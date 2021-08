Embraer: Services and Support Agreement con Porter Airlines

Dopo aver svelato i piani per un’importante espansione in Nord America con un ordine fermo per 30 E195-E2, con diritti di acquisto per altri 50 velivoli (leggi anche qui), Porter Airlines ha firmato un importante aftermarket support package contract con Embraer. Il Total Support Program (TSP) agreement include airframe heavy maintenance checks, technical solutions, accesso al Pool Program, che include component exchanges and repair services per centinaia di reparable items per la flotta di aeromobili commerciali E2 di Porter, per un massimo di 20 anni. Attualmente, il Pool Program supporta più di 50 compagnie aeree in tutto il mondo.

“Questo accordo di servizio con Embraer è fondamentale per il successo operativo di Porter. Durante questo momento molto importante nella storia di Porter, l’esperienza e il supporto di Embraer sono fondamentali quando iniziamo le operazioni con gli E-Jets E2, poiché nessuno conosce questi aerei meglio del produttore”, ha affermato Michael Deluce, President & CEO, Porter Airlines.

I Pool Program services saranno forniti da Embraer Aircraft Customer Services (EACS) a Fort Lauderdale, Florida, mentre gli heavy maintenance services saranno eseguiti da Embraer Aircraft Maintenance Services (EAMS) a Nashville, Tennessee. Nei prossimi mesi, Embraer lavorerà con Porter per fornire servizi relativi all’aircraft entry into service (EIS) process, che include technical training, spare parts recommendations, provisioning services.

“Con questo accordo allargheremo e approfondiremo il nostro rapporto con Porter. Embraer fornirà tutto il supporto necessario, molto prima che la compagnia aerea inizi le operazioni con l’E195-E2. Siamo molto orgogliosi della fiducia che Porter ha riposto nei servizi di Embraer e non vediamo l’ora di iniziare il nostro lavoro insieme”, ha affermato Johann Bordais, Presidente e CEO, Embraer Services & Support.

Porter Airlines sarà il cliente di lancio nordamericano per la famiglia di aerei commerciali E-Jets E2 di Embraer. Porter intende operare gli E195-E2 verso destinazioni business e leisure popolari in Canada, Stati Uniti, Messico e Caraibi, da Ottawa, Montreal, Halifax e dal Toronto Pearson International Airport.

La prima consegna ed entrata in servizio per Porter è prevista per l’inizio della seconda metà del 2022. L’E195-E2 può ospitare tra 120 e 146 passeggeri. I piani di configurazione per gli E2 di Porter verranno rivelati a tempo debito.

(Ufficio Stampa Embraer – Photo Credits: Embraer)