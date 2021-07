Airbus riporta i risultati del primo semestre 2021

Airbus SE ha riportato i risultati finanziari consolidati per il primo semestre, terminato il 30 giugno 2021.

“Questi risultati semestrali riflettono le consegne di velivoli commerciali, la nostra attenzione al contenimento dei costi e alla competitività e le buone performance in Helicopters e Defence and Space. Sebbene la pandemia COVID-19 continui, le numerose azioni intraprese dai team hanno fornito una forte performance H1. Ciò ci consente di aumentare la nostra guidance per il 2021, sebbene continuiamo ad affrontare un ambiente imprevedibile”, ha affermato Guillaume Faury, Airbus Chief Executive Officer. “Stiamo ora lavorando per garantire l’espansione della famiglia A320, trasformando al contempo l’assetto industriale. Inoltre, a seguito dell’approvazione del consiglio di amministrazione, stiamo migliorando la nostra linea di prodotti con un A350 freighter derivative, rispondendo al feedback dei clienti per una maggiore concorrenza ed efficienza in questo segmento di mercato”.

Gross commercial aircraft orders pari a 165 (H1 2020: 365 aeromobili) con ordini netti di 38 aeromobili dopo le cancellazioni (H1 2020: 298 aeromobili). L’order backlog era di 6.925 velivoli commerciali al 30 giugno 2021. Airbus Helicopters ha registrato 123 ordini netti (primo semestre 2020: 75 unità), inclusi 10 elicotteri della famiglia Super Puma. La raccolta ordini di Airbus Defence and Space per valore è stata di €3,5 miliardi (H1 2020: €5,6 miliardi).

I ricavi consolidati sono aumentati del 30% su base annua a €24,6 miliardi (primo semestre 2020: €18,9 miliardi), riflettendo principalmente il maggior numero di consegne di aeromobili commerciali rispetto al primo semestre 2020.

Sono stati consegnati un totale di 297 velivoli commerciali (primo semestre 2020: 196 aeromobili), comprendenti 21 A220, 237 A320 Family, 7 A330, 30 A350 e 2 A380. I ricavi generati dalle Airbus commercial aircraft activities sono aumentati del 42%, riflettendo in gran parte le maggiori consegne. Airbus Helicopters ha consegnato 115 unità (H1 2020: 104 unità) con ricavi in crescita dell’11% che riflettono la crescita dei servizi e il volume più elevato degli elicotteri civili. I ricavi di Airbus Defence and Space sono stati sostanzialmente stabili rispetto a un anno prima, con due aerei da trasporto militari A400M consegnati nel primo semestre 2021.

Consolidated EBIT Adjusted pari a €2,703 miliardi (primo semestre 2020: €-945 milioni).

L’EBIT Adjusted relativo alle Airbus commercial aircraft activities è stato pari a €2,291 miliardi (H1 2020: €-1,307 miliardi), principalmente guidato dalle performance di consegna e dall’attenzione della Società al contenimento dei costi e alla competitività.

L’EBIT Adjusted di Airbus Helicopters è aumentato a €183 milioni di euro (primo semestre 2020: €152 milioni), trainato da servizi, esecuzione di programmi e minori spese in ricerca e sviluppo (R&S).

L’EBIT Adjusted di Airbus Defence and Space è aumentato a €229 milioni (H1 2020: €186 milioni), riflettendo principalmente gli sforzi in corso di contenimento dei costi e competitività della Divisione, nonché l’aumento del volume nei sistemi spaziali.

Le spese di ricerca e sviluppo consolidate autofinanziate sono state pari a €1,262 milioni (primo semestre 2020: €1,396 milioni).

Il consolidated EBIT (reported) è stato di €2,727 milioni (H1 2020: €-1,559 miliardi), incluse rettifiche nette di €24 milioni.

Il risultato finanziario è stato di €-30 milioni (H1 2020: €-429 milioni).

L’utile netto consolidato è stato di €2,231 miliardi di euro (perdita netta del primo semestre 2020: €-1,919 miliardi) con un utile per azione consolidato riportato di 2,84 euro (perdita per azione del primo semestre 2020: -2,45 euro).

Consolidated free cash flow before M&A and customer financing migliorato a €2,051 miliardi (H1 2020: €-12,440 miliardi), in linea con l’andamento degli utili.

La posizione di liquidità della Società rimane solida, attestandosi a €33,7 miliardi a fine giugno 2021.

Come base per la sua guidance per il 2021, la Società non presuppone ulteriori interruzioni dell’economia mondiale, del traffico aereo, delle operazioni interne della Società e della sua capacità di fornire prodotti e servizi. Su tale base, la Società ha aggiornato la sua guidance per il 2021 (before M&A) e ora gli obiettivi da raggiungere nel 2021 sono: 600 consegne di aerei commerciali; EBIT Adjusted di €4 miliardi; Free Cash Flow before M&A e Customer Financing di €2 miliardi.

(Ufficio Stampa Airbus)