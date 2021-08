Bombardier incrementa la guidance per l’intero anno dopo un solido primo semestre

Bombardier ha annunciato oggi i suoi risultati finanziari per il secondo trimestre 2021 e ha aumentato la sua guidance per l’intero anno, confermando che le consegne di aeromobili, i ricavi, la redditività dovrebbero superare gli obiettivi comunicati in precedenza.

“La guidance migliorata di Bombardier deriva da una solida esecuzione nella prima metà del 2021, da una maggiore fiducia nello slancio del mercato e dalla nostra capacità di accelerare le iniziative a sostegno del nostro obiettivo di risparmio”, ha affermato Éric Martel, President and Chief Executive Officer, Bombardier. “Gli sforzi del nostro team hanno già sostenuto margini per l’intero anno più forti e ci hanno permesso di concentrarci diligentemente sulle nostre priorità di maturazione del programma Global 7500, eseguendo la nostra strategia di crescita aftermarket e riducendo l’indebitamento del nostro bilancio. Siamo sulla buona strada per riposizionare Bombardier come produttore di business jet preferito al mondo e siamo certi che il nostro portafoglio di aeromobili incentrato sull’esperienza dei passeggeri e le offerte di servizi in espansione siano adatti a soddisfare il crescente interesse e la domanda”.

Business jet revenues durante il secondo trimestre 2021 a $1,5 miliardi, in crescita del 50% anno su anno, alimentati da aumenti sia delle consegne che dei servizi. Le consegne di aerei sono state pari a 29 nel secondo trimestre, in crescita del 45% anno su anno, riflettendo la forte domanda di large jet. L’utilizzo dei business jet in tutto il mondo ha continuato a crescere, raggiungendo quasi i livelli pre-pandemia in Nord America e in Europa, aumentando il contributo dei ricavi dalle attività di servizi a $295 milioni, in crescita del 29% anno su anno. Anche le vendite di aeromobili hanno accelerato.

Adjusted EBITDA per il trimestre aumentato di $112 milioni anno su anno, a $143 milioni, riflettendo consegne favorevoli, una migliore struttura dei costi, un’attuazione disciplinata di programmi di riduzione dei costi e una progressione coerente attraverso la curva di apprendimento del velivolo Global 7500. Inoltre, l’aumento è stato sostenuto da un maggiore contributo dei servizi, principalmente dovuto all’aumento delle ore di volo della flotta. Reported EBIT from continuing operations pari a $36 milioni.

Il secondo trimestre ha visto in particolare una forte free cash flow (FCF) generation. Il totale positivo di $91 milioni da continuing operations per il trimestre rappresenta un miglioramento di $841 milioni anno su anno e include un impatto negativo di circa 60 milioni di dollari in voci di cassa non ricorrenti.

La liquidità pro-forma alla fine del trimestre era di ~$2,1 miliardi e il debito netto pro-forma era di ~$5,3 miliardi. Nel corso del trimestre, Bombardier ha implementato con successo una serie di azioni per ridurre il debito netto e pagare o rifinanziare scadenze a breve termine, il tutto nell’ambito del piano precedentemente annunciato dalla società.

Bombardier rimane concentrata sull’espansione della propria rete di servizi e sulla diversificazione dei flussi di entrate principali. Durante il secondo trimestre, il progetto di espansione del Singapore Service Center ha completato la fase di costruzione e i team si concentreranno ora sull’aumento della capacità di manutenzione, per sfruttare appieno l’impronta quadruplicata della struttura.

Mentre la costruzione procede anche su strutture nuove o ampliate a Miami, USA, Melbourne, Australia e Biggin Hill, Regno Unito, Bombardier ha introdotto il suo Certified Pre-owned Aircraft program per diversificare ulteriormente l’offerta. Questo programma approfondirà il coinvolgimento di Bombardier nel mercato dell’usato in rapida evoluzione, che sta vedendo una forte domanda unita a una carenza di offerta di velivoli di alta qualità.

Guidance migliorata per l’intero anno 2021. Consegne di business jet, precedente 110 – 120, attuale ~120. Entrate, precedente >$5,6 miliardi, attuale >$5,8 miliardi. Adjusted EBITDA, precedente >$500 milioni, attuale >$575 milioni.

(Ufficio Stampa Bombardier)