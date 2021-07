Qatar Airways si impegna con IATA per l’Environmental Sustainability Training

Qatar Airways ha selezionato il Certificate of Advanced Studies in Environmental Sustainability in Aviation Program offerto in partnership tra l’International Air Transport Association (IATA) e l’University of Geneva (leggi anche qui).

Qatar Airways è la prima compagnia aerea del Medio Oriente a garantire l’accreditamento al più alto livello nello IATA Environmental Assessment Programme (IEnvA). Con la crescente attenzione per l’aviazione e l’ambiente, il programma è costruito in base alle esigenze del settore, in modo che manager e leader aziendali siano meglio preparati ad affrontare le esigenze di domani per garantire la sostenibilità ambientale.

Il programma si compone di sei moduli: Design a Sustainability Strategy, Environmental Management Systems in Aviation Intensive, Responsible Leadership, Sustainable Aviation Fuels (SAF), Corporate Social Responsibility and Organizational Ethics, Carbon Markets and Aviation.

Qatar Airways si è impegnata a formare i propri dipendenti e a condividere le proprie conoscenze nello sviluppo di una strategia di sostenibilità e delle migliori pratiche per l’implementazione di un efficace sistema di gestione ambientale.

Akbar Al Baker, Qatar Airways Group Chief Executive, ha dichiarato: “Lo sviluppo del talento è vitale per la crescita e il successo del business sostenibile. I dipendenti devono acquisire le conoscenze, le competenze e i valori per agire per il pianeta, consentendo loro di fungere da forza trainante della gestione ambientale sostenibile di Qatar Airways. Incoraggiamo il settore a seguire la nostra guida nell’educare i dipendenti alla formazione sulla sostenibilità ambientale come passo verso il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità del settore”.

Willie Walsh, IATA’s Director General, ha dichiarato: “Siamo onorati che Qatar Airways abbia selezionato la nostra nuova formazione sulla sostenibilità ambientale per garantire che i suoi dipendenti possano acquisire le nuove competenze necessarie, mentre l’industria emerge dalla pandemia COVID-19 e inizia a ricostruire in modo più sostenibile”.

Poiché Qatar Airways continua a incorporare la sostenibilità ambientale nelle sue operazioni quotidiane, ritiene che ai dipendenti debbano essere date opportunità di imparare come essere proattivi nel perseguimento di una gestione ambientale sostenibile nelle proprie operazioni.

All’inizio di giugno 2021, Qatar Airways ha lanciato un programma di e-learning su misura per aumentare la consapevolezza sulla sostenibilità ambientale tra il suo personale, in modo che possa imparare come incorporare efficacemente le prospettive ambientali nelle operazioni quotidiane delle rispettive divisioni. Incorporando le giuste competenze e la formazione per i suoi dipendenti, Qatar Airways può mantenere la conformità e rimanere aggiornata con tutte le modifiche necessarie.

(Ufficio Stampa Qatar Airways)