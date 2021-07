Boeing: incoraggiante il miglioramento del commercial market

Il presidente e CEO di Boeing, Dave Calhoun, ha condiviso il seguente messaggio con i dipendenti in occasione dei risultati del secondo trimestre (leggi anche qui).

“Con l’inizio del COVID-19 più di un anno e mezzo fa, la vita e il lavoro come lo conoscevamo sono stati capovolti. Come industria, l’abbiamo affrontato a testa alta e abbiamo lavorato insieme in ogni fase del processo. Il nostro mercato, il nostro settore e il nostro team sono resilienti e lo dimostriamo ogni giorno. Grazie per il vostro duro lavoro e impegno mentre guidiamo la stabilità nelle nostre operazioni, miglioriamo le prestazioni e trasformiamo la nostra azienda per il futuro. Mentre condividiamo i nostri risultati del secondo trimestre, vedrete i nostri sforzi guadagnare terreno e la nostra ripresa accelerare, come si riflette in un aumento delle entrate, degli utili e del flusso di cassa, nonché nella stabilizzazione dei livelli della forza lavoro.

Sebbene abbiamo ancora molta strada da fare prima di un pieno rimbalzo, è incoraggiante vedere il commercial market migliorare, grazie alla continua distribuzione di vaccini e dall’aumento della domanda di viaggi, in particolare nei mercati domestici. In futuro, monitoreremo da vicino i tassi di casi, la distribuzione dei vaccini, i protocolli di viaggio e il commercio globale come indicatori chiave per la ripresa.

In Boeing, rimarremo concentrati sulle nostre performance, rispettando gli impegni dei clienti e rendendo Boeing un luogo speciale in cui costruire la carriera. Come sapete, stiamo intraprendendo azioni complete per rafforzare l’eccellenza ingegneristica, migliorare la qualità e promuovere stabilità e prevedibilità in tutta l’azienda e nella catena di approvvigionamento. Questi sforzi riflettono la nostra incessante attenzione alla sicurezza e alla qualità e ci stanno preparando per un sano aumento dei ratei quando la domanda del mercato tornerà ai livelli pre-pandemia.

In Commercial Airplanes abbiamo compiuto progressi significativi sul 737 MAX con nuovi ordini, aumento della produzione e consegne più elevate, supportando anche diligentemente il ritorno in sicurezza in servizio della crescente flotta operativa.

Sul 787, stiamo conducendo ispezioni e rilavorazioni e continuiamo a impegnarci in discussioni dettagliate con la FAA sulla metodologia di verifica per il 787 prima di tornare alle consegne. Anche in questo caso, sebbene ciò abbia un impatto a breve termine, siamo pienamente impegnati a promuovere la qualità e la stabilità nelle nostre operazioni. La sicurezza e la qualità hanno sempre la priorità sul programma di produzione e continueremo a prenderci il tempo necessario, a impegnarci in modo trasparente con i nostri regolatori e clienti e a creare stabilità per il nostro futuro.

Nel Defense, Space & Security business, il nostro team ha avuto un trimestre solido con ricavi e utili migliorati. Operativamente, il team ha raggiunto diversi importanti traguardi per i clienti, tra cui lo storico primo MQ-25 unmanned aerial refueling di un F/A-18.

Il nostro team Global Services ha mostrato importanti segnali di ripresa e progresso, oltre a migliorare entrate e guadagni.

Oltre ai punti salienti del programma, abbiamo compiuto passi significativi sui nostri sforzi per la sostenibilità, l’innovazione e la tecnologia. Infatti, all’inizio di questo mese, abbiamo annunciato una nuova partnership strategica per promuovere la disponibilità e l’uso di carburanti per aviazione sostenibili e abbiamo appena pubblicato il nostro primo Bilancio di Sostenibilità. La sostenibilità tocca ogni parte della nostra azienda e tutti noi abbiamo un ruolo.

Ora stiamo assistendo a una maggiore stabilità nei nostri livelli di personale, poiché la ripresa del commercial market accelera, il nostro defense and government services business mira a opportunità di crescita e aumentiamo gli investimenti per rafforzare ulteriormente l’ingegneria e guidare la qualità e la stabilità nel nostro sistema di produzione.

Lo scorso autunno abbiamo pianificato di ridurre la dimensione della nostra forza lavoro a circa 130.000 dipendenti entro la fine di quest’anno. Tuttavia, con tendenze di ripresa incoraggianti e i nostri investimenti nelle nostre persone, stiamo ora pianificando di mantenere la nostra dimensione complessiva della forza lavoro più o meno coerente con dove siamo oggi, a circa 140.000 dipendenti. Come abbiamo fatto durante la pandemia, continueremo anche ad assumere in alcune parti della nostra attività per ricoprire posizioni di competenze critiche e rispettare gli impegni con i clienti. In futuro, il ritmo della ripresa del commercial market, le relazioni commerciali con la Cina e le nostre performance saranno fattori chiave per i livelli occupazionali complessivi.

Poiché molti dei nostri compagni di squadra che hanno lavorato a distanza durante la pandemia tornano alle strutture Boeing o iniziano accordi di lavoro ibridi, ci stiamo concentrando sul rafforzamento della nostra cultura. Manteniamo la flessibilità, dando priorità alla salute e alla sicurezza e fornendo risorse per il benessere, per aiutare i nostri dipendenti e le comunità a navigare nella ripresa post-pandemia e nelle relative incertezze che si stanno sviluppando”.

(Ufficio Stampa Boeing)