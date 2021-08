News Brevi – 02.08.2021

IBERIA INIZIA A VOLARE VERSO LUBIANA, SLOVENIA – Alla fine di aprile Iberia ha lanciato un concorso sui social network per consentire ai follower di votare le loro destinazioni di viaggio estive preferite. Lubiana, in Slovenia, ha vinto contro Bastia, Salonicco, Rodi, Zante, Fez e le Azzorre, con il 38% dei voti. La compagnia ha aperto oggi la rotta per Lubiana con l’80% di occupazione. L’arrivo del primo volo IB3284 all’aeroporto di Lubiana è previsto per le 19:25 di questo pomeriggio (decollo alle 16:45 da Madrid), operato da un Airbus A320 (EC-NJY). Nel mese di agosto sono state programmate due frequenze settimanali tra Madrid e la capitale slovena. Un arco d’acqua accoglierà oggi i passeggeri del volo inaugurale di Iberia non appena atterreranno all’aeroporto di Lubiana. Víctor Moneo, Direttore vendite America Latina e accordi istituzionali: “Ljubljana è una destinazione ideale per praticare attività all’aperto e uno dei segreti meglio custoditi d’Europa. Così l’hanno vista sui social i nostri followers che ci hanno chiesto di volare qui. Coloro che visitano Lubiana avranno un’opportunità unica di tastare il polso della città pedalando lungo la riva del fiume o i suoi lussureggianti parchi, potranno visitare il suo patrimonio storico e monumentale, immergersi nella sua vita culturale e deliziare il palato con i sapori della sua gastronomia, tra tante altre attrattive”. Per la prima volta nella sua storia, la compagnia aerea ha dato ai suoi follower sui social network l’opportunità di scegliere la loro destinazione preferita per questa estate. Dopo 11 giorni di gara, Lubiana è risultata vincitrice con il 38% dei voti ricevuti attraverso i social network di Iberia su Facebook, Twitter e Instagram. Da oggi Iberia trasforma questo desiderio in realtà con il suo primo volo per Lubiana e con le due frequenze settimanali previste nel mese di agosto.

LUFTHANSA TECHNIK CONTINUA A INVESTIRE NELLA FORMAZIONE – Lufthansa Technik sta iniziando un nuovo anno di formazione dei lavoratori qualificati del futuro: 126 giovani inizieranno la loro formazione nel 2021 in una professione orientata alla tecnologia aeronautica, industriale o logistica. Anche in questi tempi difficili, Lufthansa Technik prevede di soddisfare le proprie esigenze future di specialisti altamente qualificati. Nonostante la crisi dell’aviazione e i cambiamenti strutturali nell’azienda, Lufthansa Technik AG continua a fare affidamento sulla formazione di lavoratori altamente qualificati, anche in tempi difficili, e lo fa da oltre sei decenni. Soprattutto ora, l’azienda vuole attirare giovani dipendenti che vogliono lavorare in un settore affascinante ed esigente. “Consideriamo la formazione uno strumento a lungo termine, che necessita di continuità”, afferma Barbara Körner, Head of Training and Dual-study Students at Lufthansa Technik. “Solo allora tutte le interfacce coinvolte, come formatori, dipartimenti specializzati, aree di distribuzione operativa e scuole professionali, possono fornire una qualità di formazione ottimale. In questo contesto, Lufthansa Technik ha preso la decisione consapevole di mantenere le sue attività di formazione. Solo il numero di posti è stato adeguato in risposta alla crisi”. Questo mese 109 giovani inizieranno il loro apprendistato ad Amburgo, 16 a Francoforte e uno nella sede di Monaco. 109 dei nuovi apprendistati sono direttamente attribuibili a Lufthansa Technik AG, il resto a Lufthansa Technik Logistik Services e LEOS. Ciò significa che ora ci sono un totale di circa 650 giovani in formazione o in dual course presso Lufthansa Technik Group in Germania. Come l’anno precedente, la percentuale di donne è di un buon quattordici per cento. Lufthansa Technik continuerà ad espandere le sue attività al fine di informare in modo mirato le studentesse sulle numerose possibilità offerte dall’esercizio delle professioni tecniche. Inizialmente, per quest’anno era previsto un numero maggiore di nuovi tirocinanti. Tuttavia, la massiccia flessione dell’aviazione globale causata dal COVID-19 e il ridotto carico di lavoro in molte parti dell’azienda hanno reso necessario adeguare i requisiti di conseguenza.

EMIRATES: OLTRE 2.500 CLIENTI HANNO USUFRUITO DELL’HOME CHECK-IN SERVICE – Oltre 2.500 clienti Emirates hanno migliorato la loro esperienza di viaggio aggiungendo servizi innovativi di check-in a domicilio alle loro prenotazioni di luglio. Il popolare servizio della compagnia aerea consente ai passeggeri in partenza da Dubai di completare in modo rapido ed efficiente il processo di check-in nel comfort della propria casa e godersi un viaggio rapido e agevole attraverso l’aeroporto. Durante le partenze di punta dei viaggi estivi dagli Emirati Arabi Uniti a luglio, i servizi di check-in a domicilio di Emirates sono stati generalmente prenotati per gruppi da quattro a cinque persone, con destinazioni popolari come Amman (Giordania), Beirut (Libano) e Male (Maldive). Durante il processo di check-in a domicilio sicuro e conveniente, gli agenti effettuano il check-in dei viaggiatori per i loro voli, emettono le carte d’imbarco, pesano ed etichettano i loro bagagli igienizzati e si assicurano che vengano consegnati all’aeroporto e caricati sull’aeromobile. Ogni bagaglio viene disinfettato con un rivestimento protettivo a lunga durata che dura fino a 72 ore. I clienti Emirates possono prenotare facilmente il servizio di check-in a domicilio su emirates.com fino a 24 ore prima del volo e ricevere il servizio fino a 8 ore prima dell’orario di partenza previsto.

ETIHAD AIRWAYS: BUSINESS FARES CONVENIENTI VERSO DESTINAZIONI DEL NETWORK – Etihad Airways offre sconti in Business cabin verso destinazioni del proprio network. La vendita inizia oggi e durerà fino all’8 agosto 2021 per i viaggi fino al 20 novembre 2021. I voli verso, da e via Abu Dhabi sono supportati dal programma di sanificazione e sicurezza completamente riprogettato della compagnia aerea, Etihad Wellness, che garantisce il mantenimento dei più elevati standard di igiene in ogni fase del viaggio del cliente. Ciò include ambasciatori del benessere appositamente formati, i primi nel settore, che forniscono informazioni e assistenza sanitaria di viaggio essenziali a terra e su ogni volo, in modo che gli ospiti possano volare con maggiore facilità e sicurezza. Inoltre, Etihad ha esteso la sua COVID-19 global wellness insurance cover fino al 1 ottobre 2021. Gli ospiti a cui viene diagnosticato il COVID-19 durante il viaggio non dovranno preoccuparsi delle spese mediche o dei costi di quarantena quando volano con Etihad. Etihad è stata la prima compagnia aerea al mondo ad annunciare che opera con il 100% del suo equipaggio a bordo vaccinato. Per dare tranquillità agli ospiti, Etihad è l’unica compagnia aerea al mondo che richiede al 100% dei suoi passeggeri di mostrare un test PCR negativo prima della partenza e all’arrivo ad Abu Dhabi.