe commonality del 95% con la famiglia A320 di Airbus, inserendosi perfettamente nella flotta esistente di 19 A320neo di SKY. Questo velivolo incorpora motori di nuova generazione e Sharklets, che insieme offrono oltre il 20% di risparmio di carburante e riduzione delle emissioni di CO2, oltre a una riduzione del rumore del 50%. Inoltre, l’A321neo condivide un common type rating con gli altri membri della famiglia Airbus A320, che consente ai piloti della famiglia A320 di pilotare l’aereo senza ulteriore addestramento.

SKY è cliente Airbus dal 2010 ed è diventato un operatore interamente Airbus nel 2013. L’A321neo consentirà a SKY di espandere ulteriormente la propria offerta di rotte in America Latina nel prossimo futuro”, afferma Airbus.

“Airbus ha venduto oltre 1.100 velivoli e ha un portafoglio ordini di quasi 430 velivoli da consegnare in America Latina e nei Caraibi. Attualmente, Airbus ha oltre 660 aeromobili operativi in tutta la regione, che rappresentano circa il 60% del market share della in-service fleet. Dal 1994, Airbus si è assicurata quasi il 70% degli ordini netti nella regione”, conclude Airbus.

(Ufficio Stampa Airbus – Photo Credits: Stefan Kruijer – Airbus)