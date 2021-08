SAS apre nuove rotte per le Isole Canarie

La domanda di viaggi continua ad aumentare e SAS avvierà due nuove rotte per le Isole Canarie, voli diretti per Tenerife da Stoccolma e per Gran Canaria da Göteborg. Le nuove rotte iniziano il 30 ottobre.

SAS offre un programma completo per le Isole Canarie durante l’inverno 21/22, con 6 rotte e 17 partenze a settimana, che durante i fine settimana di Natale e Capodanno aumentano a 30 partenze a settimana.

Rotte e partenze SAS per le Isole Canarie 30 OTT 21 – 17 DIC 21 + 11 GEN 22 – 26 MAR 22

Stoccolma – Las Palmas 4 settimanali

Stoccolma – Tenerife 1 settimanale

Göteborg – Las Palmas 1 settimana

Copenhagen – Las Palmas 3 settimanali

Copenhagen – Tenerife 2 settimanali

Oslo – Las Palmas 6 settimanali

Rotte e partenze SAS per le Isole Canarie 18 DIC 21 – 10 GEN 22

Stoccolma – Las Palmas 7 settimanali

Stoccolma – Tenerife 2 settimanali

Göteborg – Las Palmas 2 settimanali

Copenhagen – Las Palmas 7 settimanali

Copenhagen – Tenerife 3 settimanali

Oslo – Las Palmas 7 settimanali

Sebbene molti paesi stiano ora allentando le restrizioni all’ingresso, la maggior parte dei paesi richiede ancora vari tipi di certificati, motivo per cui è importante essere preparati bene prima di arrivare in aeroporto. Per agevolare i viaggiatori, SAS ha sviluppato una nuova piattaforma digitale, SAS Travel Ready Center.

Attraverso SAS Travel Ready Center, i viaggiatori possono preparare tutto ciò di cui hanno bisogno online da casa. Su questo sito, i clienti possono vedere quali restrizioni si applicano alla loro destinazione, caricare i certificati di viaggio e farli rivedere e verificare da SAS. Possono quindi scaricare la carta d’imbarco in formato elettronico e recarsi direttamente alla linea self-service SAS in aeroporto. Maggiori informazioni su flysas.com.

La flessibilità è importante per i viaggiatori, soprattutto ora che viaggiare è più impegnativo del solito. I clienti SAS possono riprenotare gratuitamente i voli internazionali fino a 72 ore prima della partenza. SAS ha anche introdotto opzioni di riprenotazione più flessibili per rendere le cose più facili. I SAS Plus tickets possono essere riprenotati e rimborsati. Per i voli domestici, SAS offre la riprenotazione gratuita fino a un’ora prima della partenza per i SAS Go Flex tickets. SAS offre anche una garanzia di rimborso 24 ore su 24 se i clienti hanno prenotato il volo tramite SAS.

