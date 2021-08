Etihad Airways sulla via del recupero man mano che le operazioni crescono

Etihad Airways ha annunciato i risultati operativi e finanziari per la prima metà del 2021, mostrando una progressiva ripresa in tutte le sue attività nonostante un ritorno più lento del previsto ai viaggi aerei globali.

La compagnia aerea ha trasportato un milione di passeggeri nel primo semestre del 2021, con un load factor medio del 24,9%. Ciò rappresenta una crescita media del 10% mese su mese dei volumi di passeggeri da quando Etihad ha riavviato le operazioni passeggeri nel luglio 2020.

La capacità della rete nella prima metà del 2021 è stata di 16,4 miliardi ASK ed è cresciuta costantemente dall’inizio dell’anno, con la compagnia aerea che operava quasi 3.500 voli al mese verso 67 destinazioni passeggeri e cargo entro la fine di giugno 2021. All’inizio del 2021 Etihad ha avviato o riavviato le operazioni verso 10 destinazioni, incluso lo storico lancio dei servizi di linea per Tel Aviv nell’aprile 2021.

A seguito delle nuove varianti del coronavirus che interessano i principali mercati dei viaggi nel subcontinente indiano e in Europa, il passenger revenue è stato di US$ 0,3 miliardi, in calo del 68% su base annua rispetto a US$ 1,0 miliardi. Tuttavia, il calo delle passenger revenue è stato compensato da una forte performance nelle operazioni cargo, con un aumento del 44% su base annua delle merci trasportate nel primo semestre 2021 (365.500 tonnellate) e un aumento del 56% su base annua delle entrate (US$ 0,8 miliardi, US$ 0,5 miliardi nel primo semestre 2020).

Operating revenue pari a US$ 1,2 miliardi (US$ 1,7 miliardi nel primo semestre 2020).

Tony Douglas, Group Chief Executive Officer, ha dichiarato: “Ogni giorno Etihad Airways recupera il terreno perduto. Nonostante la curva della variante Delta abbia interrotto la ripresa globale dei viaggi aerei, abbiamo continuato a intensificare le operazioni e oggi siamo in un posto molto migliore rispetto al 2020. Non appena le destinazioni vengono aggiunte alla green list di Abu Dhabi, in alcuni casi stiamo assistendo a un aumento da tre a sei volte delle prenotazioni, mostrando che c’è un’ondata di domanda in attesa di essere scatenata. Siamo pronti ad accogliere più ospiti a bordo, perché Etihad non è seconda a nessuno quando si tratta di garantire il benessere dei passeggeri”.

Per tutta la prima metà del 2021 Etihad ha mantenuto un’attenzione particolare al controllo dei costi, riducendo i costi operativi del 27% su base annua da US$ 1,9 miliardi a US$ 1,4 miliardi. Di conseguenza, la compagnia aerea è riuscita a ricostruire la sua posizione di liquidità ai livelli pre-pandemia.

Nel complesso, Etihad ha registrato una core operating loss di US$ 0,4 miliardi per il primo semestre 2021 (metà della perdita di US$ 0,8 miliardi nel primo semestre 2020), con l’EBITDA che è passato a un positivo US$ 0,1 miliardi da un negativo US$ 0,1 miliardi nello stesso periodo del 2020.

Adam Boukadida, Chief Financial Officer, ha dichiarato: “Mentre la domanda di mercato è stata più lenta a riprendersi del previsto, le nostre performance record nel cargo hanno continuato a sostenere il business. Allo stesso tempo, abbiamo continuato a rafforzare i fondamentali sottostanti per mettere Etihad in una posizione migliore per massimizzare il valore delle entrate passeggeri man mano che i nostri volumi tornano. Il nostro solido rating creditizio è rimasto incrollabile per tutta la pandemia ed è stato ancora una volta riaffermato a “A con outlook stabile” da Fitch nell’aprile 2021, fungendo da chiaro segno della redditività finanziaria a lungo termine della nostra attività. Anche se la pandemia pone ancora delle sfide, Etihad è sulla buona strada per diventare una compagnia sostenibile e redditizia”.

Etihad Airways ha continuato a far crescere la sua rete globale per tutta la prima metà del 2021 poiché le destinazioni sono state aggiunte alla green list di Abu Dhabi e sono stati formati corridoi di viaggio bilaterali con gli Emirati Arabi Uniti. Il numero di destinazioni passeggeri è cresciuto del 20% nei primi sei mesi del 2021, da 50 a 60, poiché Etihad Airways ha continuato a ricostruire la connettività aerea con la capitale, Abu Dhabi.

Etihad sta attualmente operando 64 velivoli tra cui cinque cargo, dopo aver preso la decisione di parcheggiare a tempo indeterminato parte della sua flotta a causa della pandemia. La spina dorsale della flotta Etihad rimane il Boeing 787 Dreamliner, uno degli aerei più efficienti al mondo, con 39 B787-9 e B787-10 nella flotta.

A seguito della normalizzazione delle relazioni diplomatiche con Israele, Etihad Airways ha lanciato un servizio bisettimanale per tutto l’anno per Tel Aviv nell’aprile 2021.

Nel 2021 la compagnia aerea si è concentrata sullo sviluppo del suo programma Etihad Wellness leader del settore, lanciato all’inizio della pandemia per garantire la salute e la sicurezza dei passeggeri.

Etihad Airways è diventata una delle prime compagnie aeree a livello globale a collaborare con l’International Air Transport Association (IATA) su IATA Travel Pass nel gennaio 2021, consentendo agli ospiti di creare una versione digitale dei risultati dei test COVID-19 e accelerare il check-in presso l’aeroporto. Per semplificare il processo di autenticazione dei documenti di viaggio, nel maggio 2021 Etihad ha istituito Verified to Fly, un servizio con cui i viaggiatori possono convalidare i propri documenti prima di arrivare in aeroporto con la certezza di aver soddisfatto tutti i requisiti di viaggio essenziali.

Etihad Airways è stata una delle prime compagnie negli Emirati Arabi Uniti a offrire ai dipendenti l’accesso a un vaccino COVID-19 e, ad oggi, oltre il 92% del personale con sede negli Emirati Arabi Uniti ha scelto di vaccinarsi. Come ulteriore livello di difesa, la compagnia aerea ha introdotto regolari test PCR per tutto il personale nel gennaio 2021, abbinati a rigorose misure di sicurezza sul lavoro, tra cui la pulizia profonda e la sanificazione delle strutture per proteggere il personale. Nel febbraio 2021 Etihad è diventata la prima compagnia aerea al mondo con il 100% dei piloti operativi e dell’equipaggio di cabina a bordo vaccinati per aiutare a frenare la diffusione del coronavirus.

Etihad Airways ha registrato ottimi risultati nelle operazioni cargo nel primo semestre 2021 poiché ha continuato a svolgere un ruolo fondamentale nel facilitare il commercio internazionale.

Etihad Airways ha stabilito una strategia di sostenibilità globale guidata dal suo programma Greenliner, con l’ambizioso obiettivo di zero emissioni nette entro il 2050. La compagnia aerea sta dando la priorità a una ripresa ecologica e ha implementato una serie di iniziative chiave di sostenibilità nel primo semestre del 2021.

