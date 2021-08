Il team guidato da Boeing dimostra advanced Manned-unmanned Teaming Concepts per la Naval Aviation

Un team guidato da Boeing ha dimostrato le manned-unmanned teaming (MUM-T) capabilities in un virtual environment utilizzando il Navy’s MQ-25TM StingrayTM unmanned aerial refueler, l’E-2D Advanced Hawkeye airborne command-and-control aircraft e l’F/A-18 Super Hornet.

La dimostrazione, sponsorizzata dall’Office of Naval Research, ha utilizzato il Northrop Grumman’s portable E-2D simulator insieme alle Boeing’s F/A-18 and MQ-25 simulations per stabilire una rete di collegamento dati che è stata utilizzata per supervisionare le operazioni di volo dell’MQ-25.

Gli scenari di missione simulati includevano l’E-2D che agiva con successo come air wing “tanker king” mentre l’MQ-25 riforniva l’F/A-18, oltre a supervisionare l’MQ-25 durante una missione di intelligence, sorveglianza e ricognizione. L’E-2D è stato in grado di condurre operazioni MUM-T con l’MQ-25 utilizzando solo l’operational flight program software esistente.

“Due dei nostri risultati chiave di questa prima dimostrazione con i data links sono che la capacità iniziale MUM-T tra MQ-25, E-2D e F/A-18 è ottenibile con modifiche minime alla crew vehicle interface e potrebbe essere integrata in precedenti MQ-25 operational deployments”, afferma Don “BD” Gaddis, MQ-25 Advanced Design at Boeing.

Il team ha anche dimostrato come i carrier air wing concepts – come l’F/A-18 e l’E-2D che cambiano tanker’s orbit station, flight path o aerial refueling store payload – sono stati resi di routine e ripetibili con l’MQ-25 senza pilota. Ciò ha richiesto modifiche minime all’F/A-18 cockpit display, contribuendo a ridurre il carico di lavoro del pilota durante la supervisione delle operazioni senza equipaggio e fornendo coerenza con il modo in cui i piloti operano e si addestrano oggi.

Un’altra simulazione di missione MUM-T più avanzata ha mostrato come un open behavioral software framework può essere utilizzato per aggregare i tradizionali unmanned system commands in un comportamento di missione autonomo complessivo.

“Di conseguenza, i piloti possono chiamare un “play” per il sistema senza pilota, proprio come un allenatore”, ha detto Gaddis. “Questa ‘play call’ ability semplifica enormemente il carico di lavoro del pilota supervisore e riduce al minimo gli scambi di collegamento dati richiesti. Fa tutto parte della creazione di un software MUM-T indipendente dalla piattaforma, portatile e riutilizzabile”.

MUM-T è una capacità futura chiave delineata nel Navy’s Unmanned Campaign Plan. Rappresenta la strategia della Marina per l’integrazione di unmanned systems per fornire survivable and scalable effects a sostegno delle carrier strike group operations.

“Questa dimostrazione dell’E-2D Advanced Hawkeye che controlla l’MQ-25 si basa sulla nostra esperienza nell’integrazione di unmanned systems nelle carrier flight operations. In qualità di airborne command and control node, l’E-2D sarà un componente fondamentale per abilitare l’U.S. Navy’s Unmanned Campaign Framework”, afferma Janice Zilch, vice president, Manned Airborne Surveillance Programs at Northrop Grumman. “Lavoriamo a stretto contatto con i partner del settore e la Marina a sostegno di significative dimostrazioni tecnologiche che mostrano l’ambiente agile, l’interoperabilità e le capacità di comando e controllo senza pari dell’E-2D”.

Le future dimostrazioni Boeing MUM-T coinvolgeranno aree di missione aggiuntive, miglioramenti dell’interfaccia, comportamenti autonomi e reti resilienti e protette.

(Ufficio Stampa Boeing)