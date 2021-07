Condor sceglie l’Airbus A330neo per la modernizzazione della flotta

Il vettore tedesco Condor Flugdienst GmbH ha scelto l’Airbus A330neo per rinnovare la sua flotta a lungo raggio, con l’intenzione di introdurre 16 aeromobili di questo nuovo tipo. Il vettore ha firmato un accordo con Airbus per l’acquisto di sette Airbus A330neo e intende prenderne in leasing altri nove.

Condor è l’ultimo vettore ad ordinare i moderni aeromobili widebody A330neo di Airbus. Il vettore opererà l’A330neo sulla sua rete internazionale a lungo raggio verso le Americhe, l’Africa, i Caraibi e l’Asia.

“Condor eccelle nell’operare con profitto molte rotte che nessun altro vettore è in grado di fare; siamo orgogliosi di vedere che un vettore esigente come Condor abbia selezionato il nostro A330neo, costruendo il futuro della loro flotta widebody nella ricerca incessante dei più bassi costi operativi e del comfort dei passeggeri”, ha detto Christian Scherer, Airbus Chief Commercial Officer e Head of International. “Operando l’A320 e l’A330neo fianco a fianco, il vettore beneficerà di tutta la commonality economics che questi due prodotti premium offrono, con la flessibilità incorporata per affrontare i mercati nuovi ed esistenti, con l’aeromobile della giusta dimensione e della giusta efficienza”.

Christian Scherer ha aggiunto: “L’A330neo ha vinto ancora una volta una competizione intensa, come ha fatto nella maggior parte delle valutazioni competitive negli ultimi tre anni. La decisione di Condor di modernizzare la sua flotta a lungo raggio con l’A330neo stabilirà anche un nuovo punto di riferimento nella rotta del vettore verso un volo più sostenibile. Ringraziamo e applaudiamo Condor per aver confermato il valore competitivo dell’A330neo”.

Il CEO di Condor, Ralf Teckentrup, ha detto: “Siamo orgogliosi di essere il cliente tedesco di lancio dell’A330neo. Grazie alle ultime tecnologie e alla massima efficienza dell’aeromobile, decolleremo con il nostro nuovo aeromobile dall’autunno 2022 con un consumo di carburante di soli 2,1 litri per passeggero per 100 chilometri. Con questo valore siamo all’avanguardia in Germania e, come vettore leisure più popolare, continueremo costantemente a intrecciare i temi della sostenibilità e delle vacanze”.

Ralf Teckentrup ha aggiunto: “A bordo, i nostri clienti possono aspettarsi i massimi livelli di comfort in una nuovissima Business Class, Premium Economy Class ed Economy Class. Non vediamo l’ora di utilizzare il nostro nuovo aeromobile e di collaborare con successo con Airbus, un partner forte al nostro fianco”.

“L’Airbus A330neo è un aeromobile di nuova generazione, che incorpora le ultime tecnologie dell’A350, con la redditività dell’A330 e la Airbus commonality. Dotato della Airspace cabin, l’A330neo offre un’esperienza unica ai passeggeri, ricca dei più recenti sistemi di intrattenimento in volo e di connettività.

L’A330neo è dotato di motori Rolls-Royce Trent 7000 e dispone di una nuova ala con increased span and A350-inspired winglets. L’aeromobile offre anche un livello di efficienza senza precedenti, con una riduzione del 25% del consumo di carburante e delle emissioni di CO2 per posto rispetto ai competitors della generazione precedente. Grazie alla sua tailored, mid-sized capacity e all’eccellente range versatility, l’A330neo è considerato l’aeromobile ideale per sostenere gli operatori nella loro ripresa post-COVID-19”, conclude Airbus.

(Ufficio Stampa Airbus – Photo Credits: Airbus)