Swiss, Austrian, Brussels Airlines: proseguono gli effetti della pandemia sui risultati

Le continue restrizioni ai viaggi in risposta agli sviluppi della pandemia ancora dinamici hanno gravemente depresso gli affari e i risultati per Swiss International Air Lines (SWISS) anche nella prima metà dell’anno in corso. Con livelli di prenotazione ancora bassi e un numero di passeggeri inferiore di circa due terzi rispetto all’equivalente dell’anno precedente, i ricavi totali per il primo semestre sono scesi del 43,5% rispetto al livello del 2020 a 659,3 milioni di franchi (primo semestre 2020: 1,17 miliardi di franchi). La domanda estremamente debole sul fronte passeggeri è stata parzialmente compensata da una domanda ancora forte di servizi di trasporto aereo cargo. Il risultato operativo o adjusted EBIT per il periodo è stato pari a CHF -398,2 milioni, in calo del 49,5% (primo semestre 2020: CHF -266,4 milioni). La perdita maggiore nel 2021 è attribuibile al fatto che i primi due mesi del 2020 sono stati in gran parte privi degli effetti della pandemia.

“Date le condizioni commerciali e operative ancora avverse, abbiamo ottenuto buoni risultati nella prima metà di quest’anno”, conclude Markus Binkert, CFO di SWISS. “Grazie alla nostra rigorosa gestione dei costi e della liquidità combinata con un controllo coerente della rete e della capacità, abbiamo mantenuto la nostra perdita operativa entro limiti ragionevoli e generato un flusso di cassa operativo positivo nel secondo trimestre. Secondo le nostre attuali proiezioni, non prevediamo di dover utilizzare più della metà circa della nostra linea di credito bancaria, e attualmente siamo ben al di sotto di questa cifra”.

I ricavi del secondo trimestre sono aumentati del 47,6% rispetto al livello del 2020 a 359,7 milioni di franchi (Q2 2020: 243,7 milioni di franchi). L’adjusted EBIT del periodo è stato pari a -197,2 milioni di franchi. Questo era dell’8,2% al di sotto del livello dell’anno precedente (Q2 2020: -182,3 milioni di franchi).

“La leggera ripresa degli affari che abbiamo visto nelle ultime settimane non dovrebbe nascondere il fatto che, con ulteriori sviluppi della pandemia ancora difficili da prevedere, la situazione rimane estremamente tesa”, afferma il CEO di SWISS Dieter Vranckx.

Il numero di passeggeri è rimasto molto basso nel primo semestre. Nei primi sei mesi del 2021 SWISS ha trasportato circa un milione di viaggiatori, il 67,5% in meno rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, i cui primi mesi non erano stati colpiti dalla pandemia di coronavirus.

Brussels Airlines registra un un EBIT di -143 milioni di euro e un adjusted EBIT di -143 milioni di euro per i primi sei mesi di quest’anno. Rispetto all’anno precedente, l’EBIT è diminuito da -211 milioni di euro (H1 2020) e l’adjusted EBIT da -182 milioni di euro (H1 2020). L’EBIT dello scorso anno ha risentito di una riduzione di 29 milioni di euro dovuta a svalutazioni di aeromobili e diritti d’uso degli aeromobili.

I ricavi del primo semestre sono scesi del 45% al di sotto del livello dell’anno precedente, a 138 milioni di euro (primo semestre 2020: 252 milioni di euro). Rispetto all’anno precedente, Brussels Airlines ha trasportato il 57% in meno di passeggeri tra gennaio e giugno.

Il numero di passeggeri trasportati è passato da 1.590.448 del primo semestre 2020 a 676.372 del primo semestre 2021. Per quanto riguarda il load factor, è sceso dal 72,4% al 60,7% nei primi sei mesi del 2021.

Alla fine del secondo trimestre del 2021 Austrian Airlines è stata in grado di offrire solo circa il 55% della sua capacità pre-crisi e ha quindi generato un adjusted EBIT di -95 milioni di euro. Rispetto alla prima metà del 2020, durante la quale ha avuto inizio la pandemia, il numero di passeggeri è diminuito del 44 per cento a poco meno di 1,1 milioni, rispetto al 2019 ciò rappresenta un calo dell’83 per cento.

“Le varianti del virus, le restrizioni di viaggio spesso associate a loro e la bassa domanda di viaggi a lunga distanza e di lavoro stanno chiaramente rallentando la ripresa del settore dell’aviazione. Il numero crescente di prenotazioni in estate ci dà un po’ di respiro, ma la crisi non ci permette di tirare un sospiro di sollievo”, afferma Alexis von Hoensbroech, CEO di Austrian Airlines.

Nel secondo trimestre del 2021, il fatturato di Austrian Airlines è stato di 126 milioni di euro, il 260% in più rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente, che si è ridotto praticamente a sole due settimane di operatività minima a giugno. Rispetto al secondo trimestre del 2019, tuttavia, il calo dei ricavi è stato del 79%. Con 136 milioni di euro, i ricavi operativi totali sono aumentati del 131 percento rispetto all’anno precedente

L’adjusted EBIT nella prima metà dell’esercizio 2021 è stato quindi di -201 milioni di euro ed è stato quindi del 14% superiore a quello della prima metà del 2020 (-235 milioni di euro), ma inferiore del 279 percento rispetto alla prima metà del 2019 (-53 milioni di euro). In confronto, il numero di dipendenti di Austrian Airlines è diminuito del 9% a 6.132 dipendenti (1a metà del 2020: 6.756, 1a metà del 2019: 6.999).

Il confronto con l’anno pre-crisi del 2019 mostra che la compagnia è ancora lontana da una situazione normale nonostante il recente aumento della domanda. L’incertezza sull’ulteriore corso della pandemia in corso rende inoltre difficile prevedere il ritorno degli affari e dei viaggi a lunga distanza. Tuttavia, è prevedibile che gli effetti della pandemia rimarranno chiaramente evidenti fino al 2022 o più.

Con una forte attenzione alle destinazioni nella regione del Mediterraneo, l’orario dei voli estivi di Austrian Airlines ha dato alla compagnia un’importante spinta al rialzo. Con una varietà di oltre 100 destinazioni offerte, la rete della compagnia aerea corrisponde alle attuali esigenze di viaggio e alle opzioni dei passeggeri. “Quest’estate, i viaggiatori austriaci si affidano a noi come loro compagnia aerea preferita. Siamo felici di questo apprezzamento, che si riflette nelle tendenze positive delle prenotazioni e nei buoni tassi di occupazione dei nostri voli per le vacanze”, afferma Michael Trestl, Chief Commercial Officer. L’ampia offerta di voli nei mesi estivi ha permesso di riportare la produzione della compagnia a un livello di circa il 55 per cento e di mettere in funzione 7 velivoli di lungo raggio e 48 di medio raggio.

Anche i voli di Austrian Airlines dalle destinazioni statunitensi New York, Washington e Chicago a Vienna sono stati ben prenotati nella prima metà del 2021. C’è stato un aumento significativo delle prenotazioni a giugno, quando le restrizioni all’ingresso per i cittadini statunitensi sono state annunciate dall’UE. “È giunto il momento che anche gli Stati Uniti tolgano le restrizioni all’ingresso per i cittadini dell’UE. L’attuale incomprensibile regolamento non danneggia solo le compagnie aeree europee, ma anche l’intera economia su entrambe le sponde dell’Atlantico”, sottolinea il CCO Michael Trestl.

I voli estivi, insieme alle misure di ridimensionamento finora attuate con successo, assicurano una liquidità stabile e danno una spinta alla compagnia aerea per la prossima stagione autunno/inverno. L’ulteriore corso della pandemia e le relative regole di viaggio sono ancora determinanti per lo sviluppo delle prenotazioni delle destinazioni offerte nel programma voli invernale. “Stiamo sostenendo misure politiche reciproche e trasparenti che tengano conto anche del benessere economico”, conclude Michael Trestl, CCO di Austrian Airlines.

