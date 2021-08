DHL Express ordina i primi all-electric cargo planes

DHL Ex press ed Eviation, produttore globale di aerei completamente elettrici con sede a Seattle, annunciano che DHL è la prima ad ordinare 12 fully electric Alice eCargo planes da Eviation. Con questo impegno DHL mira a creare un electric Express network senza precedenti e a effettuare un passo pionieristico verso un sustainable aviation future. L’Alice di Eviation è un aereo completamente elettrico che consente alle compagnie aeree, sia cargo che passeggeri, di operare una flotta a emissioni zero. Eviation prevede di consegnare l’aereo elettrico Alice a DHL Express nel 2024.

“Crediamo fermamente in un futuro con una logistica a emissioni zero”, afferma John Pearson, CEO di DHL Express. “Pertanto, i nostri investimenti seguono sempre l’obiettivo di migliorare la nostra carbon footprint. Nel nostro percorso verso operazioni logistiche pulite, l’elettrificazione di ogni modalità di trasporto svolge un ruolo cruciale e contribuirà in modo significativo al nostro sustainability goal di zero emissioni. Fondata nel 1969, DHL Express è nota da decenni come pioniere nel settore dell’aviazione. Abbiamo trovato il partner perfetto con Eviation poiché condividono il nostro scopo e insieme decolleremo in una nuova era dell’aviazione sostenibile”.

“Alice può essere pilotato da un singolo pilota e trasporterà 1.200 chilogrammi (2.600 libbre). Richiederà 30 minuti o meno per caricarsi per flight hour e avrà un range massimo fino a 815 chilometri (440 miglia nautiche). Alice opererà in tutti gli ambienti attualmente serviti da velivoli a pistoni e a turbina. I motori elettrici avanzati di Alice hanno meno parti mobili per aumentare l’affidabilità e ridurre i costi di manutenzione. Il suo software operativo monitora costantemente le performance di volo per garantire un’efficienza ottimale”, afferma DHL.

“Fin dal primo giorno, abbiamo fissato un obiettivo audace per trasformare l’industria aeronautica e creare una nuova era con gli aerei elettrici”, ha affermato il CEO di Eviation, Omer Bar-Yohay. “La collaborazione con aziende come DHL, leader in sustainable e-cargo transportation, è una testimonianza che l’era elettrica è alle porte. Questo annuncio è una pietra miliare significativa nella nostra ricerca per trasformare il futuro del volo in tutto il mondo”.

“L’aereo è ideale per feeder routes e richiede meno investimenti nella station infrastructure. Alice può essere ricaricato durante le operazioni di carico e scarico, garantendo tempi di consegna rapidi che mantengono i rigidi programmi di DHL Express”, prosegue DHL.

“I miei complimenti a Eviation per lo sviluppo innovativo del fully electric Alice aircraft” afferma Travis Cobb, EVP Global Network Operations and Aviation for DHL Express. “Con il range e la capacità di Alice, questa è una fantastica soluzione sostenibile per la nostra rete globale. La nostra aspirazione è quella di dare un contributo sostanziale alla riduzione della nostra carbon footprint e questi progressi nella flotta e nella tecnologia faranno molto per ottenere ulteriori riduzioni di carbonio. Per noi e per i nostri clienti, questo è un passo molto importante nel nostro viaggio di decarbonizzazione e un passo avanti per l’industria aeronautica nel suo insieme”.

Con innovazione, performance e sostenibilità che fungono da stella polare, Eviation sta creando una nuova era nell’aviazione con l’aereo Alice completamente elettrico. Alice è stato appositamente progettato per essere configurato per e-cargo o passeggeri. L’Alice all-electric aircraft è sulla buona strada per il suo primo volo entro la fine dell’anno.

“La prossima volta che ordini un pacco on-demand, controlla se è stato consegnato con un aeromobile a emissioni zero come farà DHL”, ha affermato l’Eviation Executive Chairman, Roei Ganzarski. “Con acquisti e consegne on demand in costante aumento, Alice sta consentendo a DHL di stabilire operazioni pulite, silenziose e a basso costo che apriranno maggiori opportunità per più comunità”.

(Ufficio Stampa DHL Express – Photo Credits: DHL Express)