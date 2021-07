IATA: la ripresa a giugno rimane deludente

L’International Air Transport Association (IATA) ha annunciato l’andamento della passenger demand a giugno 2021, mostrando un leggero miglioramento nei mercati dei viaggi aerei sia internazionali che domestici. La domanda rimane significativamente al di sotto dei livelli pre-COVID-19 a causa delle restrizioni ai viaggi internazionali.

Poiché i confronti tra i risultati mensili del 2021 e del 2020 sono distorti dall’impatto straordinario del COVID-19, se non diversamente specificato, tutti i confronti si riferiscono a giugno 2019, che ha seguito un normale modello di domanda.

La total demand for air travel a giugno 2021 (misurata in RPK) è diminuita del 60,1% rispetto a giugno 2019. Si tratta di un piccolo miglioramento rispetto al calo del 62,9% registrato a maggio 2021 rispetto a maggio 2019.

L’international passenger demand è stata dell’80,9% inferiore a giugno 2019, un miglioramento rispetto al calo dell’85,4% registrato a maggio 2021 rispetto a due anni fa. Tutte le regioni, ad eccezione dell’Asia-Pacifico, hanno contribuito alla domanda leggermente superiore.

La total domestic demand è diminuita del 22,4% rispetto ai livelli pre-crisi (giugno 2019), in leggero aumento rispetto al calo del 23,7% registrato a maggio 2021 rispetto al periodo 2019. La performance nei principali mercati domestici ha visto la Russia riportare una forte espansione, mentre la Cina è tornata in territorio negativo.

“Stiamo assistendo a un movimento nella giusta direzione, in particolare in alcuni mercati domestici chiave. Ma la situazione per i viaggi internazionali non è affatto vicina a dove dovremmo essere. Giugno dovrebbe essere l’inizio dell’alta stagione, ma le compagnie aeree trasportano solo il 20% dei livelli del 2019. Non è una ripresa, è una crisi continua causata dall’inazione dei governi”, ha affermato Willie Walsh, IATA’s Director General.

International Passenger Markets

Il traffico internazionale a giugno delle compagnie aeree dell’Asia-Pacifico è diminuito del 94,6% rispetto a giugno 2019, invariato rispetto al calo del 94,5% a maggio 2021 rispetto a maggio 2019. La capacità è scesa dell’86,7% e il load factor è sceso di 48,3 punti percentuali al 33,1%, il più basso tra le regioni.

I vettori europei hanno visto il loro traffico internazionale a giugno diminuire del 77,4% rispetto a giugno 2019, un aumento rispetto al calo dell’85,5% a maggio rispetto allo stesso mese del 2019. La capacità è diminuita del 67,3% e il load factor è sceso di 27,1 punti percentuali, al 60,7%.

Le compagnie aeree del Medio Oriente hanno registrato un calo della domanda del 79,4% a giugno rispetto a giugno 2019, migliorando dal calo dell’81,3% a maggio, rispetto allo stesso mese del 2019. La capacità è diminuita del 65,3% e il load factor è peggiorato di 31,1 punti percentuali, al 45,3%.

La domanda a giugno dei vettori nordamericani è diminuita del 69,6% rispetto allo stesso periodo del 2019, migliorando rispetto al calo del 74,2% di maggio rispetto a due anni fa. La capacità è scesa del 57,3% e il load factor è sceso di 25,3 punti percentuali, al 62,6%.

Le compagnie aeree latinoamericane hanno registrato un calo del 69,4% nel traffico a giugno rispetto allo stesso mese del 2019, migliorato rispetto al calo del 75,3% a maggio rispetto a maggio 2019. La capacità è diminuita del 64,6% e il load factor è sceso di 11,3 punti percentuali, al 72,7%, il più alto tra le regioni per il nono mese consecutivo.

Il traffico delle compagnie aeree africane è diminuito del 68,2% a giugno rispetto allo stesso mese di due anni fa, un miglioramento rispetto al calo del 71,5% a maggio rispetto a maggio 2019. La capacità a giugno è diminuita del 60,0% rispetto a giugno 2019 e il load factor è sceso di 14,5 punti percentuali, al 56,5%.

Domestic Passenger Markets

Il traffico domestico cinese è tornato in territorio negativo a giugno, in calo del 10,8% rispetto a giugno 2019, dopo una crescita del 6,3% a maggio rispetto allo stesso periodo del 2019.

Il traffico domestico statunitense è migliorato da un calo del 25,4% a maggio rispetto allo stesso mese del 2019 a un calo del 14,9% a giugno. La vita negli Stati Uniti sta iniziando a vedere una certa normalità in seguito all’allentamento delle misure e al rapido lancio della vaccinazione COVID-19.

“Ogni giorno che passa, la speranza di vedere un significativo risveglio del traffico internazionale durante l’estate dell’emisfero settentrionale si affievolisce. Molti governi non stanno seguendo i dati o la scienza per ripristinare la libertà di movimento di base. Nonostante un numero crescente di persone vaccinate e una migliore capacità di test, siamo molto vicini a perdere un’altra stagione estiva di punta sull’importante mercato transatlantico.

Una riconnessione del mondo gestita dal rischio è ciò di cui abbiamo bisogno. Ai viaggiatori vaccinati dovrebbe essere restituita la libertà di movimento. Un regime di test efficiente può gestire sufficientemente i rischi per coloro che non possono essere vaccinati. Questo è il messaggio alla base delle ultime linee guida di viaggio dell’OMS. Il Regno Unito, Singapore e il Canada hanno indicato le scadenze per aprire i loro confini senza quarantena per i viaggiatori vaccinati. La Commissione europea ha raccomandato ai suoi Stati membri di adottare protocolli di viaggio strettamente allineati con l’OMS, compresi i test per i viaggiatori non vaccinati. Mosse simili per riaprire le frontiere in linea con la guida dell’OMS degli Stati Uniti, leader nella vaccinazione delle loro popolazioni, darebbero un impulso critico per dimostrare che possiamo vivere e viaggiare gestendo i rischi di COVID-19″, ha affermato Walsh.

(Ufficio Stampa IATA)