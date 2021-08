Lufthansa Technik: BASA-validated STC disponibile per la connettività di aeromobili in Cina

Lufthansa Technik può ora offrire un Supplemental Type Certificate (STC) in Cina per un inflight connectivity solution sugli aeromobili Airbus A320 Family. Gli operatori cinesi possono quindi utilizzare facilmente questo satellite communication system con high-speed broadband Ka-band connectivity, in stretta collaborazione con Honeywell.

L’EASA STC è stato convalidato dall’autorità cinese CAAC (Civil Aviation Authority of China), sulla base del China-EU Bilateral Aviation Safety Agreement (BASA) tra la Repubblica popolare cinese e l’Unione europea (leggi anche qui). L’EASA STC for internet on board è già stato eseguito e installato su più di 300 A320 ceo e neo fino ad ora.

L’EASA STC è stato convalidato dalla CAAC sulla base delle Technical Implementation Procedures (TIP) for Airworthiness and Environmental Certification, specification of BASA EU-China: consente convalide iniziali e successive in un processo definito e quindi un intervallo di tempo prevedibile. Inoltre, garantisce ulteriori meccanismi di convalida, accelerando ulteriormente l’esecuzione di piccoli adeguamenti per i nuovi clienti.

“Questo rappresenta una pietra miliare nella cooperazione di CAAC e EASA nel campo della commercial aviation connectivity, resa possibile dal China-EU Bilateral Aviation Safety Agreement (BASA). Basato su un design molto leggero e con più di 300 installazioni, possiamo supportare aggiornamenti molto rapidi in meno di 4 giorni e high maintenance inspection intervals; insieme offriamo costi operativi molto bassi e competitivi alle compagnie aeree”, ha affermato Lukas Bucher, Head of Connectivity Solutions presso Lufthansa Technik.

“Gli operatori cinesi possono beneficiare enormemente della nostra profonda esperienza per inflight connectivity modifications acquisite con gli aerei europei. Pertanto, garantiamo processi fluidi e supporto MRO con tempistiche affidabili”, ha affermato Xin Wang, Lufthansa Technik’s Chief Representative in China.

Jia Zhijun, Senior Director di Honeywell Connected Aerospace Asia Pacific, ha dichiarato: “Il MCS-8420 JetWave Satellite Communications System è progettato per connettersi al China’s Ka-band satellite network. Questa installazione consente high-speed cabin Wi-Fi per una migliore passenger connectivity experience. Inoltre, fornisce ai piloti una migliore connessione Internet per supportare flight planning and management, che contribuirà a ridurre i fleet fuel costs, a evitare ritardi e migliorare ulteriormente la competitività e la redditività delle compagnie aeree nel global aviation market. Honeywell sta attualmente portando avanti il certificato per il MCS-8420 JetWave Satellite Communication Systems applicabile ad altri modelli di aeromobili”.

La modular radome installation sulla fusoliera dell’aeromobile è conforme allo standard ARINC 791 ed è stata ottimizzata da Lufthansa Technik per ridurre al minimo i costi operativi e di manutenzione per la compagnia aerea. L’installazione è progettata, pienamente qualificata e certificata per soddisfare le dure condizioni delle continuous commercial airline operation. Ciò include, ad esempio, cicli di ispezione ottimizzati allineati con airframe specific base maintenance programs.

Sulla base del lancio di successo del JetWave Generation 1 hardware, Honeywell e Lufthansa Technik hanno lavorato fianco a fianco per creare una soluzione per il mercato cinese. Il pacchetto congiunto include adattamenti specifici per la Cina dell’hardware Honeywell e Lufthansa Technik’s aircraft integration design and certification adattate al mercato cinese. Sono disponibili varie piattaforme software, inclusa l’opzione per soluzioni proprietarie della compagnia aerea, in modo che la rispettiva compagnia stessa abbia il pieno controllo. Sono disponibili aircraft specific material kits, incluso un large antenna radome. Se necessario, Lufthansa Technik offre servizi di installazione in collaborazione con partner cinesi locali.

(Ufficio Stampa Lufthansa Technik)