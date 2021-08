Rolls-Royce dà il benvenuto alla selezione di 16 Airbus A330neo da parte di Condor, dotati di motori Trent 7000

La compagnia aerea tedesca Condor Flugdienst GmbH ha selezionato 16 aeromobili Airbus A330neo, dotati di motori Rolls-Royce Trent 7000, mentre aggiorna la sua flotta per la massima efficienza e sostenibilità (leggi anche qui). La compagnia aerea opererà gli aerei sulla sua rete a lungo raggio verso le Americhe, l’Africa e i Caraibi quando saranno consegnati alla sua base a partire dall’autunno 2022.

“Il Trent 7000 si basa sulle performance del Trent 700 e le combina con la tecnologia del motore Trent XWB. Il Trent 7000 è il settimo e ultimo motore ad entrare a far parte della famiglia Trent, che comprende Trent 500, Trent 700, Trent 800, Trent 900, Trent 1000, Trent XWB e ha totalizzato oltre 150 milioni di engine flying hours in 26 anni di operazioni.

Supportando la missione di Condor di costruire una flotta più efficiente, il Trent 7000 è più silenzioso e offre un miglioramento del consumo di carburante del 14% per posto rispetto al suo predecessore. È anche pronto a operare con Sustainable Aviation Fuels man mano che saranno più disponibili per le compagnie aeree in futuro. Oltre a offrire una maggiore efficienza, il Trent 7000 offre una dispatch reliability del 99,9%”, afferma Rolls-Royce.

Condor è l’ultimo cliente a acquisire il Trent 7000, entrato in servizio nel 2018.

Jacqui Sutton, Chief Customer Officer, Rolls-Royce Civil Aerospace, ha dichiarato: “Siamo lieti che Condor abbia scelto l’A330neo, alimentato da motori Trent 7000, mentre modernizza la sua flotta a lungo raggio. Con un miglioramento del consumo di carburante del 14% per posto rispetto al suo predecessore, il più alto bypass ratio di qualsiasi motore Trent e un 99.9% dispatch rate, il Trent 7000 sosterrà le ambizioni della compagnia aerea di offrire maggiore efficienza e affidabilità, mentre si muove verso i suoi obiettivi di sostenibilità”.

Ralf Teckentrup, CEO di Condor, ha dichiarato: “Siamo orgogliosi di essere il cliente tedesco di lancio dell’A330neo. Grazie alle ultime tecnologie e alla massima efficienza dell’aeromobile e dei suoi motori, decolleremo quindi con il nostro ‘2-litre aircraft’ dall’autunno 2022, con un consumo di carburante di 2,1 litri per passeggero per 100 chilometri. Con la nostra moderna flotta a lungo raggio, in futuro uniremo inseparabilmente sostenibilità e vacanze con Condor. Attendiamo con impazienza il nostro nuovo velivolo e una collaborazione di successo con Airbus e Rolls Royce come partner forti al nostro fianco”.

(Ufficio Stampa Rolls-Royce – Photo Credits: Airbus)