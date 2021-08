Juan Carlos Salazar, Colombia, inizia il mandato come ICAO Secretary General

Juan Carlos Salazar, Colombia, ha assunto ufficialmente la carica di ICAO Secretary General, succedendo a Fang Liu, Cina.

“È un grande onore assumere questo ruolo in questo momento e avere l’opportunità di aiutare i governi e l’ICAO a svolgere un ruolo importante nel modo in cui questo settore si ricostruisce meglio e si riprende dalla pandemia globale”, ha commentato Salazar. “Stiamo ancora affrontando alcune enormi sfide per il ripristino della connettività aerea globale oggi e, di conseguenza, molte regioni e popolazioni in tutto il mondo devono affrontare prolungate difficoltà economiche, sociali ed emotive”.

Il Secretary General Salazar è ex Director General of Civil Aviation for Colombia e parla fluentemente spagnolo, inglese, francese e arabo di base. Ha più di 26 anni di esperienza nell’aviazione civile, nelle politiche pubbliche e nella gestione di organizzazioni grandi e complesse e prevede di lavorare a stretto contatto con l’ICAO Council per rafforzare ulteriormente la governance e il quadro etico dell’agenzia, per rivedere la struttura organizzativa del Segretariato, per costruire un programma di trasformazione digitale e per modernizzare i metodi di lavoro dell’Organizzazione per stare al passo con l’innovazione nel settore dell’aviazione.

Ha anche promesso di rafforzare ulteriormente la presenza globale dell’ICAO attraverso i suoi uffici regionali e il sostegno alle principali priorità regionali, e di assicurare che vengano intrapresi sforzi speciali attraverso l’Organizzazione per sostenere gli Stati in via di sviluppo che hanno subito gli impatti più devastanti della pandemia. L’Organizzazione sosterrà ulteriormente gli Stati membri nell’attuazione di CORSIA e altre attività di sviluppo delle capacità volte alla compensazione del carbonio e iniziative per ridurre le emissioni dell’aviazione civile internazionale.

“È importante che l’ICAO rimanga un partner chiave per i paesi del mondo mentre lavorano con questa agenzia per riprendersi dalla pandemia, condividere i loro cieli e i loro reciproci vantaggi, migliorando continuamente gli standard e le pratiche globali dell’aviazione che mantengono i cieli sicuri, efficienti e sostenibili come il mondo si aspetta. Lavorerò anche per innovare internamente e migliorare l’efficienza con cui l’ICAO svolge il suo importante ruolo di definizione degli standard e per assicurare che migliori continuamente nell’aiutare i governi, l’industria e i sostenitori della società civile a consultare, coordinare e raggiungere insieme il consenso in modo efficace”.

Salazar è stato nominato ICAO Secretary General nel febbraio di quest’anno dall’ICAO Council, dopo la valutazione globale di un certo numero di candidati internazionali.

“L’ICAO Council è molto lieto di accogliere il Sig. Salazar mentre assume ufficialmente il suo nuovo ruolo e, in qualità di Council President, non vedo l’ora di lavorare a stretto contatto con lui per aiutare a modernizzare l’ICAO e renderla un’agenzia più reattiva ed efficiente al servizio dei suoi 193 Stati membri”, ha osservato l’ICAO Council President, Salvatore Sciacchitano. Il Presidente ha inoltre esteso il sincero apprezzamento del Council al precedente ICAO Secretary General, Dr. Fang Liu, riconoscendo la sua dedizione e i contributi all’ICAO durante i suoi due mandati come Secretary General.

Anche ACI World dà il benvenuto al nuovo ICAO Secretary General, Juan Carlos Salazar.

“Airports Council International (ACI) World ha dato il benvenuto a Juan Carlos Salazar, Colombia, che assume ufficialmente il ruolo di Secretary General of the International Civil Aviation Organization (ICAO).

ACI World non vede l’ora di rafforzare la già stretta relazione con Salazar e l’ICAO per continuare a sostenere e favorire un recupero duraturo dell’ecosistema dell’aviazione, ed estende la sua sincera gratitudine per l’enorme contributo dato dal Secretary General uscente, Fang Liu, Cina”, afferma ACI World.

“Diamo il benvenuto a Juan Carlos Salazar che assume ufficialmente il ruolo di Secretary General e non vediamo l’ora di continuare lo stretto rapporto di lavoro che abbiamo sviluppato con lui e il team dell’ICAO”, ha affermato Luis Felipe de Oliveira, ACI World Director General. “La collaborazione e il coordinamento globali tra i governi e l’industria aeronautica sono la chiave per la ripresa e ci impegniamo a fare la nostra parte in questa partnership globale con ICAO. Vorrei anche ringraziare Fang Liu per il suo forte sostegno al settore aeroportuale e per il ruolo strumentale che ha svolto nel portare avanti molte iniziative congiunte ACI-ICAO”.

“Da quando si è trasferita a Montreal nel 2011, ACI World ha stabilito uno stretto rapporto di lavoro con l’ICAO. Insieme all’ICAO e ai partner del settore, ACI si concentra su sforzi continui per ricostruire meglio e prepararsi per il futuro”, conclude ACI World.

(Ufficio Stampa ICAO – ACI World)