Lufthansa Group genera nuovamente flussi di cassa positivi nel secondo trimestre. Record per Lufthansa Cargo

Nel secondo trimestre Lufthansa Group ha beneficiato di una significativa ripresa del mercato con un aumento del numero di passeggeri e prenotazioni. L’allentamento delle restrizioni e una grande domanda repressa tra i passeggeri hanno guidato sia la domanda che l’attività. Nel solo mese di giugno il numero di prenotazioni è stato più del doppio rispetto all’inizio del trimestre. Come previsto, la capacità offerta a fine giugno era del 40% rispetto al livello pre-crisi.

Carsten Spohr, CEO di Deutsche Lufthansa AG, afferma: “Tutti i dipendenti Lufthansa in tutto il mondo hanno compiuto grandi sforzi per ridurre significativamente i costi in tutte le aree. Di conseguenza, siamo stati in grado di fermare il deflusso di fondi nell’attuale fase di rilancio della nostra attività e di generare un flusso di cassa positivo per la prima volta dall’inizio della pandemia. Il fatto che più di 30.000 colleghi ci abbiano lasciato nel processo finora ci ferisce tutti, ma è inevitabile per salvare in modo sostenibile gli oltre 100.000 posti di lavoro rimanenti. Questa crisi unica è anche un’opportunità unica per noi di accelerare la trasformazione di Lufthansa al fine di consolidare il nostro ruolo di leadership globale”.

Grazie allo sviluppo positivo delle compagnie aeree, ai risultati record di Lufthansa Cargo e al continuo recupero di Lufthansa Technik e di LSG Group, le perdite operative nel secondo trimestre del 2021 sono diminuite significativamente del 43% rispetto al primo trimestre 2021.

L’adjusted free cash flow nel secondo trimestre è stato positivo per 340 milioni di euro, principalmente a causa di forti prenotazioni. Il flusso di cassa operativo è stato positivo per 784 milioni di euro a causa di effetti positivi sul capitale circolante legati alle forti prenotazioni nel secondo trimestre. Escludendo questi effetti, il cash drain è stato in media di 200 milioni di euro al mese.

Il Gruppo sta compiendo progressi più rapidi di quanto previsto in precedenza verso il suo obiettivo di ridurre i costi di oltre 3,5 miliardi di euro entro il 2024. Sono già state attuate misure per oltre la metà delle riduzioni. I programmi volontari offerti in Germania e i previsti tagli di posti di lavoro presso SWISS contribuiscono alla riduzione sostenibile dei costi. Il Gruppo prevede che circa 1.500 ground staff e poco meno di 400 cockpit employees solo in Germania approfitteranno delle attuali offerte per lasciare l’azienda. In Svizzera, entro la fine dell’anno saranno tagliati 2.000 posti di lavoro a tempo pieno, compresi circa 500 licenziamenti forzati. Alla fine del primo semestre il numero dei dipendenti era di 108.000. Ciò significa che circa 30.000 dipendenti hanno lasciato il Gruppo dall’inizio della crisi.

Le vendite del Gruppo nel secondo trimestre sono state pari a 3,2 miliardi di euro, il 70% in più rispetto al secondo trimestre dell’anno precedente (anno precedente: 1,9 miliardi di euro). L’ operating loss basata sull’adjusted EBIT è scesa a -952 milioni di euro (anno precedente: -1,7 miliardi di euro). L’utile netto nel secondo trimestre è stato di -756 milioni di euro (anno precedente: -1,5 miliardi di euro).

Le vendite del Gruppo nella prima metà dell’esercizio finanziario sono state pari a 5,8 miliardi di euro (anno precedente: 8,3 miliardi di euro). Con -2,1 miliardi di euro, la perdita operativa sulla base dell’adjusted EBIT è stata inferiore nella prima metà dell’anno rispetto all’anno precedente (anno precedente: -2,9 miliardi di euro). L’utile netto del primo semestre dell’anno è stato di -1,8 miliardi di euro (anno precedente: -3,6 miliardi di euro).

La capacità offerta è stata pari al 29% del livello pre-crisi del 2019 nel secondo trimestre 2021. In totale, le compagnie aeree di Lufthansa Group hanno trasportato 7 milioni di passeggeri negli ultimi tre mesi. Ciò corrisponde al 18% del livello pre-crisi rispetto al secondo trimestre 2019. Il load factor si attesta al 51%, 32 punti percentuali in meno rispetto al secondo trimestre 2019. Lo sviluppo è migliorato costantemente nel corso del trimestre. A giugno, la capacità offerta era già al 34% rispetto allo stesso mese del 2019 e intorno al 40% a fine mese. Il load factor è stato del 58% a giugno. Il numero di destinazioni servite è attualmente all’84% del livello pre-crisi. Entro settembre saranno di nuovo offerte quasi tutte le destinazioni.

Le compagnie aeree del Gruppo hanno ridotto le perdite grazie alla ripresa della domanda e al successo degli sforzi di ristrutturazione. L’adjusted EBIT di Network Airlines è stato di -1,2 miliardi di euro (anno precedente: -1,5 miliardi di euro) nel secondo trimestre. Nella prima metà dell’anno, le Network Airlines hanno registrato un adjusted EBIT di -2,5 miliardi di euro (anno precedente: -2,4 miliardi di euro). Eurowings ha ridotto la sua perdita operativa su base adjusted EBIT a -108 milioni di euro nel secondo trimestre (anno precedente: -183 milioni di euro) e a -252 milioni di euro nel primo semestre (anno precedente: -358 milioni di euro).

Lufthansa Cargo continua a beneficiare della scarsa capacità di carico degli aerei passeggeri e della continua elevata domanda di trasporto aereo di merci. L’adjusted EBIT nel segmento è salito a 326 milioni di euro nel secondo trimestre (anno precedente: 299 milioni di euro). Per la prima metà dell’anno, Lufthansa Cargo ha registrato un adjusted EBIT di 640 milioni di euro (anno precedente: 277 milioni di euro), il risultato più alto di sempre in questo periodo nella storia di Lufthansa Cargo. Si prevede che i continui vincoli di capacità strutturale nel settore del trasporto merci globale sosterranno lo sviluppo dei ricavi e degli utili di Lufthansa Cargo anche nei prossimi anni.

Lufthansa Technik ha continuato la sua ripresa degli utili e ha migliorato il suo adjusted EBIT nel secondo trimestre a 86 milioni di euro positivi (anno precedente: -126 milioni di euro). Per la prima metà dell’anno, Lufthansa Technik ha registrato un adjusted EBIT di 102 milioni di euro (anno precedente: – 122 milioni di euro) e beneficia principalmente della crescente domanda delle compagnie aeree extraeuropee, i cui mercati interni si stanno riprendendo più rapidamente del mercato europeo.

Alla fine del secondo trimestre, Lufthansa Group aveva liquidità disponibile per 11,1 miliardi di euro. Ciò include fondi non utilizzati dalle misure di stabilizzazione del governo e prestiti per circa 3,9 miliardi di euro. Non si è ancora tenuto conto dei proventi di un’emissione obbligazionaria di luglio per 1 miliardo di euro. Con 8,9 miliardi di euro, il debito netto è inferiore di 1,0 miliardi di euro rispetto alla fine del 2020 (31 dicembre 2020: 9,9 miliardi di euro).

Lo sviluppo per l’intero anno 2021 rimane dipendente dalla situazione pandemica, che ha un impatto diretto significativo sullo sviluppo del business. Lufthansa prevede uno sviluppo positivo della domanda di turismo europeo e una crescente ripresa dei viaggi d’affari nella seconda metà dell’anno. Le compagnie aeree del Gruppo hanno ulteriormente ampliato la propria gamma di voli a lungo raggio per includere destinazioni turistiche. La compagnia prevede una crescente apertura dei mercati nella seconda metà dell’anno. I viaggi aerei verso il Nord America dovrebbero essere nuovamente possibili dalla fine dell’estate e gradualmente verso l’Asia verso la fine dell’anno.

Sulla base di questa previsione, Lufthansa Group continua a presumere che la capacità delle compagnie aeree del Gruppo sarà di circa il 40% del livello pre-crisi 2019 nel 2021. Un ulteriore aumento della capacità a circa il 50% del il livello pre-crisi e un aumento del numero di passeggeri è previsto per il terzo trimestre. Il Gruppo prevede quindi di poter fermare l’operating cash outflow nel terzo trimestre e di generare un EBITDA positivo.

Nel 2021 nel suo complesso, Lufthansa Group continua ad aspettarsi un aumento delle vendite e una riduzione della perdita operativa misurata in Adjusted EBIT.

(Ufficio Stampa Lufthansa Group)