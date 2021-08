Eurowings vola in Armenia per la prima volta

Dal 6 agosto Eurowings offre voli non-stop per l’Armenia: la compagnia aerea sta lanciando un nuovo collegamento diretto e porterà per la prima volta i suoi passeggeri da Colonia/Bonn alla capitale armena Yerevan. Ogni venerdì un Airbus A320 decolla per l’Armenia alle 14:20 con arrivo alle 20:40. Il volo di ritorno parte lo stesso giorno alle 21:30 e atterra all’aeroporto di Colonia/Bonn alle 00:20 del giorno successivo. Tutti gli orari dei voli sono locali. Il primo volo lo scorso venerdì, 6 agosto, è stato ben prenotato, con oltre 150 passeggeri.

Marcelo Wende, Director of “Armenia” International Airports” CJSC, ha dichiarato: “Siamo felici che Eurowings stia entrando nel mercato armeno. Ci congratuliamo con la compagnia aerea e auguriamo loro buone operazioni. Da ora in poi aumenteranno le opportunità di viaggiare direttamente in Europa”.

“È un grande piacere per noi in Eurowings servire per la prima volta il mercato armeno e offrire i voli regolari Eurowings dallo “Zvartnots” International Airport of Yerevan a Colonia. Insieme ad Austrian Airlines, Brussels Airlines, Lufthansa da venerdì prossimo e ora Eurowings, come uno dei principali vettori low cost europei, siamo lieti di aumentare la presenza di Lufthansa Group a Yerevan e quindi offrire maggiori opportunità ai viaggiatori provenienti dall’Armenia”, afferme René Koinzack, General Manager Sales Ukraine, South Caucasus, Belarus and Turkmenistan at Lufthansa Group.

I voli ampliano la gamma nel “visit friends and relatives” segment, in cui la controllata Lufthansa offre già numerosi collegamenti con Grecia, Croazia, Algeria, Turchia, Beirut in Libano o Erbil nel nord Iraq, ad esempio. Più di recente, a luglio sono stati aggiunti al programma voli per Tbilisi in Georgia e per Ekaterinburg e Krasnodar in Russia. Eurowings è leader in questo segmento di mercato e sta espandendo sempre più la sua posizione a causa della crescente domanda. Di conseguenza, sempre più viaggiatori stanno beneficiando di collegamenti diretti con i loro paesi d’origine. In totale, la rete di rotte Eurowings include collegamenti verso più di 100 destinazioni in Europa.

Yerevan è la capitale dell’Armenia e, essendo la più grande metropoli del paese con oltre 1 milione di abitanti, è anche il suo centro scientifico, culturale ed economico.

I voli possono essere prenotati sin d’ora tramite il sito web, l’app o le agenzie di viaggio di Eurowings a partire da 129,99 euro. I prezzi si applicano ai collegamenti di sola andata.

Su tutti i voli, i passeggeri Eurowings beneficiano del concetto di salute e igiene leader del settore di Lufthansa Group. La compagnia aerea ha implementato misure di protezione e igiene complete lungo l’intera catena di viaggio per portare i suoi passeggeri in sicurezza a destinazione e per fornire loro il miglior supporto possibile dalla pianificazione del viaggio, all’arrivo a destinazione e al ritorno in Germania. Resta obbligatorio indossare la mascherina a bordo di Eurowings.

L’Eurowings Travel Advisor informa quotidianamente i passeggeri su tutti i cambiamenti importanti alle destinazioni Eurowings, fornisce tutte le informazioni importanti attuali e lo stato attuale delle restrizioni all’ingresso, indipendentemente dal fatto che sia richiesto o meno un test.

(Ufficio Stampa Eurowings – Photo Credits: Eurowings)