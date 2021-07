News Brevi – 29.07.2021

BOEING DONA 500.000 EURO PER AIUTARE GLI SFORZI DI SOCCORSO IN GERMANIA – The Boeing Company ha annunciato oggi una donazione di 500.000 euro dal Boeing Charitable Trust alla American Red Cross per aiutare le operazioni di soccorso per le alluvioni in Germania. I fondi saranno distribuiti dalla Croce Rossa tedesca per fornire energia, distribuire forniture di emergenza, migliorare le infrastrutture di comunicazione e mobilitare assistenza medica, pronto soccorso e servizi di salvataggio nelle aree più colpite della regione. “I nostri cuori vanno a tutte le persone della Germania che sono state colpite da queste devastanti inondazioni”, ha affermato Marc Allen, Boeing’s chief strategy officer, senior vice president of Strategy and Corporate Development and interim leader of Government Operations. “Attraverso la nostra partnership con la Croce Rossa americana e la Croce Rossa tedesca, stiamo lavorando rapidamente per portare i finanziamenti di emergenza tanto necessari alle comunità più colpite da questi recenti eventi. La Germania è un partner importante sia per gli Stati Uniti che per Boeing, speriamo che questo pacchetto di assistenza di emergenza fornisce un certo livello di sollievo durante questi tempi difficili”. “Boeing ha un forte rapporto con la Germania e riteniamo che sia nostra responsabilità stare al fianco del popolo tedesco in queste circostanze eccezionali”, ha aggiunto il dott. Michael Haidinger, presidente di Boeing Germany.

DIGITAL HEALTH PASS SARÀ IL BIGLIETTO DI VOLO PER I VOLI QANTAS E JETSTAR – Qantas Group ha confermato che collaborerà con l’International Air Transport Association (IATA) per implementare un pass sanitario digitale quando riprenderanno i voli internazionali regolari di Qantas e Jetstar. IATA Travel Pass offre ai clienti un metodo comodo e sicuro per verificare i risultati dei test COVID e le informazioni sulla vaccinazione con i funzionari di frontiera o sanitari e il personale della compagnia aerea. L’app collega i clienti a laboratori di test certificati in modo che i risultati possano essere caricati sulla piattaforma e i clienti possano dimostrare di avere un certificato di vaccinazione e/o una prova di un risultato negativo del test COVID prima del volo. È importante sottolineare che IATA Travel Pass abbina le informazioni sanitarie di un cliente a un volo specifico, controlla i requisiti di ingresso per il paese in cui si sta viaggiando e fornisce l’autorizzazione a viaggiare su quel volo, sia al cliente che alla compagnia aerea. Il lavoro di sviluppo finale è ora in corso per garantire che l’app sia pronta per l’uso sui voli internazionali Qantas e Jetstar quando riprenderanno. Molti paesi in cui operano Qantas e Jetstar, tra cui Regno Unito, Canada e Stati Uniti, hanno annunciato i requisiti di una prova del vaccino o di un risultato negativo del test COVID per entrare senza quarantena. Stephanie Tully, Chief Customer Officer di Qantas Group: “Il Travel Pass IATA consentirà ai viaggiatori di verificare in modo sicuro i risultati dei test COVID e le informazioni sui vaccini, che sarà il loro via libera per volare a livello internazionale con noi. Stiamo lavorando a stretto contatto con la IATA per sviluppare il loro Travel Pass per rendere il processo il più semplice possibile per i clienti Qantas e Jetstar mentre i confini internazionali iniziano a riaprirsi”. Nick Careen, Senior Vice President per Operations, Safety and Security, IATA: “Siamo lieti che Qantas Group abbia deciso di portare avanti i piani per utilizzare IATA Travel Pass come metodo comodo e sicuro per i viaggiatori per verificare e condividere i risultati dei test COVID e le informazioni sulle vaccinazioni con i funzionari di frontiera o sanitari e il personale delle compagnie aeree”.

SWISS ESTENDE LA POSSIBILITA’ DI MODIFICARE LA PRENOTAZIONE SENZA REBOOKING FEE – Dalla fine di agosto 2020, tutte le tariffe di Swiss International Air Lines (SWISS) possono essere riprenotate gratuitamente. Le disposizioni flessibili erano originariamente applicabili alle (ri)prenotazioni fino alla fine di luglio 2021. SWISS ha nuovamente ampliato l’offerta per le prenotazioni esistenti: le riprenotazioni possono ora essere effettuate gratuitamente fino al 31 ottobre 2021. Questa polizza estesa è valida per i passeggeri con biglietto inutilizzato o parzialmente utilizzato emesso entro il 31 luglio 2021 e con una data di viaggio con biglietto originale confermato il/dopo il 1 febbraio 2020 e il/prima del 31 agosto 2021. Il nuovo inizio del viaggio rimane invariato e deve essere effettuato entro il 31 luglio 2022. Tuttavia, i clienti possono incorrere in costi aggiuntivi se, ad esempio, la classe di prenotazione originale non è più disponibile quando effettuano una riprenotazione a una data diversa o a una destinazione diversa. L’eventuale differenza sarà compensata mediante pagamento aggiuntivo.

AIRBUS COMPLETA L’INTEGRAZIONE DEL SATELLITE COPERNICUS SENTINEL-2C – Airbus ha terminato l’integrazione del satellite Copernicus Sentinel-2C. È il terzo del suo genere e verrà ora spedito a Monaco di Baviera per essere sottoposto a test ambientali approfonditi. La campagna di test durerà fino a marzo 2022. I dati raccolti dai satelliti Sentinel-2 vengono utilizzati per monitorare l’uso e i cambiamenti del suolo, l’impermeabilizzazione del suolo, la gestione del territorio, l’agricoltura, la silvicoltura, i disastri naturali (inondazioni, incendi boschivi, frane ed erosione) e per assistere le missioni di aiuto umanitario. Anche l’osservazione ambientale nelle zone costiere fa parte di queste attività, così come il monitoraggio dei ghiacciai, del ghiaccio e della neve. Offrendo una “visione a colori” per il programma Copernicus, Sentinel-2C – come i suoi satelliti precursori Sentinel-2A e -2B – fornirà immagini ottiche dallo short-wave infrared range dello spettro elettromagnetico. Da un’altitudine di 786 chilometri, il satellite “C” da 1,1 tonnellate consentirà la continuazione dell’imaging in 13 bande spettrali con una risoluzione di 10, 20 o 60 metri e una larghezza di banda straordinariamente ampia di 290 km. La missione Sentinel-2 si basa su una costellazione di due satelliti identici, Sentinel-2A (lanciato nel 2015) e Sentinel-2B (lanciato nel 2017), che volano nella stessa orbita ma a 180° l’uno dall’altro per una copertura ottimale. I satelliti orbitano attorno alla Terra ogni 100 minuti coprendo tutte le superfici terrestri, le grandi isole, le acque interne e costiere ogni cinque giorni. I satelliti Sentinel-2 stanno attualmente rilevando sistematicamente tutte le aree terrestri e marine, producendo ottimi risultati. L’anno scorso, la missione Sentinel-2 è rimasta la prima missione europea in termini di pubblicazioni scientifiche peer-reviewed (1200 nel 2020) e volume di dati distribuiti agli utenti. Copernicus, il programma europeo di monitoraggio ambientale, è guidato dalla European Commission (EC) in partnership con la European Space Agency (ESA).

IATA: STATEMENT SUL RICONOSCIMENTO UK DEI VIAGGIATORI VACCINATI DA UE E USA – IATA informa: “Riconoscere i viaggiatori vaccinati dagli Stati Uniti e dall’Europa è uno sviluppo positivo, logico e atteso da tempo. Oltre a ripristinare la libertà individuale di riconnettersi e la capacità delle imprese di operare nei mercati globali, contribuirà a salvare i mezzi di sussistenza nel settore dei viaggi e del turismo. L’annuncio di oggi è un passo importante nella ripresa del Regno Unito. Ma ha anche sollevato interrogativi sui prossimi passi sulla strada per ripristinare la connettività nel Regno Unito. Perché il campo di applicazione è limitato a USA e UE invece di essere aperto a tutti coloro che sono stati vaccinati? Perché i viaggiatori sono costretti a fare il test due volte, la seconda utilizzando costosi test PCR? Qual è il piano per consentire alle persone non vaccinate che sono risultate negative al test di viaggiare senza quarantena? E quando gli USA ricambieranno?“.

AIR CANADA: NUOVI COLLEGAMENTI DA QUEBEC CITY – Air Canada annuncia due nuovi servizi invernali in partenza dal Jean Lesage International Airport (YQB): Orlando e Fort Lauderdale, due destinazioni molto popolari in Florida. I voli per Fort Lauderdale inizieranno il 19 novembre e i voli per Orlando il 17 dicembre. A partire dal 4 dicembre, Air Canada offrirà anche più voli per Punta Cana e Cancun. “Siamo entusiasti di lanciare queste due nuove rotte per la Florida da Quebec City, le prime per Air Canada. Sappiamo che, per molti abitanti del Quebec, la Florida è un luogo popolare per le vacanze invernali”, ha affermato Mark Galardo, Senior Vice President, Network Planning and Revenue Management at Air Canada. “Punta Cana e Cancun sono anche tra le destinazioni tropicali più popolari e siamo felici di poter ripristinare questi collegamenti”. “Siamo lieti che Air Canada stia riprendendo i suoi voli internazionali da Quebec City verso destinazioni famose come Cancun, Punta Cana, Orlando e Fort Lauderdale”, ha affermato Stéphane Poirier, President and CEO of Jean Lesage International Airport (YQB). I voli Air Canada da Quebec City saranno operati da Rouge su aerei Airbus A319 che possono ospitare 136 passeggeri.

EASA: GUIDELINES PER IL RITORNO IN SERVIZIO DEGLI AEROMOBILI – Al fine di supportare il safe return to normal operations (RNO) e per integrare le domande frequenti già pubblicate sul mantenimento dell’aeronavigabilità, EASA ha sviluppato le guidelines for de-storage aircraft con il supporto dell’industria e delle autorità nazionali competenti. Questo documento aumenta la consapevolezza dei possibili pericoli e suggerisce mitigazioni a seguito dei potenziali rischi di rientro in servizio degli aeromobili dopo lo stoccaggio, sottolineando la necessità di considerare le particolarità di ciascun caso e la comunicazione con le organizzazioni competenti e le autorità competenti. L’issue 3 affronta il rischio aggiuntivo identificato di Lavatory Fire Extinguishing Bottles trovate scariche su aeromobili parcheggiati/immagazzinati per un periodo di tempo prolungato in un High-Temperature Environment.