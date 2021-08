ACI World lancia nuove linee guida sullo sviluppo delle operazioni cargo negli aeroporti

Airports Council International (ACI) World ha pubblicato oggi un complimentary report per aiutare gli operatori aeroportuali a sviluppare strategie cargo di successo che possono contribuire alla ripresa sostenuta del settore, sviluppando flussi di entrate alternativi.

La Developing Cargo at Airports guide è stata preparata in collaborazione con – e sponsorizzata da – Netherlands Airport Consultants (NACO) e InterVISTAS. La guida include contributi da aeroporti globali ed air cargo industry experts..

Il trasporto aereo di merci rimane un motore della crescita economica e il suo ruolo cruciale durante la pandemia ha creato uno slancio positivo, mentre l’industria entra nella sua fase di ripresa. Molti aeroporti sono riusciti a sostenere o addirittura a far crescere le proprie operazioni cargo durante la pandemia, che si è rivelata cruciale nel fornire liquidità agli operatori aeroportuali e, in alcuni casi, ha persino garantito la solvibilità a lungo termine del business aeroportuale.

“Mentre gli aeroporti escono dalla pandemia e cercano di garantire la sostenibilità finanziaria a lungo termine attraverso la diversificazione dei loro flussi di entrate, il cargo è un’area importante da esplorare”, ha affermato Luis Felipe de Oliveira, ACI World Director General. “Una chiara strategia cargo aiuterà gli aeroporti a comprendere meglio il panorama e le opportunità attuali, oltre a costruire un solido piano aziendale per il futuro.

Il cargo continua a essere fondamentale per la ripresa globale attraverso la fornitura di beni – come medicine, attrezzature mediche e, più recentemente, vaccini – e svolge un ruolo chiave nel supportare le comunità che serviamo. Questa guida è stata sviluppata sfruttando la vasta esperienza e comprensione di NACO dell’air cargo market e integra ugualmente l’esperienza e le lezioni apprese dai membri aeroportuali di ACI. Questi input, che sono molto apprezzati, sono stati inestimabili per stabilire un panorama completo della cargo value chain e comprendere gli elementi chiave di una solida airport cargo strategy”.

L’intenzione della guida è quella di consentire agli aeroporti che attualmente non stanno sfruttando il potenziale del cargo di comprendere e identificare meglio le opportunità e aiutare quegli aeroporti che attualmente hanno ampie operazioni cargo con la riformulazione della loro strategia ove necessario.

In particolare, la guida sottolinea l’importanza di analizzare i dati attuali (vale a dire, tendenze di mercato, prospettiva delle parti interessate e domanda e offerta di merci), sviluppare una chiara cargo vision e un cargo master plan, creando un vantaggio duraturo.

“Gli aeroporti devono gestire molti aspetti per fornire una strategia cargo di successo e speriamo che questo rapporto possa essere uno strumento prezioso per supportarli durante tutto il processo”. ha detto Esther Kromhout. NACO-InterVISTAS Director. “Riteniamo che avere una strategia a lungo termine sia fondamentale per informare gli investimenti infrastrutturali e guidare il miglioramento delle operazioni, consentendo agli aeroporti di collaborare in modo efficace, fornire valore e generare un impatto positivo”.

(Ufficio Stampa ACI World)