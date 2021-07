Dassault Aviation sceglie GE per Electrical Power Distribution and Control sul Falcon 10X

Dassault Aviation ha scelto GE Aviation per fornire il Primary and solid state Secondary Electrical Power Distribution and Control System per il velivolo Dassault Falcon 10X lanciato di recente (leggi anche qui).

“Il Primary and Secondary Power Distribution System sul Falcon 10X è un design di nuova generazione che offre un significativo risparmio di peso rispetto all’architettura convenzionale, con una riduzione degli equipaggiamenti”, ha affermato Brad Mottier, president of Systems for GE Aviation.

Il Primary and Secondary Electrical Power Distribution and Control System per il Falcon 10X avrà una maggiore flessibilità, consentendo la rapida implementazione da parte di Dassault per configurazioni specifiche del cliente. L’architettura del sistema consentirà una facile modifica e implementazione in servizio, migliorando nel contempo la manutenzione del sistema.

Il sistema è supportato da una suite di strumenti di configurazione, che fornisce a Dassault la capacità di apportare modifiche in modo efficiente, creando maggiore flessibilità all’interno della aircraft cabin configuration.

“Siamo onorati di collaborare con Dassault su questo fantastico aereo. Stiamo costruendo su decenni di esperienza nella produzione di electrical power systems per applicazioni militari e commerciali e stiamo lavorando con Dassault per portare sul mercato le ultime tecnologie per i loro clienti”, ha affermato Joe Krisciunas, general manager of Electrical Power Systems for GE Aviation.

GE utilizzerà il suo Electric Power Integration Center (EPIC) a Cheltenham, Regno Unito, dove impiegherà dynamic software modeling, simulation and analysis all’avanguardia per prevedere le performance del sistema e dei suoi singoli componenti, compresi full system testing in un copper-bird environment. GE eseguirà tutti gli electrical power system certification testing all’interno di EPIC, per conto di Dassault, preparando e consegnando la documentazione necessaria come parte della Dassault’s aircraft certification submission a EASA.

“Utilizzando questo laboratorio all’avanguardia, GE ridurrà il rischio di sviluppo e le tempistiche del programma prima dell’introduzione degli aerei”, ha aggiunto Krisciunas.

“Il nuovo Falcon jet di Dassault Aviation offrirà un livello di comfort, versatilità e tecnologia ineguagliato da qualsiasi purpose-built business jet. Con un range di 7.500 miglia nautiche e una velocità massima di Mach 0.925, il Falcon 10X volerà senza scalo da New York a Shanghai, da Los Angeles a Sydney, da Hong Kong a New York o da Parigi a Santiago. Il Falcon 10X entrerà in servizio alla fine del 2025”, conclude il comunicato.

(Ufficio Stampa GE Aviation – Photo Credits: Dassault Aviation)